В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией

Главное: В Минске несколько сотен оппозиционно настроенных граждан устроили стихийную акцию протеста, которая переросла в столкновения с силами правопорядка. Причиной протеста послужил отказ белорусского ЦИКа в регистрации в качестве кандидатов в президенты оппозиционерам Бабарико и Цепкало.

Детали: В центре Минска несколько сотен людей, недовольных отказом ЦИК регистрировать в качестве кандидатов в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, устроили несанкционированную акцию протеста.

Как сообщают белорусские СМИ, колонна протестующих прошла вдоль проспекта Независимости, однако путь ей преградили правоохранители, которые через громкоговорители попытались объяснить митингующим о незаконности их действий.

В результате между силовиками и протестующими началась драка.

По предварительным данным, милиция задержала около 20 наиболее активных «змагаров», в том числе и сотрудников «Еврорадио», которые вели прямой стрим с места событий.

В тему: 22 июня 2020 года сообщалось, что на выборах президента у Лукашенко будет сразу шесть конкурентов.

А 1 июня 2020 года мы писали, что Лукашенко приказал КГБ «истребить» всех «майданутых».

Отметим также, что ранее Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев» и объяснил, почему заявился на интервью без обуви.