Что известно о председателе наблюдательного совета компании «Фармацевтическая компания Здоровье» Александре Доровском? Что на самом деле представляют из себя Доровской Александр Викторович и его фармацевтическое предприятие «Здоровье»? Давайте разбираться.

Кто такой Александр Доровской

Александр Доровской родился на Дальнем Востоке России в 1960 году. Прошел военную службу с 1977 по 1981 год и с 1986 по 1988 год. В периоды между службой Александр Доровской продолжал свое образование, получив высшее образование в Харьковском институте механизации и электрификации сельского хозяйства в 1984 году. В 2007 году Александр Доровской завершил учебу в Харьковском Национальном фармацевтическом университете.

С 1998 года Доровской постепенно включается в «оздоровительную тематику».

Сначала в течение года он занимал должность начальника техотдела отдела обеспечения и обслуживания производства ООО «Фармацевтическая фирма Здоровье». Затем, с 1999 по 2002 год, Александр Доровской занимал должность технического директора «Здоровья».

С 2002 по 2018 год Александр Доровской занимал пост генерального директора ООО "Фармацевтическая компания Здоровье«.С лета 2018 года он стал председателем наблюдательного совета этой компании.

Что из себя представляет фармкомпания «Здоровье»

Что известно о компании «Фармацевтическая компания Здоровье» с уставным капиталом, приближающимся к 426,3 миллиона гривен?

Бенефициары этой компании расположены на Британских Виргинских островах и в Польше. Стоит отметить, что состав бенефициаров изменился 9 июля 2021 года.

Финансовые показатели за 2020 год следующие:

— Доход: 2 304 235 000 гривен.

— Чистая прибыль: −36 486 000 гривен.

— Активы: 2 093 991 000 гривен.

— Обязательства: 1 225 681 000 гривен.

Что известно об аферах фармкомпании «Здоровье»?

Согласно информации, предоставленной сайтом Clarity-project, данная фирма активно участвовала в 58 тендерах на государственных ресурсах Prozorro. В результате, она выиграла 38 тендеров на общую сумму 30,77 миллиона гривен. Кроме того, ООО «Фармацевтическая компания Здоровье» заключило 345 договоров на общую сумму 27,68 миллиона гривен.

По данным информационного ресурса OpenData, компания «Здоровье» проходит по 262 решениям судебного реестра, в том числе — криминальных:

Александр Доровской и его платный самопиар

На странице Александра Доровского в Facebook видно, что у него нет особо полезной информации. Он разместил несколько поздравлений с успехами украинских спортсменов, связанных с брендом «Здоровье».

Также стоит отметить, что некоторые из его публикаций были оплачены компанией «Здоровье» в рамках рекламной кампании.

Александр Доровской — фармацевтический рейдер?

Компания «Здоровье», которой руководит Александр Доровский, приобрела известность благодаря практике регулярного ограничения деятельности своих конкурентов в фармацевтической индустрии, которые ввозят медицинские препараты и другие товары в Украину. Схема, по которой это происходит, довольно запутана, но она использует некоторые аспекты украинского законодательства, которые благоприятствуют таким практикам.

В Украине, в теории, любой гражданин или компания имеют право на интеллектуальную собственность, и для подтверждения этого права нужно лишь получить патент, заполнив стандартную заявку и уплатив соответствующую плату. Патент также дает право запрещать ввоз аналогичных лекарственных препаратов, их продажу через аптечные сети, и даже использование таких аналогов в медицинских учреждениях Украины. Этой возможностью и пользуется господин Доровский.

«Кодеиновый наркотрафик» российского производства

Ну и, наконец, самое главное. Компания «Здоровье» из Харькова привлекает внимание не только своим мутным владельцем Александром Доровским (у которого, кстати, имеются связи с Владимиром Путиным), но также из-за своей деятельности в сфере продажи аптечных наркотиков.

В 2007 году именно это фармпредприятие было ассоциировано с проблемой неконтролируемого распространения аптечного наркотика «Трамадол». Этот препарат, подобно современным кодеиновым средствам, мог приобретаться без рецепта. Олег Алешко, руководитель областного Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обвинял фармацевтов в производстве не только легального, но и нелегального «Трамадола» на харьковских фабриках.

После введения контроля за «Трамадолом», компания стала лидером в области «кодеинового наркотрафика», систематически выпуская новые бренды аптечных наркотиков, включая те, что доступны без рецепта, например, «Кодетерп», «Кодефемол®» и «Пентасед».

К слову, средства, полученные от продажи аптечных наркотиков, как пишут СМИ, используются для приобретения пуль и амуниции, которые уносят жизни украинских солдат и мирных жителей на Востоке Украины.

По материалам юридического издания Право Порада