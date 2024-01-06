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Дайджест > Колюх Валерий Викторович: помощник предателей Украины стал «Слугой народа»

Колюх Валерий Викторович: помощник предателей Украины стал «Слугой народа»

Автор: «Фраза»
06.01.24 15:48
137
Колюх Валерий Викторович: помощник предателей Украины стал «Слугой народа»

Когда рассматриваешь биографии членов партии «Слуга народа», вспоминается высказывание Ленина, обращенное к своим союзникам Каменеву и Зиновьеву, которых тот характеризовал как «политических проституток». Хотя в контексте декоммунизации, возможно, не стоит цитировать эту фразу и использовать ее в качестве отправной точки для материала, однако нельзя не обратить внимание на информацию из биографии такого персонажа как Колюх Валерий Викторович — народнй депутат Украины от партии «Слуга народа» в округе № 92. Как оказалось, в прошлом он тесно сотрудничал с Народным Рухом Украины, который в девяностых годах было влиятельной партией, оказывавшей значительное воздействие на политические процессы и кадровые назначения.

Когда после убийства Вячеслава Чорновила звезда Народного Руха зашла, произошла такая метаморфоза:

Когда Партия Регионов — а все три депутата, на которых работал бывший «руховец» Колюх принадлежали именно к ней, дружно сбежала в соседнюю страну, Валерий Колюх направился в «Батькивщину», благо ее лидер вышла из тюрьмы и партии светил успех на будущих выборах:

Правда, эта попытка закончилась, как и предыдущие две — избиратель и в этот раз не захотел видеть в Парламенте члена движения-регионала-родителя Валерия Колюха.

Но, как писал еще Иван Франко, «лупите эту скалу»: Валерий Колюх таки достиг своего — в нападении массового безумия «лучший народ в мире» вручил ему желанный мандат. На этот раз — от «Слуги народа»:

А теперь вернитесь к первому предложению этого материала и охарактеризуйте Валерия Викторовича Колюха иначе. Как говорил Остап Бендер, если кто-то скажет, что у этого человека есть какая-то идея, кроме собственного блага, пусть первым бросит в автора материала камень.

Во время своего избрания Валерий Колюх запомнился своими голосованиями за сокращение финансирования армии и увеличение бюджета на дороги и миллиарды деревьев, которые с восторгом нам предлагала президентская фракция вместо обороны страны, да еще маленьким скандалом с бронированием гостиницы в Доминикане, куда он собрался лететь на отдых после трудов праведных:

Но в 2022 году он, как и его коллеги, еще вчера искавшие мир в глазах Путина, резко стал патриотом и борцом за Украину.

Впрочем, после того, как план сдачи страны провалился, многие стали прямо образцовыми патриотами. Хватило их, правда, не надолго, но это другая история.

Конечно, неизвестно, как бы сложилась судьба народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Валерия Колюха в случае, если бы все пошло по плану и страну сдали бы россиянам, но вряд ли он имел бы проблемы с оккупационными властями. По крайней мере, он мог рассчитывать на покровительство всех трех нардепов, у которых был в помощниках во времена Януковича — и Владимир Сивкович, и Владимир Олейник, и Александр Онищенко сбежали за Батей в Россию и вполне нормально там чувствуют себя, благо ФСБ на этот раз «своих не бросило».

Помогли бы они своему бывшему помощнику, ставшему «слугой народа»? Кажется, полностью. Стоит коротко напомнить, кто все эти три бывших нардепа от Партии Регионов, которых так долго обслуживал нынешний пламенный борец с «русским миром» Валерий Колюх.

Владимир Сивкович — это тот, который после того, как Виктор Янукович стал президентом, был вице-премьером, ответственным за силовой блок, а в первом правительстве Николая Азарова с октября 2010 по декабрь 2013 — заместителем Секретаря СНБО. Именно Сивкович один из тех, кто 14 декабря 2013 был назван среди ответственных за силовой разгон и избиение митингующих Евромайдана. В этот же день его отстранили от исполнения обязанностей и объявили подозрение. После этого он сбежал в Москву.

Владимир Олейник — это именно тот Олейник, который был автором так называемых диктаторских законов 16 января 2014, направленных против акций мирного протеста на Майдане. Также, по информации Службы безопасности Украины, сейчас Олийнык находится в Москве и является одним из финансистов «ДНР» и «ЛНР».

Александр Онищенко — это олигарх-миллиардер, обвиняемый в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции. После выдвижения подозрений он скрылся от украинских правоохранительных органов в Европу. В момент выдвижения кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа» Валерий Колюх был его официальным помощником.

На момент выборов 2019 года, когда под крики «хуже не будет» лучший в мире народ голосовал за Валерия Колюха в мажоритарном округе № 92, все три перечисленных персонажа находились в розыске. Но никому этот факт не помешал — все хотели новых лиц. И выбрали как такового Колюха.

Какова мораль этой басни? А ни одной. Просто хочется еще раз от всей души поздравить избирателей «Слуги народа» с достойным выбором. Заодно пусть поинтересуются — как голосовал их избранник, достойный и честный патриот Украины Валерий Колюх за снятие и возврат доплат солдатам, которые, собственно, и сорвали прошлогодний план по сдаче Украины тем людям, в которые входят и бывшие работодатели народного депутата Колюха.

По материалам Антикоррупционная правда

Тэги: Колюх Валерий Викторович

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