Заявление G7 по Украине. Полный текст от 19 мая 2023

На сайте Белого дома появилось совместное заявление стран G7 по Украине.

В нем ряд пунктов:

1. «Мир в Украине не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск. Это должно включаться в каждый призыв к миру. Мы вводим дополнительные санкции, чтобы увеличить издержки России и тех, кто поддерживает ее военные усилия».

2. Участники подтвердили "обязательство вместе противостоять незаконной, ничем не оправданной и ничем не спровоцированной агрессивной войне России против Украины";

3. Выражается глубочайшая озабоченность "по поводу грубо безответственного захвата и милитаризации Россией Запорожской атомной электростанции";

4. Участники обязуются продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности до тех пор, пока идет война с РФ;

5. Поддержана программа финансовой поддержки Украины на следующий год;

6. Поддержка усилий правительства Украины по борьбе с коррупцией;

7. Подчеркивается единство в санкционной политике против РФ. "Мы еще больше ограничим доступ России к нашей экономике", говорится в заявлении;

8. Россия должна оплатить долгосрочное восстановление Украины;

9. Россия должна понести ответственность за наадения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру;

10. Страны обязуются поддерживать те государства, которые также пострадали из-за российского вторжения в Украину.

11. Страны G7 намерены сохранять активы РФ замороженными, пока Москва не компенсирует ущерб от войны в Украине;

12. Будут и далее вводиться ограничения на использование Россией международной финансовой системы;

13. G7 будет принимать меры для предотвращения "использования филиалов российских банков в третьих странах" для обхода санкций;

14. G7 продолжит снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики;

15. G7 будет принимать меры против финансового сектора РФ, но сохранит финансовые каналы для "необходимых транзакций".