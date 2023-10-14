Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте

В Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, и ценники на него пошли вверх.

«Весной была цена 12 гривен за литр, летом −14, сейчас — 16, но многие хозяйства продают уже по 17-18 гривен. Рынок „сухой“ — спрос существенно превышает предложение, так что переработчики сильно не торгуются», — рассказал нам руководитель агрофирмы «Колос» (Киевская область) Леонид Центило.

Отметим, что на стоимость молока традиционно влияет сезонный фактор — к осени надои уменьшаются, поэтому цена растет. Но сезонная наценка обычно небольшая, то есть сейчас ценники накручивает явно не только она.

По словам Леонида Центило, главная причина — резкое уменьшение молочного стада.

«Статистка страшная. За время войны под нож пошло едва ли не треть поголовья. Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас — пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные подворья и мелкие фермеры массово вырезают коров. Многие селяне стали беженцами, им не до домашнего скота, другим не за что закупать подорожавшие корма», — говорит Центило.

Дефицит молока уже сказывается на ценниках на молочную продукцию, — рассказал нам глава набсовета группы компаний «Молочный альянс» Сергей Вовченко.

«В структуре себестоимости готовой продукции сырье занимает 70%, поэтому тут прямая зависимость — будет дорожать молоко, пойдут вверх цены и на молочку», — отметил он.

Разбирались, куда пропало молоко и что будет в ценами.

Коров пустили под нож

Поголовье коров в Украине сокращалось и раньше. Но с началом войны этот процесс заметно ускорился.

По данным Госстата, на начало 2023 года в Украине насчитывалось 1,35 млн коров, тогда как в 2022 году — 1,54 млн. То есть за год — минус почти 200 тысяч голов. Сокращение молочного стада составило 12,4%.

Более свежей статистики нет, но, по оценочным данным, которыми с нами поделились эксперты аграрных рынков, процесс убыли молочного стада продолжается. И на конец этого года может быть уже минус 30%, по сравнению с довоенным 2022 годом.

Самая катастрофическая динамика в регионах, где велись или ведутся активные боевые действия. К примеру, по данным Госстата, в Донецкой области на начало войны было 23,7 тысячи коров, осталось — 4,7 тысячи. В Запорожской поголовье сократилось с 28,6 тысячи до 9,4 тысячи, в Херсонской — с 37 тысяч, до 4,8 и т.д.

При этом в Украине нет ни одного региона, где за год был бы хоть небольшой прирост поголовья — только сокращение.

Даже в сравнительно благополучных западных областях стада уменьшаются, хоть и не е такими рекордными темпами, как в прифронтовых областях.

К примеру, в Ивано-Франковской области за год — минус почти 6 тысяч коров (до 61,9 тысячи), во Львовской — 10,5 тысячи (сейчас — 64,4 тысячи голов).

При этом самая большая убыль скота — в хозяйствах населения, которое в прошлые годы обеспечивало большую часть производства молока в Украине.

Если на начало 2022 года селяне держали 1,1 млн коров, то сейчас — около 960 тысяч.

«Люди массово вырезают скот. По селам сараи стоят пустые, коров осталось очень мало», — говорит Леонид Центило.

По некоторым регионам данных у Госстата по поголовью домашнего скота в хозяйствах населения вообще нет. К примеру, по Донецкой области есть лишь информация на начало 2022 года, то есть до войны — тогда селяне держали 14,7 тысячи коров. Сколько осталось сейчас — нет данных.

Такая же ситуация по Луганской области (до войны в частных подворьях было 12,7 тысячи) и Херсонской (до войны — 30,5 тысячи коров). В реальности картина может оказаться еще хуже, чем дает Госстат.

Но и в других регионах селяне массово пускают коров под нож. Скажем, в Винницкой области за год поголовье коров в хозяйствах населения уменьшилось почти на 8 тысяч, в Житомирской — на 10 тысяч, в Закарпатской — на 7 тысяч, в Запорожской — на 15 тысяч, во Львовской — на 12 тысяч, в Харьковской — более чем на 13 тысяч и т.д.

Как видно, коров режут везде — и в более «тихих» западных областях, и в прифронтовых регионах.

«Многие украинцы стали беженцами, жители западных регионов стали больше ездить на заработки в Европу. Ухаживать за скотом некому, плюс дорогие корма, да и в целом — война в стране, непонятно, что завтра будет. Многие рассуждают, мол, лучше отдать в забой, хоть какие -то деньги получу», — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

При этом общую ситуацию спасают крупные фермы, в которых поголовье сокращается не такими большими темпами.

За год по стадам, которые держат специализированные хозяйства, минус 7,2%: на начало войны было 424,6 тысячи коров, сейчас — 394,2 тысячи. Но, как видно, на фермах скота все равно намного меньше, чем у частников.

Показательно, что животноводческие фермы в некоторых областях даже вышли в этом году в плюс. К примеру, в Винницкой области — на 1,9% (до 31,9 тысячи), в Киевской — на 4,6% (до 33,9 тысячи) и т.д.

Но, к примеру, в Запорожской области стада на фермах сократились более чем в четверо — с 5,2 тысячи до 1,2 тысячи. В Харьковской области — почти вдвое (до 19,9 тысячи). По Херсонской и Луганской областям Госстат данных вообще не дает.

Но в целом тенденция такова, что, как говорит Сергей Вовченко, «вырезают скот во дворах и в небольших хозяйствах. А большие, такие как, к примеру, „Астарта“ или УМК, наоборот, наращивают поголовье».

Леонид Центило пояснил: проще содержать скот в хозяйствах, которые занимаются и растениеводством, и животноводством. «Чтобы получить товарное молоко, животным нужно обеспечить правильный рацион. Я сою по 300 долларов не покупаю, у меня своя, потому мы коров не режем», — рассказал он.

Рынок «сухой», цены растут

По мере убыли молочного стада сокращается и производство молока.

В Ассоциации производителей молока отметили, что за январь — август этого года в Украине произвели чуть больше 5 млн тонн сырого молока, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе отрицательная динамика ускорилась до минус 9%.

При этом по-прежнему сохраняется перевес в пользу частников — хозяйства населения обеспечили 62%, а крупные фермы — только 38% поставок сырья.

Поэтому тот факт, что в специализированных хозяйствах надои растут, особо ситуацию не меняет, ведь население сдает молока все меньше — за 8 месяцев этого года объёмы сократились на 14% (до 3,1 млн тонн).

В итоге усугубляется дефицит молока. «Рынок практически „сухой“ — спрос существенно превышает предложение», — говорит Леонид Центило.

О дефиците молока заявил и Вовченко.

«Дефицит есть, и это основная причина подорожания молока. В августе было плюс 7% к июльскому ценнику, в сентябре закупочные цены подскочили еще на 5%, в октябре — снова на 5%», — сетует Вовченко.

По словам Леонида Центило, если летом молоко продавали по 14 гривен за литр, то с осени ценник подскочил до 16 гривен, а некоторые хозяйства просят за сырье хорошего качества уже по 17-18 гривен. «Идем к европейскому ценнику, там молочное сырье стоит в среднем 45-50 евроцентов, так что нам недалеко осталось», — говорит Центило. Отметим, что в Европе товарное молоко более качественное, чем в Украине. Хотя бы потому, что производят его на фермах, где обеспечивается автоматическая дойка и стерильность, что поваляет избежать бактериального осеменения. Украинское молоко по этому параметру — бьет рекорды.

Сергей Вовченко говорит, что дорогое сырье вынуждает производителей повышать ценники и на молочную продукцию.

«70% в структуре себестоимости — это сырье, поэтому есть прямая зависимость между стоимостью сырого молока и ценами на сыр, масло и йогурты», — отметил он. При этом Вовченко отмечает, что повышать цены «адекватно» производители не могут — торговые сети не разрешают.

«Как правило, повышение цены занимает квартал, а за один „шаг“ мы не должны повышать ценник больше чем на 5%. В то же время производители молока повышают цены каждые две недели», — рассказал нам Вовченко.

Тем не менее переработчики все ж таки переписывают ценники. По данным Ассоциации производителей молока, пастеризованное молоко жирностью 2,5% на конец сентября стоило в среднем 40,45 гривны, что на 29 копеек дороже, чем в августе, и на 2,82 гривны чем в сентябре прошлого года. Кефир за месяц подорожал на 15 копеек (до 50.91 гривны за литр), за год — на 1,61 гривну.

Сметана за год прибавила в цене 17,67 гривны, или 16% (сейчас она стоит 110,73 гривны за литр). Йогурт подорожал на 22,16 гривны, или 18,4% — до 129,54 гривны за литр.

По творогу — плюс около 9% к ценнику (до 187,7 гривны за килограмм творога жирностью 9%), сливочное масло — почти на 15% (до 350,09 гривен за кило).

Больше всего выросли в цене твердые сыры. Скажем, «Маасдам» за год подорожал почти на 27% (до 516,3 гривны за килограмм), «Гауда» — на 20% (до 388 гривен за килограмм).

Эксперты говорят, что дефицит молока и его дороговизна все чаще заставляют переработчиков экспериментировать с рецептурой. К примеру, используют сухое молоко вместо натурального, или же различные заменители молока, в том числе растительные.

Но в перспективе перебои с сырьем могут лишить украинских производителей тех немногих конкурентных преимуществ, которые они еще имеют. И на нашем рынке станет еще более стремительно расти доля импортных молочных продуктов, в частности польских.

«Европейские производители молочки получают щедрые дотации, поэтому они просто „зальют“ наш рынок», — говорит Центило.

По материалам украинских СМИ