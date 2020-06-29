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Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка

Появилось видео, как в Киеве безответственный водитель прямо на «зебре» сбил безответственного ребенка

Главное: В Сети появилось видео ДТП в Киеве, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Он был сбит на пешеходном переходе, «забыв» слезть с самоката. Сбивший же его водитель с места аварии скрылся.

Детали: Пресс-центр патрульной полиции Киева обнародовал видеозапись ДТП, которое произошло на регулируемом пешеходном переходе.

На кадрах видно, как двое ребят на самокатах грубо нарушили требования ПДД, не спешившись для пересечения проезжей части, в результате одного из них сбил поворачивающий налево Renault.

Убедившись, что ребенок серьезно не пострадал, водитель «француза» сел за руль и скрылся.

Сообщается, что позднее горе-автомобилиста задержали. Теперь с ним работают следователи.

Пострадавшему же в аварии 11-летнему мальчику потребовалась помощь медиков.

В тему: 14 марта 2020 года появилось видео, как в Николаеве фотомодель на внедорожнике прямо на «зебре» сбила беременную девушку.

А 15 февраля 2020 года появилось видео, как в Киеве лихач на Mercedes прямо на «зебре» сбил пешехода (18+)

Тэги: Киев, ДТП, общество, авария, столица, ребенок, ПДД, самокат, пешеходный переход, Renault, новости Украины

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