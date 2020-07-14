В США нашли труп исчезнувшей накануне актрисы из сериала «Хор»

Главное: В США нашли труп актрисы Наи Риверы. Она исчезла накануне, катаясь с сыном на лодке.

Детали: В американской Калифорнии на озере Пиру нашли труп 33-летней актрисы Наи Риверы. Об этом сообщает местный шериф.

Девушка исчезла на днях, 8 июля, когда каталась тут на лодку с четырехлетним сыном Джози. Спасатели тогда вовремя обнаружили мальчика.

Малыш поведал, что его мать прыгнула в воду и не вернулась на борт, после чего он на несколько часов остался один.

Через пять дней после исчезновения водолазы извлекли тело актрисы со дна озера.

Справка: Ная Ривера родилась 12 января 1987 года в Санта-Кларите (Калифорния), у нее были пуэрто-риканские, африканские и немецкие корни. Стала моделью еще в детстве.

Девушка снималась в таких сериалах как «Принц из Беверли-Хиллз», «Дела семейные», «Live Shot», «Спасатели Малибу», «Smart Guy», «The Jersey», «House Blend», «Even Stevens», «Мастер перевоплощения» и «Хор».

В тему 9 июля 2020 года мы писали о том, что Ная Ривера исчезла во время прогулки на озере. Актриса вместе со своим ребенком арендовала понтонную лодку, несколько часов спустя спасатель обнаружил, что судно плавает посреди озера, а мальчик спит на борту в спасательном жилете.