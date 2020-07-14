«Грамм 200 водки и яблочный сидр»: виновник ДТП под Киевом заявил, что не помнит, как все произошло

Главное: Виновник ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека, рассказал, что за день до этого употреблял наркотики, а впоследствии и алкоголь. При этом он не помнит, с кем выпивал и как оказался за рулем злополучного «Мерседеса».

Детали: Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом Антон Желепа подтвердил, что накануне употреблял алкоголь. Также за день до этого, он употреблял «травку». Как сообщает Цензор.НЕТ, во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения подозреваемый заявил, что накануне ДТП 12 июля выпивал алкогольные напитки, а за день до этого употреблял наркотики, после чего ночь не спал, так как был в дороге из Харькова.

«Выпивал, а с кем не помню. За день до этого травку. Просто приехал из Харькова. Я устал. Я не спал. Может это на усталости сказалось. Я выпил, может, грамм 200 водки и выпил еще яблочный сидр», — рассказал Желепа.

При этом он подчеркнул, что что не помнит как оказался за рулем автомобиля Mercedes Benz GL, на котором совершил ДТП, но уверенно ответил на вопрос о скорости, с которой ехал — 180 км/час.

Он признал, что заслуживает максимального наказания, а также рассказал о полученных в аварии травмах.