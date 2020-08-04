По киевским улицам разгуливает лось

Главное: На одной из улиц правого берега столицы был замечен лось. Он спокойно перебегает проезжую часть и бегает по кустарнику.

Детали: В Киеве возле улицы Саперно-Слободской (Голосеевский район) бегает лось. Видео, снятое очевидцем, опубликовал в Facebook «Киев Оперативный».

«Водители! Только что на Саперно-Слободской был замечен лось — бегает по дороге. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.

На ролике видно, как крупное животное перебегает проезжую часть и бегает по кустарнику.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику

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