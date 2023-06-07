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Дайджест > Миллионы гривен на восстановление Гостомеля попали на счета подставных фирм

Миллионы гривен на восстановление Гостомеля попали на счета подставных фирм

Александр Панько
07.06.23 18:32
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Миллионы гривен на восстановление Гостомеля попали на счета подставных фирм

Поселковая военная администрация Гостомеля перечислила миллионы гривен подставным ФЛП и компаниям, которые якобы занимались восстановлением поселка после российской оккупации и боевых действий. Об этом свидетельствует расследование Bihus.Info.

Журналисты обратили внимание минимум на 11 подозрительных ФЛП и фирм. К примеру, почти 5 млн грн за оценку разрушенного жилья и техническое наблюдение за ремонтными работами получила 74-летняя физлицо-предприниматель Надежда Редько из Николаева. Оформлением занимался ее зять — Андрей Фомица, который накануне подписания соглашений в конце 2022 года был безработным и хотел устроиться менеджером по продажам.

Указанным в документах номером телефона, кроме Фомицы, должно пользоваться еще один "фоп«— Ярослав Морозов из Донецка, который находится на временно оккупированной территории, а также мог ездить в РФ.

Еще почти 9 млн грн на восстановление Гостомеля перечисли компании «Файсер торг», которую незадолго до этого записали на руководителя религиозной общины из села Жовкини Ровенской области Юрия Теселько. Местные жители утверждают, что он набрал на односельчан кредитов и сбежал.

Эти подставные лица получали подряды не на конкурсной основе, чиновники подписывали с ними прямые договоры. В Гостомельской поселковой военной администрации заявили, что были вынуждены быстро проводить закупки, а проверка подрядчиков не является их обязанностью.

По материалам украинских СМИ

Тэги: криминал, Гостомель

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