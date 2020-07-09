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Лариса Скорик рассказала об интересных эпизодах в истории армян на территории Украины

Лариса Скорик рассказала об интересных эпизодах в истории армян на территории Украины

Главное: История армян на территории современной Украины началась задолго до приезда Анны Византийской в Киев. По словам украинского архитектора и общественного деятеля Ларисы Скорик, украинским ученым стоило бы серьезнее заняться этим вопросом.

Детали: Известный украинский архитектор и общественно-политический деятель Лариса Скорик рассказала в интервью AnalitikaUA.net о взаимовлиянии цивилизаций и малоизвестные эпизоды из истории армян Украины.

Скорик высоко оценила деятельность Союза армян Украины, отметив, что организация проводит множество научных конференций, круглых столов, уделяет особое внимание вопросам культуры, истории и образования.

По ее словам, принято считать, что история армян на территории Киевской Руси началась во время приезда Анны Византийской, жены Владимира Великого, которая, как известно, была армянкой. Однако история началась гораздо раньше. По мнению Скорик, отследить историю древнего народа на территории украинских земель можно с 7-8 веков.

Лариса Скорик рассказала об интересных находках на территории Змиевых валов, также рассказала про солярный знак, указала на схожесть символа славянских народов — Коловрата и армянской розетты.

«Изучение армянской жизни и армянского культурного вклада в истории Киевской Руси является очень важным в историческом контексте. Поэтому украинские ученые должны заняться этим вопросом. Я уверена, что мы еще многое узнаем об армянской общине», — отметила Лариса Скорик.

Также известный архитектор рассказала о своих впечатлениях после поездки в Ереван, о современной армянской архитектуре, Ереване и многом другом.

Подробнее смотрите в видео:

 

Тэги: общество, история, архитектура, Лариса Скорик, армянская община

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