Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Доровской Александр Викторович: рейдер и друг Путина? Что известно о главе фармкомпании «Здоровье»

Доровской Александр Викторович: рейдер и друг Путина? Что известно о главе фармкомпании «Здоровье»

Автор: «Фраза»
09.01.24 10:59
137
Доровской Александр Викторович: рейдер и друг Путина? Что известно о главе фармкомпании «Здоровье»

Что известно о председателе наблюдательного совета компании «Фармацевтическая компания Здоровье» Александре Доровском? Что на самом деле представляют из себя Доровской Александр Викторович и его фармацевтическое предприятие «Здоровье»? Давайте разбираться.

Кто такой Александр Доровской

Александр Доровской родился на Дальнем Востоке России в 1960 году. Прошел военную службу с 1977 по 1981 год и с 1986 по 1988 год. В периоды между службой Александр Доровской продолжал свое образование, получив высшее образование в Харьковском институте механизации и электрификации сельского хозяйства в 1984 году. В 2007 году Александр Доровской завершил учебу в Харьковском Национальном фармацевтическом университете.

С 1998 года Доровской постепенно включается в «оздоровительную тематику».

Сначала в течение года он занимал должность начальника техотдела отдела обеспечения и обслуживания производства ООО «Фармацевтическая фирма Здоровье». Затем, с 1999 по 2002 год, Александр Доровской занимал должность технического директора «Здоровья».

С 2002 по 2018 год Александр Доровской занимал пост генерального директора ООО "Фармацевтическая компания Здоровье«.С лета 2018 года он стал председателем наблюдательного совета этой компании.

Что из себя представляет фармкомпания «Здоровье»

Что известно о компании «Фармацевтическая компания Здоровье» с уставным капиталом, приближающимся к 426,3 миллиона гривен?

Бенефициары этой компании расположены на Британских Виргинских островах и в Польше. Стоит отметить, что состав бенефициаров изменился 9 июля 2021 года.

Финансовые показатели за 2020 год следующие:

— Доход: 2 304 235 000 гривен.
— Чистая прибыль: −36 486 000 гривен.
— Активы: 2 093 991 000 гривен.
— Обязательства: 1 225 681 000 гривен.

Что известно об аферах фармкомпании «Здоровье»?

Согласно информации, предоставленной сайтом Clarity-project, данная фирма активно участвовала в 58 тендерах на государственных ресурсах Prozorro. В результате, она выиграла 38 тендеров на общую сумму 30,77 миллиона гривен. Кроме того, ООО «Фармацевтическая компания Здоровье» заключило 345 договоров на общую сумму 27,68 миллиона гривен.

По данным информационного ресурса OpenData, компания «Здоровье» проходит по 262 решениям судебного реестра, в том числе — криминальных:

Александр Доровской и его платный самопиар

На странице Александра Доровского в Facebook видно, что у него нет особо полезной информации. Он разместил несколько поздравлений с успехами украинских спортсменов, связанных с брендом «Здоровье».

Также стоит отметить, что некоторые из его публикаций были оплачены компанией «Здоровье» в рамках рекламной кампании.

Александр Доровской — фармацевтический рейдер?

Компания «Здоровье», которой руководит Александр Доровский, приобрела известность благодаря практике регулярного ограничения деятельности своих конкурентов в фармацевтической индустрии, которые ввозят медицинские препараты и другие товары в Украину. Схема, по которой это происходит, довольно запутана, но она использует некоторые аспекты украинского законодательства, которые благоприятствуют таким практикам.

В Украине, в теории, любой гражданин или компания имеют право на интеллектуальную собственность, и для подтверждения этого права нужно лишь получить патент, заполнив стандартную заявку и уплатив соответствующую плату. Патент также дает право запрещать ввоз аналогичных лекарственных препаратов, их продажу через аптечные сети, и даже использование таких аналогов в медицинских учреждениях Украины. Этой возможностью и пользуется господин Доровский.

«Кодеиновый наркотрафик» российского производства

Ну и, наконец, самое главное. Компания «Здоровье» из Харькова привлекает внимание не только своим мутным владельцем Александром Доровским (у которого, кстати, имеются связи с Владимиром Путиным), но также из-за своей деятельности в сфере продажи аптечных наркотиков.

В 2007 году именно это фармпредприятие было ассоциировано с проблемой неконтролируемого распространения аптечного наркотика «Трамадол». Этот препарат, подобно современным кодеиновым средствам, мог приобретаться без рецепта. Олег Алешко, руководитель областного Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обвинял фармацевтов в производстве не только легального, но и нелегального «Трамадола» на харьковских фабриках.

После введения контроля за «Трамадолом», компания стала лидером в области «кодеинового наркотрафика», систематически выпуская новые бренды аптечных наркотиков, включая те, что доступны без рецепта, например, «Кодетерп», «Кодефемол®» и «Пентасед».

К слову, средства, полученные от продажи аптечных наркотиков, как пишут СМИ, используются для приобретения пуль и амуниции, которые уносят жизни украинских солдат и мирных жителей на Востоке Украины.

По материалам юридического издания Право Порада

Тэги: Александр Доровской, Доровской Александр Викторович

Комментарии

Статьи

28.12.23 17:36

Индекс оливье 2023: как изменилась стоимость новогоднего салата

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Магические черепа иудеев
08.01.24 13:36

Магические черепа иудеев

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.01.24 13:36

СМИ узнали об условии Венгрии о выделении Украине 50 млрд евро

09.01.24 12:54

В Рязани сгорел дом племянника Путина

09.01.24 12:19

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

09.01.24 11:47

В России сошли с рельсов полтора десятка вагонов

09.01.24 11:18

Шольц призывает страны ЕС увеличить помощь Киеву

09.01.24 10:51

В Вашингтоне авто врезалось в ворота Белого дома

09.01.24 10:28

Из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов

09.01.24 09:57

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов

09.01.24 09:43

В Monobank произошел сбой

09.01.24 09:29

Ти Би Джошуа: глава нигерийской секты практиковал изнасилования и истязания кнутом

09.01.24 12:19

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

09.01.24 09:57

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов

08.01.24 19:45

Отключение света за долги: КМУ дал добро

08.01.24 16:41

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО, — WSJ

08.01.24 15:55

В России прогремел взрыв на железной дороге рядом с нефтебазой

08.01.24 13:02

«Золотой глобус» получил фильм «Оппенгеймер»

08.01.24 12:54

Валюта продолжает дорожать в украинских обменниках

08.01.24 10:54

ВСУ расширяют плацдарм на Херсонщине, — Генштаб

08.01.24 10:19

В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину

08.01.24 10:07

Потери России в Украине превысили 365 тысяч военных

07.01.24 12:57

Есть не подтвержденная информация, что в Белой Церкви парень якобы скончался от побоев сотрудников ТЦК, - депутат Шевченко

02.01.24 14:41

Премьер Литвы неоднозначно высказалась по поводу войны в Украине

03.01.24 11:43

Под конец прошлого года украинцы массово скупали валюту

02.01.24 14:34

В прошлом году смертность в Великобритании обновила печальный рекорд

02.01.24 14:38

Французский посол заявил, что в Украине будут производить больше оружия

04.01.24 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 362 280 солдат

03.01.24 12:26

Возле Житомира произошло крупное ДТП

05.01.24 12:26

В прошлом году в Украине резко вырос спрос на грузовики и спецавтомобили

04.01.24 12:52

В Украине возбудили девять тысяч уголовных дел против уклонистов

02.01.24 16:53

Шольц может досрочно покинуть свой пост

Фото и Видео
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
Погиб пилот МиГ-29 с позывным Blue Helmet, - соцсети
Погиб пилот МиГ-29 с позывным Blue Helmet, - соцсети
В Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями
В Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину
Аркейн (2024): тизер и дата выхода второй части приключенческого фэнтези
Аркейн (2024): тизер и дата выхода второй части приключенческого фэнтези
Boeing 737 MAX 9: в самолете оторвало дверь аварийного выхода
Boeing 737 MAX 9: в самолете оторвало дверь аварийного выхода
Дрянные девчонки (2024): трейлер и дата выхода ремейка популярного фильма
Дрянные девчонки (2024): трейлер и дата выхода ремейка популярного фильма
Бойцы ГУР провели спецоперацию в Белгородской области
Бойцы ГУР провели спецоперацию в Белгородской области
В Харькове люди в военной форме силой затащили мужчину в микроавтобус
В Харькове люди в военной форме силой затащили мужчину в микроавтобус
В центре Нью-Йорка столкнулись два поезда метро
В центре Нью-Йорка столкнулись два поезда метро
fraza.com
Новости блогосферы
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.