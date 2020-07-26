Ведущая программы «Орел и решка» грязно выругалась, комментируя фейковое заражение коронавирусом

Главное: Звезда Instagram и ведущая телепрограммы «Орел и решка» Настя Ивлеева не удержалась от нецензурных выражений, комментируя слухи о «фейковом» заражении коронавирусом. Соответствующее видео появилось на просторах видеохостинга Youtube.

Детали: Популярная российская блогерша и ведущая телепрограммы «Орел и решка» Настя Ивлеева в матерной форме ответила хейтерам, которые усомнились в том, что она вместе со своим мужем ‒ рэпером Элджеем ‒ заразилась коронавирусом.

По словам Ивлеевой, предположить, что их с мужем инфицирование SARS-CoV-2 является «проплаченной правительством акцией» могли лишь крайне недальновидные люди.

Не постеснявшись употребить нецензурные выражения, они объяснила хейтерам, почему они не правы.

Внимание! На видео звучит нецензурная лексика (18+)

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что экс-ведущая телепроекта «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова заразилась коронавирусом. Все ее тесты показали положительный результат.

«Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю», ‒ сообщила поклонникам Ивакова.