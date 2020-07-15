Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией

Автор: «Фраза»
144
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией

Главное: В Минске несколько сотен оппозиционно настроенных граждан устроили стихийную акцию протеста, которая переросла в столкновения с силами правопорядка. Причиной протеста послужил отказ белорусского ЦИКа в регистрации в качестве кандидатов в президенты оппозиционерам Бабарико и Цепкало.

Детали: В центре Минска несколько сотен людей, недовольных отказом ЦИК регистрировать в качестве кандидатов в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, устроили несанкционированную акцию протеста.

Как сообщают белорусские СМИ, колонна протестующих прошла вдоль проспекта Независимости, однако путь ей преградили правоохранители, которые через громкоговорители попытались объяснить митингующим о незаконности их действий.

В результате между силовиками и протестующими началась драка.

По предварительным данным, милиция задержала около 20 наиболее активных «змагаров», в том числе и сотрудников «Еврорадио», которые вели прямой стрим с места событий.

В тему: 22 июня 2020 года сообщалось, что на выборах президента у Лукашенко будет сразу шесть конкурентов.

А 1 июня 2020 года мы писали, что Лукашенко приказал КГБ «истребить» всех «майданутых».

Отметим также, что ранее Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев» и объяснил, почему заявился на интервью без обуви.

Тэги: выборы, драка, Александр Лукашенко, общество, мир, столкновение, Белоруссия, оппозиция, СНГ, Минск, массовые беспорядки, акция протеста, Беларусь

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
13.07.20 08:20

«Александрия» – «Динамо»: как два потерянных очка увеличили шансы на второе место

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам
14.07.20 10:23

Кассовые аппараты даже в уличных лотках. Зачем депутаты хотят срочно «упростить» жизнь ФОПам

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 14 июля 2020 года

Главные новости за 14 июля 2020 года
14.07.20 19:00
549
Последние новости
14.07.20 23:37

В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
14.07.20 21:50

Адвокат назвал «хайпом» попытку актера Ефремова откупиться после ДТП
14.07.20 21:14

За первое полугодие 2020 года количество налогоплательщиков Донетчины выросло более чем на тысячу человек
14.07.20 20:58

На Днепропетровщине комбайн изрубил 17-летнего заробитчанина
14.07.20 20:17

На Николаевщине изнасиловали школьницу
14.07.20 20:06

Управделами УПЦ объяснил, почему многие крещеные фактически являются атеистами
14.07.20 19:31

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 14 июля 2020
Фото и Видео
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
В Минске протестующие «змагары» эпично подрались с милицией
На Николаевщине изнасиловали школьницу
На Николаевщине изнасиловали школьницу
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
В Армении опубликовали новое видео ударов по позициям Азербайджана
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Отдыхающие в Кирилловке нашли необычное применение заполонившим все медузам
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
Ливень заставил харьковчан… пересесть на надувную лодку
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
Авиационный террорист, который кричал, что «Иисус был черным», сам оказался белым
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
В Америке осквернили статуи Богородицы и подожгли церковь с людьми
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
Наводнения в Японии привели к массовым разрушениям
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.