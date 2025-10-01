Кто такой Сатоши Накамото?

Август 2008. Неизвестный регистрирует Bitcoinorg и публикует whitepaper «электронных денег без банков». Подпись одна: Satoshi Nakamoto.
Он говорил, что живёт в Японии.
Но всё ломается:
- Код без японского языка
- Пишет в британской манере
- Первый блок ссылается на The Times (лондонская газета)
- Активность на форумах — по часовому поясу США или Европы
23 апреля 2011 он пишет разработчику Майку Херну: «Я перешёл к другим делам». После этого — тишина. Он исчез навсегда.
С этого момента началась охота.
Дориан Накамото?
Физик, живший в Калифорнии. СМИ ворвались к нему домой, заявив, что он — Сатоши.
Он сказал: «Я не причастен. И не могу об этом говорить». Позже уточнил: имел в виду секретные инженерные проекты, не Bitcoin.
Ник Сабо?
Создатель BitGold — концепции, на которой построен биткоин.
Стиль письма, идеи, лингвистика — почти копия Сатоши. Илон Маск публично намекал: «Похоже, это он».
Пол Солотши Ле Ру?
Криптограф, хакер и наркобарон одновременно. Его арест в 2012 подозрительно совпадает с исчезновением Сатоши. Был экспертом в шифровании и операциях по теневым финансам.
Питер Тодд?
HBO сняли документалку, где утверждают, что он и есть Сатоши. Но «доказательства» слабые: старые посты, несостыковки в стиле кода, фейковая переписка.
Джек Дорси?
Совпадений слишком много:
- Первый перевод BTC — в день рождения его матери
- Последний блок Сатоши — в день рождения его отца
- Один из форумных аккаунтов зарегистрирован на его почту
- Слив почты указывает на Сент-Луис (его родной город)
- Сообщения в чате упоминали Калифорнию (он жил там в 2009)
Он был не один?
Есть мнение, что Bitcoin создали спецслужбы, АНБ или несколько криптоанархистов под одной маской.
Так кто он? Один человек? Гений? Преступник? Группа?