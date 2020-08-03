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Бывшая жена Петросяна поведала пикантные подробности их развода

Агата Кловская
03.08.20 06:46
1631
Бывшая жена Петросяна поведала пикантные подробности их развода

Главное: Юмористка Елена Степаненко рассказала о разводе с Евгением Петросяном. Она поведала, как все было на самом деле.

Детали: Российская юмористка Елена Степаненко рассказала интересные подробности развода с ее коллегой по актерскому цеху Евгением Петросяном. Ее цитируют местные СМИ.

Она призналась, что желание супруга уйти от нее было неожиданным.

Женщина вспомнила: «Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…» И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: «Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю».

Артистка говорит, что «была шокирована и позже долго злилась, но сейчас уверена, что все случилось так, как должно было».

Напомним, что пара развелась два года назад после тридцати трех лет брака.

В тему: 16 июня 2020 года мы писали, что «помощник» Петросяна устроил грандиозный скандал на похоронах сатирика Трушкина.

6 февраля 2020 года сообщалось, что Петросян рассказал, как живет на «простую» пенсию.

Тэги: Россия, мир, культура, юмор, курьезы, Евгений Петросян, Елена Степаненко

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