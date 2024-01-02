Константин Брыль: непотопляемый «решала»

В неожиданный момент в СМИ появилось упоминание о Константине Брыле. В течение долгого времени о нем не было никаких новостей, видимо, он не смог встроиться в текущую властную команду. Тем не менее, он стремился к этому.

Костя Брыль — выдающаяся личность среди украинских представителей правоохранительных органов. Ему удалось пройти службу во всех силовых структурах, но он увольнялся из-за коррупционных скандалов. Его знали повсюду как «решала в силовых структурах», который хорошо знал правила «дележа».

Константин Брыль очень надеялся, что его однокашник по Суворовскому училищу Валерий Кондратюк поможет ему занять выгодное положение. Однако и у Валерия не было удачи, нигде его не принимали, несмотря на все усилия. К тому же, «зеленые» имели своих «решал»: справлялись и без участия Брыля.

Поэтому пришлось Константину Брылю перейти в банковскую сферу.

Но обо всем по-порядку.

В далеком 2015-м году харьковское государственное предприятие «Электротяжмаш» заключило кредитный договор с банком «Юнисон». Вряд ли кто-то из читателей вспомнит, что это за банк, потому что был он не крупным и запомнился специалистам рынка только тем, что входил в сферу влияния Александра Клименко. Был такой министр доходов и сборов при Януковиче. Эффективность этого «эффективного менеджера» определялась дружбой с сыном Януковича Александром, чья эффективность, в свою очередь, определялась не образованием стоматолога, а положением наследного принца. В общем, это была классическая коррупционная вертикаль, которая в Украине получила название «Семья», и Клименко был неотъемлемой ее частью.

Но после Майдана Нацбанк обратил внимание на то, что банк «Юнисон» имеет непрозрачную структуру собственников, и на тот факт, что «источники происхождения их средств не подтверждены надлежащим образом». Конечно, откуда были деньги все понимали, но такого термина как «деньги семьи» в украинском законодательстве нет, поэтому НБУ поступил по закону и принял решение о ликвидации банка «Юнисон». Топ-менеджмент этому активно противодействовал, занимаясь судебным спамом, и напирал на «политическую составляющую» действий Нацбанка. Что до «политической составляющей», то тут даже можно согласиться: финансовая структура, которая появилась благодаря этой самой «политической составляющей», рухнула сразу после того, как эта самая «составляющая» стала другой. А судебные тяжбы закончились ничем — банк приказал долго жить.

Теперь вернемся к кредитному договору с харьковским «Электротяжмашем». Кто и почему подписал от имени государственного предприятия договор с тогда уже токсичным финансовым учреждением— второй вопрос. Возможно, правоохранительные органы с этим еще разберутся. Сейчас интересна дальнейшая судьба этого договора. Речь в нем шла о двух с половиной миллионах долларов. «Электротяжмаш» находился тогда в весьма плачевном состоянии, долг выплачивал нерегулярно, договор продлевался, в счет погашения был зачтен депозит «Электротяжмаша» в «Юнисоне»... В общем, эта длинная история чудом выжившего промышленного гиганта не так важна. Важно другое: в конечном итоге долг составил 431 тыс. долларов США. Именно эта 431 тысяча долларов фигурирует в письме ликвидатора банка, которое было направлено в адрес «Электротяжмаша» в 2020 году. Запомним эту сумму.

К тому времени процедура ликвидации банка, начавшаяся в 2016 году, уже подходила к концу, и акционеры банка, семь кипрских компаний, получили права на оставшееся имущество, в числе которого был долг «Электротяжмаша». Сам по себе этот финт с передачей имущества банка, который ликвидируется, является с точки зрения закона сомнительным, потому что для этого существует четкая процедура, по которой в первую очередь банк должен рассчитаться со своими кредиторами, а уж потом делить оставшееся. Но дальше все стало еще интереснее.

Долг «Электротяжмаша» ушел «в свободное плаванье», приставая то «к берегам» коммерческих структур (ООО «Сиквеструм», ООО «Финансовая компания «Фалькон-Финанс», «Мелигант Групп ЛТД») то возвращаясь опять к учредителям. Зачем это делалось не совсем понятно. Возможно, стояла задача «отмыть» эти обязательства от токсичного банка. Тем более, это «плаванье» долга носило явно манипулятивный характер. Дело в том, что во всех структурах, которые ненадолго становились кредиторами, владельцем или руководителем был один и тот же человек — некая Оксана Чепижко. Она же действовала от имени учредителей. То есть, она передала права на долг от себя себе же. Ситуация эта выглядит абсурдной и с точки зрения закона — Гражданский кодекс запрещает представителю осуществлять действия в своих собственных интересах, или в интересах другого лица, представителем которого оно является.

Позже, в ходе судебных споров, всплыли еще два любопытных факта. Во-первых, директора двух компаний заявили, что договор о передаче долга, который стал основанием для дальнейшего судебного разбирательства, они не подписывали. То есть, видимо, имела место банальная подделка подписей. Во-вторых, доверенности, которые выдали пять оставшихся компаний для осуществления передачи прав, на момент заключения договора о переуступке долга были недействительными. К слову — упомянутые доверенности были выданы и нотариально удостоверены на территории Российской Федерации!!!

В конечном итоге, в итоге этих сомнительных манипуляций, права на долг «Электротяжмаша» получил один ФОП, все та же Чепижко О.В. Так на сцене появилась скромная женщина-предприниматель, которая требует вернуть причитающиеся ей деньги. Напомним, эти деньги она не заработала, не унаследовала, они никогда ей не принадлежали, и долг этот появился путем сомнительный с точки зрения закона манипуляций.

Казалось бы, идею пойти со всем этим в суд, можно охарактеризовать двумя словами — «Слабоумие и отвага». Но отважная ФОП Чепижко не побоялась трудностей, и даже... увеличила сумму долга, который ей якобы причитается.

В августе прошлого года Чепижко обратилась в суд с требованием вернуть ей 1,7 миллиона долларов и 4,1 миллиона гривен, вместо 431 тысячи долларов, о которых напоминал «Электротяжмашу» ликвидатор банка. При этом Оксана Чепижко сослалась на выводы некой экспертизы. Что в ней — неизвестно. Может быть, в обосновании там фигурировали мировой рост цен на нефть, пятна на солнце, магнитные бури... Как бы там ни было, в этом вопросе должен был разобраться суд, который определил бы обоснованность претензий.

Вместо этого начал раскручиваться маховик абсурда. Судья Хозяйственного суда Харьковской области настолько вошел в положение истицы, что принял решение, что ответчик должен вернуть ей не только то, что она просит, но и 17 миллионов гривен пени и процентов, о которых она не просила.

Обычно суды в таких случаях или удовлетворяют просьбу истца полностью, или уменьшают сумму, учитывая обстоятельства. Но по собственной инициативе увеличить сумму иска в разы — это решение беспрецедентное.

После ряда перипетий, связанных с регистрацией в суде апелляции, она все же была принята судом, и теперь в рамках уже апелляционного рассмотрения дела производится экспертиза обоснованности требований отважной предпринимательницы. Идет и расследование уголовного дела по заявлению АО «Украинские энергетические машины». Правда, идет ни шатко, ни валко. Хотя следствие могло бы ответить на несколько интересных вопросов. Например — в чьих интересах действует госпожа Чепижко?

От названия «Юнисон» долг «Электротяжмаша» как могли отмыли. Но сама Оксана Чепижко раньше работала не только в банке «Юнисон». До этого она была топ-менеджером в структурах одноименной финансовой группы, причем в то время, когда Александр Клименко находился на пике карьеры, а «Семья» вовсю использовала Украину как кормовую базу. Да и сейчас Чепижко занимает шикарный офис в киевском офисном центре «Гулливер», где проводились обыски в рамках расследования деятельности Клименко.

Кстати, интересно, что на сцене неожиданно возник еще один персонаж — Константин Брыль, бывший глава Запорожской государственной администрации. Он вступает в переговоры «от имени и по поручению» Чепижко, лично встречается и переписывается с юристами «Укрэнергомашин», убеждает, намекает, и вообще проявляет всяческую заинтересованность. При этом никакой формальной связи с Чепижко, и вообще с этой ситуацией у него нет. Так что остается предположить, что его роль — «решала», впрочем, «решала» большого калибра.

Тем боле жизненный путь гражданина Брыля наводит на эту мысль. Бывший высокопоставленный ГАИшник, личный помощник застрелившегося министра МВД Кравченко, потом налоговая, таможня, СБУ, чиновничьи кресла... В общем, биография у человека по-своему уникальна — он успел поработать везде, и везде его сопровождали коррупционные скандалы. Перечислять их не будем, кому интересно, может погуглить. Правда Фемида до него так толком и не добралась. Единственное, за что удалось его привлечь, так это за неподачу деклараций на имущество. Правда антикоррупционный суд это дело закрыл, и в памяти народной осталась только довольно нескромная сумма незадекларированного имущества — 43 миллиона гривен.

Появление на сцене персонажа, который начинал свою карьеру еще при Кучме, расцвел при Януковиче и даже умудрился побыть губернатором в послемайданной Украине, прекрасно характеризует уровень и глубину связей людей, которые вознамерились выгрызть из харьковского промышленного гиганта миллионы долларов.

В общем, вопрос, действует ли Чепижко сама или по поручению представителей «Семьи», которой когда-то служила верой и правдой, — остается открытым. Как и вопрос о том, куда планируется направить отсуженные деньги «Электротяжмаша» — на личные нужды скромной предпринимательницы или на поддержку тех, кто хочет на броне российских танков въехать в Украину? И главное — на чью поддержку в высоких кабинетах рассчитывают люди, которые стремятся вернуть наглые коррупционные схемы времен «Семьи»?

8 января состоится очередное судебное заседание, на котором будут рассмотрены не сомнительные результаты «экспертизы от Чепижко», а выводы независимых экспертов, назначенных судом. Скорее всего, они радикально умерят аппетиты истца, и апелляционный суд вынесет справедливое решение, поставив точку в этом карнавале судебного абсурда, защитив государственное предприятие.

Откуда у «скромных» украинских чиновников и генералов, всю жизнь проработавших на госслужбе, берутся деньги на дорогие автопарки, шикарные усадьбы и роскошные безделушки? Запорожскому губернатору Константину Брылю этот вопрос задавали неоднократно, и каждый раз он уклонялся от ответа. А однажды он даже решил вообще не публиковать свою электронную декларацию, заявив, что это является государственной тайной! Впрочем, запорожцы, искушенные недолгим, но очень насыщенным скандалами и катастрофами правлением Брыля, уже привыкли к тому, что количество украденных у государства денег в их области прячут под грифом «секретно».

Как оказалось, весной 2017 года Константин Брыль отказался подавать свою электронную декларацию на том основании, что он всё еще являлся действующим генералом СБУ — мол, высший офицер спецслужбы не должен раскрывать о себе никаких подробностей. Но это была не просто отмазка, за ней скрывалась афера, нанесшая государству финансовый ущерб. Она открывалась после того, как возмущенная общественность подняла вопрос о том, на каком основании Константин Брыль совмещает службы в СБУ и руководство в областной государственной администрации? Брыль начал лепетать что-то о том, что он как генерал СБУ был «откомандирован со Службы в органы исполнительной власти». А что, разве так можно, разве Запорожская областная администрациям у нас военно-гражданская?! Нет, обычная «цивильная» ОГА, которая не может управляться действующими генералами. Но тут же возник второй вопрос: а зарплату он тоже получает «и тут, и там»? Брыль соврал в прямом интервью журналистам, что получает зарплату только в СБУ.

Видимо, в Киеве не смогли больше спокойно смотреть на его кривляния, да и нарушения закона было налицо, поэтому буквально тогда же генерал Брыль был официально уволен из рядов СБУ, где он числился и получал зарплату, и отправлен в отставку. Правда, возникла коллизия: если на посту губернатора Запорожской ОГА он был лишь «командирован от СБУ», то почему же он на этом посту остался после ухода в отставку? Похоже, что в Киеве сами запутались в этой афере! Но дальше было еще интереснее: когда под нажимом общественности Константин Брыль всё-таки опубликовал свою декларацию, то в ней он собственноручно указал, что «сосал двух маток», то есть получал в 2016 году зарплату и в СБУ (78 678 гривен), и в ОГА (191 300 гривен). В декларации за 2017 год размер высосанных им из СБУ средств был еще больше: 277 810 гривен, и это всего за 5 месяцев! Это не считая губернаторской зарплаты (217 тысяч) и генеральской пенсии (77 тысяч).

И это было лишь начало новой волны скандалов, обрушившейся на «генерала-расстригу». Которого, кстати, можно было называть «эсбэушником» с большим трудом, ведь свои генеральские погоны он получил в МВД, затем работал в налоговой, после специализировался на таможне — и более всего преуспел в коррупции...

Константин Брыль. От лейтенанта до генерала

Брыль Константин Иванович (фамилия происходит от названия популярной крестьянской соломенной шляпы) родился 14 апреля 1970 года в Запорожье (по другой информации — в Донецке), в семье Ивана Петровича Брыля (1947 г.р.). О своем отце он всегда тщательно помалкивал, и это неспроста — ведь именно благодаря его знакомствам Константин Брыль и выбился в большие люди. Самым важным таким знакомством был Юрий Кравченко — будущий министр внутренних дел Украины. И вот что удивительно: не раскрывая никаких подробностей о своих родителях, Константин Иванович в то же время честно признавался журналистам, что знал Юрия Кравченко с детства, что именно «дядя Юра» пригласил его на работу в МВД и помог сделать ему карьеру.

И всё же журналистам удалось выяснить, что мама Константина Брыля работала преподавателем, а отец занимал должность начальника санэпидемстанции в Переяславе-Хмельницком. Но это было уже позже, а вот своё детство и юность Константин провел в городке Добровеличковка Кировоградской области, куда их семья переехала в 70-х годах. Видимо там Иван Брыль и познакомился с Юрием Кравченко — уроженцем Кировоградщины, почти пятнадцать лет проработавшим в областных структурах милиции от инспектора ОБХСС до начальника УМВД. Что именно свело их вместе неизвестно, но Кравченко стал другом семьи Брылей.

После 8-го класса родители отдали Костю Брыля в Киевское суворовские училище (ныне — Киевский военный лицей имени Богуна), окончив который он отправился в далекий Омск и поступил в Высшее общевойсковое командное училище (курс 1987-91 г.г., 8-я рота, 4-й взвод). Сам Брыль уверял, что якобы закончил там «факультет разведки» — вот только, по данным Skelet.Info, на самом деле такого факультета там не было. По нашим данным, он получил там специализацию инженера по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники — что более правдоподобно, поскольку соответствующий факультет в училище был. После окончания училища Константин Брыль получил «блатное» распределение в Западную группу войск в Германии (уже уходивших оттуда), где начал службу в должности командира мотострелкового разведвзвода — на вооружении которого были БТР и БРДМ.

В общем, инженерная версия образования Брыля подтверждается, а вот уже про «факультет разведки» это он уже придумал сам, для «понту». Равно как и о том, что свой первый капитал сколотил из собственной зарплаты и жалования супруги (в немецких марках). Почему? Потому что в наши дни Брылю было всё труднее и труднее отвечать на вопрос журналистов о происхождении его богатств. И он предавался разным фантазиям: например, утверждал, что его бабушка и дедушка были несметно богаты еще в советские годы.

Кстати, по не подтвержденной информации, к распределению Брыля в Западную группу войск приложил руку то ли отец, то ли дядя его первой жены. О ней он тоже не распространялся, лишь однажды упомянув, что она якобы этническая немка, которая потом уехала на ПМЖ в Германию — так он пытался ответить на вопрос, почему его сыновья от первого брака учатся в ФРГ, а потом и вовсе уехали туда на ПМЖ.

В 1993-м военную часть Брыля вывели из Германии в Россию — к этому времени он был уже стопроцентным российским офицером. В должности командира разведроты Константин Брыль несколько месяцев служил под Ростовом, однако зарплату платили уже не в марках, а в «деревянных», да и ту задерживали. Разочаровавшись в военной карьере, он начал искать себе новое призвание — и очень вовремя, как раз незадолго до начала известных событий в Чечне. Тут ему и помог «дядя Юра», пригласивший «Костю» работать в МВД. Так как Кравченко тогда уже был заместителем министра и обитал в Киеве, а семья Брылей перебралась жить в Переяслав-Хмельницкий (Киевской области), где Брыль-старший возглавил санэпидемстанцию, то работу Брылю-младшему нашли по месту нового жительствами и почти по специальности. Бывший разведчик и специалист по бронетехнике стал инспектором ГАИ, устраивающим засады на дорогах — но сам он уверяет, что якобы начинал в МВД с «опера» (еще одна фантазия Брыля).

Очень скоро Константин Брыль вырос до начальника районной автоинспекции и обзавелся хорошей недвижимостью, в том числе в Киеве. И хотя журналистам он объяснял эту покупку то своими сбережениями, то сокровищами дедушки и бабушки, источники Skelet.Info сообщили, что в действительности большую часть суммы он собрал с помощью «волшебной полосатой палочки».

В биографии запорожского губернатора о его службе в ГАИ вообще не упоминается, не рассказывал они подробностей своего следующего повышения по службе. Эта секретность вполне понятна, ведь с должности главного гаишника Переяслава-Хмельницкого в кабинет командира полка ГАИ Киевской области Константин Брыль прыгнул в 1999 году — сразу после того, как на вверенном ему участке трассе между Борисполем и Переяславом-Хмельницким, при очень странных обстоятельствах, в автокатастрофе погиб Вячеслав Черновол. Внезапная смерть тогдашнего лидера правой оппозиции позволила Кучме заполучить его голоса для победы над коммунистом Симоненко на президентских выборах. Неудивительно, что гибель Черновола до сих пор вызывает множество предположений и вопросов, в том числе и к Константину Брылю. Ведь если покойный ныне Юрий Кравченко «замял» смерть Черновола на уровне министерства, то главный гаишник района Брыль непосредственно приложил руку к тому, чтобы эта автокатастрофа была официально оформлена как несчастный случай. И кто бы с этим справился лучше, чем «Костя», которого Кравченко знал с детства и мог доверять ему самые щепетильные поручения? Может быть поэтому Черновол и погиб именно на трассе возле Переяслава? К сожалению, новое расследование этого дела, обещанное генпрокурором Луценко в 2016 году, «зависло» так же, как и все предыдущие.

И вот сразу после похорон погибшего политика Брыль повышается до командира областного полка ГАИ (что заодно позволило ему еще тщательнее почистить дело Черновола), но не задерживается там надолго. Проходят выборы, Кучма вновь избирается президентом, а Константин Брыль переходит на работу уж в главный офис МВД, доверенным помощником самого Юрия Кравченко. По многочисленным свидетельствам очевидцев, Брыль ходил за министром тенью, выполняя его личные поручения разного рода. В 2000-м году в подарок от «дяди Юры» он получает диплом Национальной академии внутренних дел, а вскоре и погоны генерал-майора. «Генерал Костя», как прозвали его в министерстве, был самым молодыми генералом МВД — а, пожалуй, что и вообще самым молодым украинским генералом!

Большая охота

После того, как вспыхнул скандал вокруг «пленок Мельниченко», а затем оппозиция подняла акцию «Украина без Кучмы», главу МВД Юрия Кравченко сняли со своего поста и отправили от греха подальше. Сначала губернатором в Херсон, где Кравченко быстро оценил ситуацию и решил подмять по себя экспорт зерна. И вот что интересно: в декабре 2001-го экс-министр становится губернатором, а уже в январе 2002-го в Херсоне регистрируется ООО «Юридическая фирма «Центурион», в число учредителей которой входили Ирина Кравченко, Майя Брыль, Виктор Панасенко, Валентин Замниус, Анатолий Подоляка и Татьяна Мильченко. Теперь давайте уточним, кто эти люди.

1. Ирина Юрьевна Кравченко — это родная дочь Юрия Кравченко. Тут всё понятно.

2. Майя Петровна Брыль, в девичестве Матвиенко, уроженка села Мала-Картуль Переяслав-Хмельницкого района — это вторая супруга Константина Брыля, родившая ему троих дочерей (вдобавок к двум сыновьям от первого брака).

3. Полковник милиции Виктор Панасенко, бывший замначальника столичного УБЭП, с 1999 года работал начальником службы безопасности «Укрзернопрома».

4. Анатолий Подоляка — давний соратник Юрия Кравченко, начинал с ним в Кировоградской области, перебрался с ним в Киев, в 1998-2000 был начальником ГАИ МВД Украины (и прямым начальником Брыля), затем заместителем министра, в 2001-2004 работал заместителем главы ГНА Украины. В 2005-м Подоляка стал директором Институт права МАУП, а в 2011-м там в профессора нашел себе пристанище временно безработный Константин Брыль, который затем в 2015 году в этом же институте прошел докторантуру.

5. Валентин Замниус — бизнесмен, на то время занимался зерном, позже стал совладельцем ООО «Ахтырка» (ЕГРПОУ 32047469) и АОЗТ «Укрэнергоинвест» (ЕГРПОУ 34048548).

6. Татьяна Станиславовна Мильченко — бывшая жительница Днепропетровска, по опубликованной в СМИ информации имела непосредственное отношение к днепропетровскому «авторитету» Александру Мильченко по прозвищу «Матрос», убитого в 90-х.



Семья Константина Брыля: Майя Петровна (вверху), сыновья от первого брака, дочери от второго

Когда же Юрия Кравченко в декабре 2002-го назначили главой Государственной налоговой администрации Украины, то он сразу же взял в свое ведомство и Константина Брыля — сделав его генералом налоговой милиции. Константин Иванович вновь стал усердно исполнять личные приказания Кравченко. По информации источников Skelet.Info, одной из задач «генерала Кости» был сбор денег на местах с их последующим заносом «дяде Юре».

В этот период Майя Брыль становится соучредителем еще одной фирмы: ООО «Охотничьи тропы» (ЕГРПОУ 31604378) с регистрацией в Киевской области, которое, по информации СМИ, в 2004 году получило в аренду под охотничьи угодья 49 тысяч гектаров (490 квадратных километров) земли! Впрочем, журналисты считают, что речь идет не об одном участке, а о нескольких, поскольку помимо «Охотничьих тропых» семья Брылей имеет отношение еще к ряду похожих фирм, среди которых называли: ООО «Охотничьи тропы Присивашья» (Крым), ООО «Т.О.Р.-Крым», ООО «Специализированное охотничье хозяйство «Переяславское» (ЕГРПОУ 32393573), ООО «Переяславский охотничий двор» (ЕГРПОУ 38368013), ООО «Димерское охотничье хозяйство». Всё это создавалось для VIP-клиентов, к услугам которых организовывали охоту не только на кабанов и косуль, но и на лосей и даже на оленей.

Любопытно, что некоторые из них впоследствии были ликвидированы с полным удалением всякой информации из госреестров, хотя упоминания о них сохранились в Интернете — например, об их офисе по столичному адресу Несторовский переулок 7/9, где позже был открыт оружейный магазин «Ибис».

А еще интересно, что компаньоном Майи Брыль по трем охотничьим хозяйствам является сын Алексея Бакая — городского головы Бердянска в 1994-98 и 2010-2015 г.г., которого называли марионеткой Юрия Бойко. С Бойко он сошелся в перерыве между двумя мэрскими сроками, когда работал на должностях в «Нафтогазе» (отсюда слухи о его родстве с Игорем Бакаем). При этом в «Нафтогазе» одним из «общественных поручений» Алексея Бакая была организация корпоративного отдыха с охотой, пикником, баней (и девочками) в названных охотничьих хозяйствах — которыми он владел вместе с семьей Брылей. Но ведь загоном кабанов и «траханием шлюх» (или наоборот) в них себя развлекали не только чиновники «Нафтогаза» и соратники Януковича. Видимо, в этом и заключается секрет непотопляемости Константина Брыля при любой власти.

И вот случился первый Майдан, власть в Украине поменялась, а шеф и покровитель Константина Брыля таинственным образом покончил с собою двумя выстрелами в голову. Причем нужно отметить, что Брыль был одним из двух человек, первыми обнаружившими тело Кравченко. Вторым был полковник Станислав Сорока, еще один доверенный человек Кравченко, бывший при нём типа адъютанта. Именно Брыль возглавлял похоронную процессию Юрия Кравченко, неся его портрет. И он был одним из тех, кто категорически отвергал версию самоубийства и считал, что Кравченко был ликвидирован в ходе спецоперации, которую провели силами нескольких человек.

Кое-кто даже считал, что Брыль так активно отстаивал эту версию неспроста. Ведь вначале вообще мало кто верил в самоубийство Кравченко, и многие считали, что эта нелепая версия лопнет и наружу вылезет правда. А Брыль сам мог быть причастен к предполагаемому убийству, потому что если эта версия была верна, то экс-министра убил либо кто-то из окружавших его людей, либо при их содействии. И Брылю, дабы отвести от себя подозрение, нужно было озвучить другую версию убийства, с участием мифической команды «ниндзя-киллеров». И еще любопытное замечание: когда позже семья Кравченко пыталась добиться перерасследования дела, у Брыля почему-то внезапно появился склероз.

Период 2005-2008 г.г. невероятно интересен в биографии Константина Брыля, потому что он сделал его абсолютно серым пятном, тщательно вымарав из всех анналов. В СМИ остались только обрывчатые упоминания о том, что Брыль в эти годы продолжил работу в налоговой милиции, и укреплял семейный охотничий бизнес — например, его супруга стала соучредителем львовского ООО «Гал-Арс» (еще один оружейный магазин). Как видите, торговля оружием приносила неплохие доходы семье милицейского генерала. И на этом примере можно понять, почему МВД всегда выступала так категорически против легализации оружейного рынка Украины. Кроме того, в 2006 году Брыль разжился двумя хорошими участками в Пуще Водице: на 11-й линии и на улице Лесной. Причем, они были оформлены на него по дарственным (договоры дарения № 2892 и № 2888).

Сообщалось также, что в 2006-2007 году Константин Брыль входил в аппарат СНБО Украины. Видимо там он и сошелся близко с Валерием Хорошковским, который в декабре 2007-го был назначен главой Таможенной службы, и уже в январе 2008-го взял к себе Константина Ивановича. И ни кем-нибудь, а начальником Департамента внутренней безопасности! По информации многочисленных источников Skelet.Info, данное назначение было хорошо продуманным ходом Хорошковского и свидетельствовало о высоком уровне доверия между ним и Брылем. А дело в том, что Департамент внутренней безопасности был использован для большой кадровой чистки Таможенной службы на местах: одних начальников снимали и назначали них места своих людей, другие спешили присягнуть в лояльности Хорошковскому и обсудить размеры регулярно уплачиваемой дани. Но были и третьи, имевшие свою «крышу» во власти — и это привело к войне.

Неудачи для Брыля начались с печально известного суда «Фаина» (с грузом военной техники), захваченного сомалийскими пиратами в сентябре 2008 года. СМИ сообщали, что Брыль якобы был совладельцем фирмы «Waterlux AG», занимавшейся перевозкой груза на «Фаине», ну а в долю его взял известный контрабандист Вадим Альперин.

Из седла его выбил замначальника Южной таможни Александр Бондаренко, который публично заявил, что Константин Брыль взял под свою «крышу» порты Одессы и Ильичевска, и имеет там с каждого товарного контейнера до 200 долларов. Разразился скандал, Брыль всё отрицал, но за рамками этого скандала осталось кое-что не озвученное. А именно: через Брыля контроль за одесскими портами получил Вадим Кайзерман — один из «донецких», прозванный «отцом налоговой мафии Украины» и считавшийся наставником Виталия Хомутынника. В 2006-м вернувшиеся к власти «донецкие» поставили Кайзермана заместителем руководителя ГНА Украины, и с ним немедленно сработался генерал налоговой полиции Брыль. Сработался так хорошо, что продолжал работать на него и после своего перехода на службу в таможню к Валерию Хорошковскому.

Таможенная война закончилась для Брыля поражением: в конце 2008 года он попался на получении взятки, пусть и «подставной» (а зачем брал?). Это дело было замято в самом начале, Брыля отмазали, все новости об этом инциденте почистили, но генерала всё равно уволили, и больше года он занимался неизвестно чем — возможно, устраивал охоту для своих высокопоставленных друзей.

Константин Брыль. Непотопляемый

К корыту Константина Брыля вернул всё тот же Хорошковский, которого президент Ющенко в январе 2009 года сделал первым заместителем председателя СБУ. А через год он отыскал своего бывшего помощника Брыля и назначил его старшим консультантом Департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ (приказ № 52-ОС от 23 января 2010 года). Как сообщали СМИ, буквально в тот же день Брыль бросился восстанавливать свои старые связи на таможне.

Это неуёмное рвение закончилось тем, что в августе 2010 года Брыль вновь влип в какую-то историю. Дело снова замолчали, а Брыля снова уволили — и он несколько месяцев «кантовался» в Институте права МАУП, у своего старого друга и компаньона по фирме «Центурион» Анатолия Подоляка, изображая из себя профессора. А вот затем он снова напустил в свою биографию тумана. Дело в том, что в интернете теперь можно найти сразу несколько вариантов его места работы в период 2011-2014 г.г. Что, в общем-то не вызывает удивления, поскольку по свидетельствам своих знакомых, Брыль сам любил надолго «зависать с сети» — возможно, с целью замести следы своего прошлого. На самом же деле наш генерал пристроился в Киевскую областную государственную администрацию, заместителем начальника управления по вопросам внутренней политики и советником её председателя Анатолия Присяжнюка — с которым Брыль был давно хорошо знаком и по службе в МВД, и по своей короткой службе в СБУ.

Не смотря на то, что Присяжнюк был заместителем председателя областной организации Партии Регионов, дальновидный Брыль не стал вступать в ряды регионалов, а сделал ставку на оппозицию. В 2012 году он баллотировался в Верховную Раду под флагами партии «УДАР», и даже успел навешать избирателям на уши лапши о том, как он нещадно боролся с коррупцией в налоговой и таможне. Но всё же Брыль был вынужден дать самоотвод в пользу кандидата от объединенной оппозиции Ульяны Мостипан. Зато это позволило Брылю сразу после второго Майдана выторговать себе должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального аппарата СБУ. Как бывший воспитанник и доверенный помощник Юрия Кравченко сумел так ловко вписаться в ряды бывших «оранжевых», можно было только гадать.

Но служить в СБУ ему категорически не везло, Брыль нигде не задерживался там и на год. Вот и в 2014-м он проработал замначальника антикоррупционного ГУ всего несколько месяцев, после чего был явно понижен до офицера по особым поручениям председателя СБУ.

Впрочем, быть «порученцем» для Брыля было очень даже привычно. Он даже нашел для себя время вновь баллотироваться в народные депутаты, на этот раз под флагами «Народного Фронта».

И вот в сентябре 2015 года Константин Брыль был назначен заместителем председателя Запорожской ОГА, а 22 апреля 2016-го, аккурат сразу после смены правительства, возглавил её — якобы будучи «командированным от СБУ». Это красноречиво свидетельствовало том, что Брыль быстро «продрейфовал» от тонущего НФ к президентской команде «винницких», найдя там новых друзей и покровителей. Но вот что интересно: в Запорожье Брыль прибыл буквально накануне местных выборов 2015 года в Бердянске, где за пост городского головы сражался его компаньон Алексей Бакай. Однако выборы выиграли его конкуренты из «Нашего Края»: городским головой стал Владимир Чепурной, а фракция НК стала самой большой в горсовете, и её контролировали главные бердянские спонсоры «Нашего Края» Александр Пономарев и Сергей Валентиров (оба — нардепы). При этом СМИ сообщали, что новый замгубернатора поддерживал на выборах «Наш Край» в ущерб своего бизнес-партнера Бакая, и что именно с этой целью его «командировал» в Запорожье первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, называемый куратором НК. Похоже, что Бердянск, как порт на Азовском море и город близкий к территории проведения АТО, стал зоной особого внимания и Киева, и местных олигархов. И возможно, что проигрыш Бакая на местных выборах был следствием договоренностей с хорошими «отступными».

Константин Брыль. Коррупция на потоке

О плодотворности коррупционного сотрудничества Константина Брыля с Пономаревым и Валентировым можно судить хотя бы по мошеннической истории с ПАО «Азмол» — крупнейшим производителем моторных масел в стране. Казалось бы, такое предприятие должно процветать. Но, увы, на него давно облизывались запорожские олигархи, а значит, оно было обречено на «прихватизацию» по чисто украинскому методу — через доведение предприятия до банкротства. Причем, это сделали бы еще раньше, но, по данным Skelet.Info, еще в 2010 году на завод положил глаз Юрий Бойко, и его ставленник Алексей Бакай несколько лет «стерег» предприятие. Тем не менее, Торговый дом «Азмол», связанный с Пономаревым, успешно довел завод до разорения, и уже в марте 2014 года, сразу после Майдана, запустили процедуру банкротства. ТД «Азмол» через цепочку подставных фирм передал свои имущественные претензии к ПАО «Азмол» фирме ООО «Ультра Ойл», которая также скупила долги завода перед банками. Как сообщали СМИ, за «Ультра Ойл» непосредственно стоит Александр Пономарев, но компания более надежно спрятала свои корни в оффшорах.



Сергей Валентиров и Константин Брыль

Летом 2015 года за завод началась битва в судах, и Пономарев её проигрывал — пока в Запорожье не прибыл Константин Брыль, а в Бердянске Алексея Бакая сменил Владимир Чепурной. Фортуна немедленно повернулась к Пономареву лицом, и 23 августа 2016 года состоялись торги, на которых при стартовой цене в 156 миллионов гривен ПАО «Азмол» было продано фирме «Ультра Ойл» всего за 101 миллион! И всё это под непосредственным прикрытием Константина Брыля!

А летом 2016 года запорожский губернатор запустил операцию «Уроджай-2016» под предлогом борьбы с «теневыми аграриями» (оказывается, есть и такие). Мол, разного рода недобросовестные лица скрывают размеры урожаев, не выплачивают в казну налоги и т.д. На деле вышло так, что губернаторская команда просто устроила в области масштабный передел земли. Как заявлял потом народный депутат Сергей Соболев, у жителей области (в основном мелких фермеров и беднейших селян) было украдено и отнято около 30 тысяч гектар земли, которые затем отдали латифундистам. В отчаянии люди даже перекрывали трассу, чтобы обратить внимание журналистов и общественности на беспредел Брыля.

Любопытно, что итоги этой операции «Урожай-2016» (то есть информацию о переделе земли) Брыль решил тоже засекретить для общественности! Но он не учел того, что воевать ему придется не только с простым народом, глас которого он привычно игнорирует. Посыпались депутатские запросы, затем обращения в правоохранительные органы, и дело дошло даже до обысков, проведенных в марте 2017 года в офисе главы Запорожского ОГА! Но Брылю всё сошло с рук, равно как не получило продолжения и уголовное производство № 4201700000000299 по ст.361-1 УК Украины, открытое против Константина Брыля за умышленный отказ от подачи электронной декларации.

Но это были далеко не первые обыски, которые правоохранители проводили в ведомствах Запорожской ОГА после воцарения там Брыля. Например, в августе следователи нагрянули в Департамент социальной зашиты: у них возникло много вопросом относительно махинаций и краже бюджетных средств по программе оздоровления детей на азовском курорте Кирилловка. Кстати, сама Кирилловка является очень проблемным местом: летом здесь сосредотачивается до 40 тысяч человек (после аннексии Крыма еще больше), но в поселке нет ни водопровода, ни канализации, все нечистоты сливаются прямо в море!

Брыль неоднократно обещал навести там порядок, но никаких реальных действий не последовало: источники Skelet.Info сообщали, что его единственной целью было «расчистить» там место, чтобы потом провести дерибан земельных участков.

Закономерным и печальным итогом коррупции, царящей в окружении Константина Брыля, стала экологическая катастрофа в Молочном лимане, разразившаяся в сентябре 2017 года. Тогда погибли десятки тысяч взрослых особей промысловых рыб, возникла эпидемиологическая ситуация, а общий ущерб государству составил 40 миллионов гривен. Причиной катастрофы стала несвоевременная расчистка промоины, соединяющей лиман и Азовское море. А если бы точным, то его никто и не собирался чистить: выделенные на это 1,3 миллиона гривен (сильно завышенная оценка стоимости работ) решили просто прикарманить.

Причем, в этом были замешаны фирмы Сергея Валентирова, что подтверждалось также и телефонной перепиской Константина Брыля с Виталием Гордиенко (глава экологического департамента ОГА) и Дмитрием Воловиком (директор Приазовского национального природного парка), опубликованная журналистами. Увенчалась эта катастрофа очередными обысками, приведенными уже в Департаменте экологии и природных ресурсов Запорожской ОГА.

Еще одна история, связанная с рыбой: 5 июля 2018 года полиция, Морская охрана Госмпогранслужбы и СБУ задержали суда, занимавшиеся незаконным выловом рыбы в Азовском море. При этом начали распутывать целый клубок хитросплетений поставленного на поток браконьерства: были проведены обыски на 25-ти береговых объектах в Бердянске, изъято более 500 тонн (!) незаконно выловленной рыбы. На помощь браконьерам тут же примчался губернатор Брыль, заявивший, что они никакие не браконьеры, а ... научные работники, отлавливавшиеся рыбу для исследований. И ведь самое поразительное, что он формально он был прав! Оказалось, что браконьеры действуют под крышей Института рыбного хозяйства и экологии моря, выдававшего им разрешения на отлов. Единственно, что каждое разрешение выдавалось на несколько десятков килограмм, а браконьеры ловили её тоннами. А далее улов реализовался через фирмы, к которым причастны и Брыль, и Валентиров: ООО «Тальвар» (ЕДРПОУ 37048074), ООО «Дюкарь» (39795574), ООО «Вариор» (33580003), ООО «РП Бриз» (13606589), ЧП «Антиас» (37291060), ЧП «РКП Маяк» (03888931), ООО «Рыбоперерабатывающая компания «9 вал» (39405862), ООО «Риф» (20493364), ООО «ТД Рыбпром» (32846847).

Весной 2017 года прокуратура Запорожской области расследовало дело о растрате руководством ОГА 4 миллионов гривен, украденных через Департамент гражданской обороны по программе утилизации 100 тонн пестицидов. Их тоже никто и не думал утилизировать: опасные ядохимикаты просто вывезли на одну из промплощадок.

Еще один обыск проводился осенью 2017 года в Департаменте ЖКХ ОГА, в связи с открывшимися бюджетными махинациями и растратами, связанными с работами на Ореховском водоводе. А в марте 2018 года обыск проводили в Управлении капитального строительства ОГА. Причина — строительство детского сада в Балабино, на которое было выделено 3,2 миллиона гривен. По документам, подписанным чиновниками, детский сад был уже готов, и в него решили завозить мебель. Каково же было удивление грузчиков, когда вместо детского сада по указанному адресу они увидели лишь забитые в землю сваи!



Брыля в отставку

Неудивительно, что такой губернатор, с которым Запорожская область быстро скатилась на уровень дауншифтеров даже по украинским меркам, вызывает все большее недовольство её жителей. Противники Константина Брыля не раз устраивали массовые акции протеста — на которые он реагировал весьма раздраженно. «Они не ветераны АТО, а самозванцы», — кричит Брыль в адрес активистов этих акций и утверждает, что те «работают на картинку российских телеканалов».

Нажитое непосильным трудом

Итак, как каждый может убедиться из деклараций Запорожского губернатора Константина Брыля, в течение 2016-2017 годов (информацию за 2015 он таки скрыл) он получал доход из нескольких бюджетных источников: СБУ, Запорожская ОГА, а затем и пенсия (по выслуге, с 47 лет). Неудивительно, что малоимущие жители Запорожья смотрят на Брыля примерно так же, как их деды смотрели на Гитлера. Однако официальная зарплата и пенсия — это лишь очень малая доля общих доходов Константина Брыля, часть которых он записал на родственников, а часть вообще не задекларировал. Поэтому поиски сокровищ губернатора стало любимым занятием сначала запорожских, а потом и киевских журналистов.

охотничьи угодья Брыля

На самого Брыля записаны два дома в Пуше-Водице (629 и 282 кв.м.), на «подаренном» ему в 2006 году участках. Губернатор пытался убедить журналистов, что лично строил эти дома вместе со своим отцом. Если это так, то им стоило бы пойти в каменщики! Кроме того, на его супругу Майю записан «охотничий дом» площадью 318 кв. метров и квартира в Киеве площадью 223 кв. метра в доме № 43 по улице Тургеневской. Плюс киевская квартира (78 кв.м.), записанная на его старшую дочку Валерию.



дом Брыля

А теперь то, что не указано в декларации: недвижимость в Крыму, записанная на жену (Майу Брыль) и тестя (Петра Матвиенко) запорожского губернатора. Недвижимости очень много — похоже, что они занялись там курортным бизнесом. Во-первых, это два эллинга в поселке Утес (Алушта) по 78 кв.м., представляющие собою многоэтажные мини-отели на берегу, зарегистрированные как лодочные ангары (в Крыму так и застраивали побережье в курортных зонах). Во-вторых, это трехэтажный дом площадью 358 кв. метров в Алупке по адресу Приморский переулок 7 (рядом с Воронцовским дворцом), который в 2011 году был приобретен, реконструирован в коттедж-отель и записан на Петра Матвиенко. Так же на него в Утесе (Алушта) оформлено здание площадью 443 кв. метра «рекреационного назначения» по адресу княжны Гагариной 25 (регистрационный номер 512844801103).

Но одним только Крымом курортные интересы семейства Брылей-Матвиенко не ограничиваются. Да и что такое Крым в масштабах украинского губернатора и генерала СБУ? Мелочи, на людях только позориться! Поэтому их взоры обратились на международный курорт в Майями (Флорида, США), где в апреле 2017 года побывала Майя Брыль. Но не в качестве туриста (семья Брылей уже отдыхала в Майями в отеле «Ritz-Carlton»), а с деловым визитом. Что же делала тогда Майя в Майями? Она побывала в его пригороде Санни-Айлс-Бич, где живо заинтересовалась небоскребами «Estates at Acqualina» в которых продаются элитные квартиры. Это вызвало интересные предположения: семья Брылей планирует перевести свой курортный бизнес на качественно новый уровень или же присматривает квартирку в Майями для себя, на случай вынужденного бегства генерала-губернатора из Украины?

Estates at Acqualina Брыль Майами

Стоит обратить внимание и на их немалый семейный автопарк. Только из зарегистрированного: «Volkswagen Caddy», «Range Rover», «Mersedes Benz S 350», «Toyota Camry» — не считая автомобилей, которыми они пользуются по доверенности («Mercedes-Benz G 63 AMG», «Mercedes-Benz SLK 200», «Mercedes-Benz S 500», «Mercedes-Benz Viano» и др.). Плюс дорогие «побрякушки»: несколько швейцарских часов, «жлобский» телефон «Vertu Signature» (8500 долларов), дорогие охотничьи карабины (несколько тысяч долларов каждый). Однако не меньшие деньги Брыли тратят на регулярные заграничные путешествия (вот кому пригодился безвиз) по самым дорогим курортам мира. Особенно в этом преуспели его дочери, уже побывавшие в Куршавеле, Монте-Карло, на Мальдивах (пятизвездочный отель «Sun Aqua Vilu Reef») и на Лазурном берегу, в той же Флориде. Каждая из таких поездок обходится в несколько тысяч долларов, некоторые — в валютные пятизначные суммы, и это без учета шоп-туров по дорогим бутикам Франции и Монако.

Своих дочек губернатор обожает и не жалеет для них никаких денег. Ни на обучение младшей в элитной «Новопечерской школе», ни на учебу старшей в Британии, ни на их досуг в конном клубе «Butenko Stable» (160 тысяч гривен в год). По информации источников Skelet.Info, близким к членам семьи Брылей, дочери не планируют в дальнейшем жить в Украине — равно как и уехавшие в Германию сыновья губернатора. Причем, уехали они очень вовремя — сразу аккурат накануне своего совершеннолетия, чтобы не служить в украинской армии. Ведь Украина для семьи Брылей, похоже, не более чем «территория кормления».

По материалам ОРД