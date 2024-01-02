Вагиф Алиев: человек из-за которого рухнуло киевское метро

Причиной недавшего крушения в киевсокм метро стала дружба столичного городского головы с застройщиками. Речь идет о Вагифе Алиеве и его желании быстрее построить торговые центры над станциями метро, несмотря на негативное влияние и возможные аварии.

8 декабря Киевская городская государственная администрация шокировала киевлян новостью о том, что движение между станциями метро «Теремки» и «Лыбедская» будет прекращено из-за необходимости проведения ремонта на перегонном тоннеле. В коммунальном предприятии «Киевский метрополитен» добавили, что остановка движения поездов — «вынужденный шаг, во избежание внештатной ситуации, поскольку появился риск потери устойчивости туннельных сооружений из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу».

Последняя фраза о «нагрузке на туннельную оправу» и есть настоящая причина закрытия метро. И эту нагрузку на киевское метро создает строительный монстр ТРЦ Ocean mall, который Вагиф Алиев строит прямо над станцией «Лыбедская».

Вагиф Алиев — один из известнейших застройщиков Киева. Ему принадлежат ТРЦ Lavina mall, Blockbuster mall, а также он строил Mandarin plaza, бизнес-центр «Парус» и торговый центр «Гулливер». Первые большие деньги девелопер заработал благодаря одиозному бывшему главе НАК «Нафтогаз Украины» Игорю Бакаю и газовому бизнесу с россиянами. Собственно, тогда же он и познакомился с Виталием Кличко, дружба с которым приносит незаурядные бонусы в виде лучших земельных участков под строительство.

Одним из первых проектов, которые Вагиф Алиев реализовал в качестве застройщика, было строительство Mandarin plaza и Arena-city в самом сердце столицы — на Бессарабской площади. Для строительства торгово-развлекательного квартала пришлось снести школу и больницу.

Впоследствии появился бизнес-центр «Парус», считающийся первым небоскребом Киева. Рассказывая об этом проекте, Вагиф Алиев любит хвастаться историей о том, что в свое время он успел познакомиться с Дональдом Трампом, который якобы зажег его идеей строить «выше, больше, масштабнее». Для этого стройки пришлось убрать трамвай.

В начале 2000-х Вагиф Алиев, вместе с другим скандальным застройщиком Вадимом Столаром, получил земельный участок над метро «Театральная» в Киеве и хотел построить торгово-офисный центр. Строительство было не просто скандальным, а вопиющим. Во-первых, это самый центр города с историческими постройками вокруг, а во-вторых, здание должно было вырасти прямо над метро.

Активисты потребовали запретить строительные работы и обустроить там сквер. Но застройщикам было откровенно плевать и на протесты, и на судебные запреты. В 2011 году тогдашний заместитель председателя КГГА Александр Пузанов признавал, что «это строительство, будучи неправильным по содержанию, в соответствии с документами было законным». Его начальник Александр Попов из каждого утюга кричал, что остановит это своевольное издевательство над центром Киева. Здание обещать снести, а застройщиков привлечь к ответственности. Но ни первого, ни второго не произошло. Офисный центр был построен. Однако чтобы задобрить столичных активистов, Алиеву и Столару пришлось подарить здание городу и превратить его в Музей истории Киева.

Десятилетняя борьба активистов с Вагифом Алиевым в этом кейсе показала, что побеждает всегда тот, у кого больше денег и влиятельных друзей. Как видим, никакого сквера на «Театральной» не обустраивали, а здание над метро стоит и ждет, пока Виталий Кличко признает, что содержание невыгодно и вернет его обратно своему другу Вагифу Алиеву.

Еще более показательна история в отношениях Алиева с Кличко касается упомянутого строительства над метро «Лыбедская». В 2012 году Алиев выкупил у бизнесмена Василия Хмельницкого участок вблизи ТРЦ Ocean plaza и запланировал строительство нового торгово-развлекательного центра. Откровенно говоря, идея бессмысленна — зачем строить новый ТРЦ рядом с другим? Но это уже вопрос скорее тем, кто предлагал эту идею Алиеву, опираясь на какие-то экономические показатели.

Строительство на «Лыбедской» оказалось еще более скандальным, чем предыдущая история с участком над метро «Театральная». Во-первых, ТРЦ Ocean mall строится вплотную к памятнику архитектуры, который киевляне знают как «летающая тарелка». Украинский институт научно-технической экспертизы и информации был построен в 1971 году по проекту архитектора Флориана Юрьева, но только в 2020 году сооружение было внесено в список объектов недвижимого культурного наследия. Этого решения требовали столичные активисты из-за опасений, что Алиев разрушит «тарелку» ради своего ТРЦ. На самом деле согласно первоочередному проекту места для «тарелки» в торгово-развлекательном центре Ocean mall не было. Но Алиеву пришлось пойти на уступки и пообещать, что она сохранится.

В одном из своих довольно редких интервью застройщик рассказал, что объект культурного наследия сейчас уже начали реставрировать. «Мы уже начали реставрацию. Оно (здание — ред.) стояло 60 лет, его никто не реставрировал. Из-за строительства метрополитена ленточные фундаменты просели, оно начало падать. Сейчас мы сделали сваи и его удерживаем», — сообщил он.

Фактически этим заявлением Вагиф Алиев признал, что строительство над метро опасно. Если небольшое здание Института над «Лыбедской» начало проседать, то что же будет с этим участком, когда над ним вырастет монстр Ocean mall?

А как сделать так, чтобы на «Лыбедской» не образовалась огромная дыра? Правильно — укрепить конструкции и коммуникации под землей. Но для этого нужно перекрыть метро и фактически с нуля построить новый тоннель, который сможет выдерживать, с одной стороны, давление огромного здания, а с другой — минимизировать влияние грунтовых вод.

Заместитель главного инженера ГП «Проектный институт „Укрметротоннель-проект“» Александр Хавин в 2013 году подтверждал, что подземные каналы потенциально не так опасны, как грунтовые воды. Тогда же он рассказывал, что по линиям глубокой заделки в глинах гидроизоляция обеспечивается за счет водонепроницаемых конструкций. Это железобетонные сооружения, защищенные специальными резиновыми профилями, которые не пропускают воду. Их использовали в перегонных туннелях, которые построены от станции «Лыбедская» до станции «Ипподром»«, — замечал он. Именно на том участке, который сейчас перекрыли из-за затопления, которое произошло, в том числе, из-за веса строительства Алиева.

Как раз перед закрытием метро Вагиф Алиев рассказал, что планирует открытие ТРЦ Ocean mall в сентябре 2024 года. Учитывая, что строительство идет с задержкой в 5 лет, это достаточно амбициозная дата. И для того, чтобы наверстать темпы, была придумана схема с перекрытием станций метро, благодаря чему часть киевлян оказалась полностью отрезанной от центра Киева из-за транспортного коллапса.

Закрытие этого участка подземки оказывает положительное влияние на еще один объект Алиева. Речь идет о ТРЦ Hippodrome mall, находящемся на начальной стадии строительства вблизи метро «Ипподром». По словам руководителя девелоперского бизнеса Алиева Александра Черницкого, на участке вокруг будущего ТРЦ идут укрепляющие работы для метрополитена.

Фактически закрытие шести станций метро в Киеве позволяет Вагифу Алиеву ускорить строительство сразу двух торговых центров — и на «Лыбедской», и на «Ипподроме».

На быстрые темпы строительства торговых центров Алиева оказывает влияние еще один не менее важный фактор. По данным «Экономической правды», строительные работы ведутся частично за российские деньги. Источник издания уверяет, что за полгода — год до большой войны он занял 50 миллионов долларов на завершение Ocean Mall. Более того, чтобы этот проект стал прибыльным и успешным, Вагифу Алиеву нужно получить в актив и соседний ТРЦ Ocean plaza, который до полномасштабного вторжения принадлежал россиянам, но был национализирован. Сейчас государство планирует выставить его на аукцион и продать.

Если с возвратом российских денег у Вагифа Алиева могут возникнуть проблемы, то с выигрышем по собственности на Ocean plaza — точно нет. Товарищ в лице столичного городского головы, согласившийся закрыть метро ради ускорения строительства, точно сможет помочь и с конкурсом. И вопросы возникают не столько к Алиеву — он застройщик, а не чиновник, а к киевской власти. И вопрос только один, когда ж вы твари нажретесь? И перестанете уничтожать Киев?

По информации ОРД