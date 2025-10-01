Кто такой Сатоши Накамото?

Август 2008. Неизвестный регистрирует Bitcoinorg и публикует whitepaper «электронных денег без банков». Подпись одна: Satoshi Nakamoto.

Он говорил, что живёт в Японии.

Но всё ломается:

- Код без японского языка

- Пишет в британской манере

- Первый блок ссылается на The Times (лондонская газета)

- Активность на форумах — по часовому поясу США или Европы

23 апреля 2011 он пишет разработчику Майку Херну: «Я перешёл к другим делам». После этого — тишина. Он исчез навсегда.

С этого момента началась охота.

Дориан Накамото?

Физик, живший в Калифорнии. СМИ ворвались к нему домой, заявив, что он — Сатоши.

Он сказал: «Я не причастен. И не могу об этом говорить». Позже уточнил: имел в виду секретные инженерные проекты, не Bitcoin.

Ник Сабо?

Создатель BitGold — концепции, на которой построен биткоин.

Стиль письма, идеи, лингвистика — почти копия Сатоши. Илон Маск публично намекал: «Похоже, это он».

Пол Солотши Ле Ру?

Криптограф, хакер и наркобарон одновременно. Его арест в 2012 подозрительно совпадает с исчезновением Сатоши. Был экспертом в шифровании и операциях по теневым финансам.

Питер Тодд?

HBO сняли документалку, где утверждают, что он и есть Сатоши. Но «доказательства» слабые: старые посты, несостыковки в стиле кода, фейковая переписка.

Джек Дорси?

Совпадений слишком много:

- Первый перевод BTC — в день рождения его матери

- Последний блок Сатоши — в день рождения его отца

- Один из форумных аккаунтов зарегистрирован на его почту

- Слив почты указывает на Сент-Луис (его родной город)

- Сообщения в чате упоминали Калифорнию (он жил там в 2009)

Он был не один?

Есть мнение, что Bitcoin создали спецслужбы, АНБ или несколько криптоанархистов под одной маской.

Так кто он? Один человек? Гений? Преступник? Группа?