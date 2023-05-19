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Дайджест > Заявление G7 по Украине. Полный текст от 19 мая 2023

Заявление G7 по Украине. Полный текст от 19 мая 2023

Александр Панько
19.05.23 14:39
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Заявление G7 по Украине. Полный текст от 19 мая 2023
На сайте Белого дома появилось совместное заявление стран G7 по Украине.
 
В нем ряд пунктов:
 
1. «Мир в Украине не может быть достигнут без полного и безоговорочного вывода российских войск. Это должно включаться в каждый призыв к миру. Мы вводим дополнительные санкции, чтобы увеличить издержки России и тех, кто поддерживает ее военные усилия».
 
2. Участники подтвердили "обязательство вместе противостоять незаконной, ничем не оправданной и ничем не спровоцированной агрессивной войне России против Украины";
 
3. Выражается глубочайшая озабоченность "по поводу грубо безответственного захвата и милитаризации Россией Запорожской атомной электростанции";
 
4. Участники обязуются продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности до тех пор, пока идет война с РФ;
 
5. Поддержана программа финансовой поддержки Украины на следующий год;
 
6. Поддержка усилий правительства Украины по борьбе с коррупцией;
 
7. Подчеркивается единство в санкционной политике против РФ. "Мы еще больше ограничим доступ России к нашей экономике", говорится в заявлении;
 
8. Россия должна оплатить долгосрочное восстановление Украины;
 
9. Россия должна понести ответственность за наадения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру;
 
10. Страны обязуются поддерживать те государства, которые также пострадали из-за российского вторжения в Украину.
 
11. Страны G7 намерены сохранять активы РФ замороженными, пока Москва не компенсирует ущерб от войны в Украине;
 
12. Будут и далее вводиться ограничения на использование Россией международной финансовой системы;
 
13. G7 будет принимать меры для предотвращения "использования филиалов российских банков в третьих странах" для обхода санкций;
 
14. G7 продолжит снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики;
 
15. G7 будет принимать меры против финансового сектора РФ, но сохранит финансовые каналы для "необходимых транзакций".

Тэги: G7

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