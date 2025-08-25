Бухгалтер обанкротившегося БГ Банк Татьяна Коньколых хочет уйти от ответственности за махинации

Судебная система Украины продолжает рассматривать резонансное дело, касающееся краха БГ Банк и нанесенного ущерба в размере более 300 млн гривен. В центре схемы — бывшая главная бухгалтер банка, Татьяна Николаевна Коньколых, которая, по версии следствия, якобы могла быть соучастником схемы умышленного уклонения от уплаты налогов. Но, несмотря на попытки избежать строгого наказания, ее планы пока не находят поддержки у судов. Более того, ее муж работает в НБУ, что может свидетельствовать о потенциальном конфликте интересов.

Татьяна Коньколых, ликвидированные банки и мужчина в НБУ

Татьяна Киньколых работала в банках, так или иначе выводивших с рынка по разным причинам, в ее резюме – БГ Банк, признанный неплатежеспособным, самоликвидированный Финексбанк и другие – когда-то успешные, а теперь пропавшие финучреждения Украины.

Муж Татьяны Коньколых, согласно декларации , работает в Нацбанке Украины в должности старшего специалиста. Теоретически, такая ситуация создает потенциальный конфликт интересов, который может служить основанием для привлечения личности к коррупционным схемам. Однако сам факт родственных связей не является автоматическим доказательством причастности к противоправным действиям.

Если мужчина, работая в НБУ, имел доступ к информации, касающейся банков, где работала его жена-бухгалтер, и мог влиять на решения по этим банкам (например, по их ликвидации, проверкам и т.п.), это может свидетельствовать о конфликте интересов.

Что произошло с БГ Банк: вывод 300 млн грн

27 ноября 2014 Национальный банк Украины принял решение отнести ПАО «БГ Банк» к категории неплатежеспособных. Одновременно с этим в банке была введена временная администрация: с 28 ноября 2014 года по 27 февраля 2015 года, с целью защиты интересов клиентов и выявления и устранения нарушений.

Причины банкротства: ухудшение финансового состояния, дефицит ликвидности, невыполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами, неудовлетворительные планы оздоровления от акционеров/руководства.

В январе 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) раскрыл, что менее чем за месяц до признания банка неплатежеспособным были реализованы схемы вывода ликвидных активов на сумму почти 300 млн. грн. Все махинации провели в течение одной недели, перед этим произошла смена акционеров и руководства

По данным следствия, банк продал 4 699 шт ОВГЗ (облигаций внутренних государственных займов), номинальной стоимостью 4,7 млн USD (≈ 60,87 млн грн в день сделки) за всего 8 300 грн — цена оказалась более чем в 7 000 раз ниже номинала. Убыток для банка — не менее 71,15 млн грн

Уступка прав требования (кредитные портфели) на общую номинальную сумму - 235,29 млн грн. Продано за 23,53 млн грн, что в 10 раз меньше номинала. При этом права передавались стоимостностью имущества: 466,59 млн грн обеспечения. Ущерб - 211,76 млн грн

Фиктивная операция по переводу долга: вследствие такого договора потеря актива по кредиту — 4,32 млн. EUR (~74,6 млн. грн.). Условиями договора было снято поручительство и залог, что оставило необеспеченную задолженность.

Все выявленные операции послужили основанием для уголовных производств. Бывшие руководители банка получили обвинения, поданы материальные иски. А теперь дошел черед и до других участников схемы.

В чем подозревают бухгалтерку Коньколых

Согласно материалам дела, Татьяна Коньколых, занимавшая должность главного бухгалтера БГ Банка, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Ей инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и выводе из банка более 300 млн. гривен до признания его неплатежеспособным.

Эти действия имели катастрофические последствия: считавшийся успешным банк в конце концов потерял лицензию Национального банка Украины. Вопрос о том, куда Коньколых и подельники могли вывести «сэкономленные» средства, остается открытым.

Как Коньколых пытается избежать строгого наказания

С момента начала расследования Татьяна Киньколых, по информации судебных заседаний, пыталась воспользоваться механизмом соглашения о признании виновности. Этот юридический инструмент позволяет обвиняемому получить смягченное наказание, как правило, в виде штрафа, в обмен на признание своей вины.

Однако такой путь выгоден только для обвиняемой, поскольку штраф, о котором говорилось, был бы мизерным по сравнению с общей суммой ущерба. Это позволило бы экс-главной бухгалтере БГ Банк избежать конфискации имущества и возможного лишения свободы, оставляя при этом значительную часть вероятно скрытых средств. Очевидно, что подобное соглашение не отвечает принципу справедливости.

Суды отказывают одиозной бухгалтерке в заключении сделки

Суды последовательно отказывают в утверждении такого соглашения бухгалтеру, который вместе с подельниками довел БГ Банк до банкротства. Первая попытка была сделана в Голосеевском суде Киева, который, рассмотрев все обстоятельства, отклонил предложение. Эта информация была подтверждена в решении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Второй раз такое же соглашение было представлено к рассмотрению в Шевченковском районном суде. Суд, ведя рассмотрение дела, также учел все аргументы и отказал в его утверждении. Решение судей указывает на то, что для достижения справедливого приговора необходимо полное возмещение причиненного ущерба, а не только формальное признание вины.

Перспективы и дальнейшее течение дела

Отказ судов в утверждении соглашения означает, что дело будет рассматриваться в сущности, а обвиняемому грозит полный спектр наказания, предусмотренный украинским законодательством. Кроме штрафа, наказание может включать конфискацию имущества, которое, по предположениям, уже могло быть переписано на других лиц. Однако самым важным последствием может стать лишение свободы для бухгалтера БГ Банк Коньколых и ее экс-подельников.

Судебный процесс продолжается и общество внимательно следит за его развитием. Главная задача правосудия — не только установить вину, но и добиться возмещения ущерба государству. Пока «награбленное» остается в «схроне», но отказ судов в облегченном наказании дает надежду, что фигурантам дела не удастся избежать ответственности. Следим за дальнейшим развитием событий.

