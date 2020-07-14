В Армении уничтожение позиций Азербайджана показали на видео

Министерство обороны Армении обнародовало видео о действиях Вооруженных сил страны на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает analitikaua.net

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян выложила на своей странице в Facebook ролик, на котором видно, как передовые армянские подразделения уничтожают азербайджанские опорные пункты, откуда велась стрельба по приграничным населенным пунктам.

Сегодня, 14 июля, в Армении назвали смешным заявление Азербайджана об «уничтожении армянской живой силы и техники». Видимо демонстрация реальных кадров является ответом дезинформации, где кадры дневного боя в неизвестной местности Азербайджаном накануне выдавались как ночной бой на границе.

Во вторник утром пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что беспилотники Азербайджана атаковали армянский город Берд в Тавушской области.

«Противник с помощью ударного БПЛА взял на прицел гражданские инфраструктуры города Берд. Пострадавших нет», — говорится в сообщении. В предыдущие два дня обстрелам подверглись села Мовсес, Чинари, Айгепар и Неркин Кармирахпюр. Накануне армянские СМИ сообщили об уничтожении нескольких беспилотников Азербайджана, в том числе дрон-камикадзе.

В МИД Армении заявили, что агрессия Азербайджана против мирного населения Армении получит адекватный ответ.

Ранее пресс-секретарь Минобороны сообщила, что ВС Армении в ночь на вторник пресекли передвижение азербайджанского танка на границе, открыв по нему огонь. В целом же ночь на границе прошла относительно спокойно.

Напомним, азербайджанская сторона 12 июля обстреляла армянские позиции на Тавушском направлении границы и попыталась их атаковать. В результате ответного огня с армянской стороны противник вернулся на свои позиции, понеся потери. Утром в понедельник ВС Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций. Баку сообщает о 4 погибших со своей стороны. С армянской стороны погибших нет, однако пятеро получили ранения – трое военнослужащих и двое постовых полицейских.