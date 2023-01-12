Лекарства пропадают из украинских аптек: в чем причина?

Из украинских аптек пропадают лекарства. Многие препараты попросту исчезли из продажи, за другими нужно побегать, так как они есть далеко не везде. Речь идет, в основном, об импортных лекарствах, которые аптекари массово заменяют более дешевыми аналогами.

К примеру, как рассказали нам в «Аптеке Доброго дня», пастилки от боли в горле Isla к ним в последнее время не завозят. Взамен покупателям предлагают отечественные и польские препараты на основе «такого же» действующего вещества. То же самое с каплями для носа «Називин» — во многих аптеках их сейчас не сыскать.

На этом фоне, якобы «дешевые аналоги» пропавших лекарств заметно подорожали, хотя лечебный эффект нравится далеко не всем.

Разбирались, почему лекарства становятся дефицитом и дорожают.

Куда пропали лекарства

Многим украинцам сейчас приходится менять «протокол лечения» — привычных препаратов попросту нет в аптеках или же за ними нужно побегать.

К примеру, в разгар простудного сезона есть проблемы с некоторыми лекарствами от горла, каплями в нос и т.д. В Киеве сложно найти, скажем, пастилки от боли в горле Isla, капли в нос «Називин», «Виброцил».

На сервисе Liki24 указано, что препарат Isla есть в 68 аптеках столицы (из почти 1700 работающих точек). При этом сильно разнятся цены — от 202 до 305 гривен за упаковку 20 таблеток. Упаковок по 10 таблеток вообще нет ни в одной киевской аптеке.

За швейцарскими каплями для носа «Виброцил» также придется побегать. По данным Liki24, он есть, но далеко не везде — в 280 аптечных точках.

С «Називном» дела обстоят немного лучше. Он есть примерно в трети киевских аптек (хотя ранее стоял практически на каждой аптечной полке).

В половине столичных аптек нет также популярного противовоспалительного средства «Нимесил» (Италия)

При этом на вопрос — куда пропали ходовые лекарства — аптекари отвечают по разному. К примеру, что касается пастилок от горла Isla, то в одной из точек сети «Аптеки низких цен» нам ответили, что препарат сейчас на перерегистрации. В Аптеке Доброго дня сказали, что лекарство к ним в последнее время не завозят.

«Оно достаточно дорогое, плохо берут. Появились более доступные по цене лекарства на основе такого же действующего вещества», — сказала нам фармацевт.

Вместо Isla она предложила нам «попробовать» препарат на основе исландского мха «Исландика» польского производства. Ценник — 212 гривен за упаковку в 30 таблеток. При этом Isla, в тех немногих аптеках, где она еще есть, продается по 202-305 гривен за упаковку 20 таблеток.

Вместо «Називина» (его средняя цена по рынку порядка 160 гривен) нам предложили отечественный «Носолин» за 136 гривен.

Хотя в целом по лекарствам, по словам руководителя Агентства медицинского маркетинга Юрия Черткова, ощутимого дефицита в Украине нет, выбор препаратов сужается.

Это подтверждает и глава Всеукраинского объединения Фармрада Елена Прудникова.

«Ассортимент, по сравнению с довоенным, сократился на 10-15%. С поставками отдельных препаратов сейчас большие проблемы. К примеру, уже месяц нет детского „Тамифлю“, хотя сейчас сезон гриппа. Не всегда можно найти в продаже и тесты от гриппа. Есть дорогие тесты по 600 гривен, которые выявляют и грипп и ковид, а вот обычных полосок от гриппа по 200 гривен — не найти», — отмечает Прудникова.

По ее словам, дефицит препаратов поясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, война.

«Еще в начале войны склады нескольких крупных дистрибуторов были уничтожены, товар пропал, а они не смогли рассчитаться с поставщиками. Кроме того, оптовики давали аптекам препараты с отсрочкой платежа, а те не смогли вернуть деньги. То есть, по рынку пошла цепная реакция. И некоторые производители попросту перестали отпускать товар должникам», — говорит Прудникова.

Во-вторых, сказывается снижение платёжеспособного спроса в Украине.

«Многие украинцы уехали в Европу, спрос на медикаменты упал. Для иностранных производителей Украина стала менее привлекательным рынком сбыта, поэтому товар отпускают по остаточному принципу. В первую очередь, снабжают ключевые для себя рынки», — поясняет Прудникова.

В-третьих, дефицит препаратов сейчас наблюдается и на мировом рынке, что связано с эпидемией ковида (от которой отрасль пока не отошла) и нехваткой сырья.

К примеру, на нехватку лекарств жалуются также в Германии. Местная федерация фармацевтических ассоциаций недавно обратилась к правительству, призывая принять меры по борьбе с дефицитом медикаментов. Не хватает антибиотиков, жаропонижающих, болеутоляющих, а также лекарств от проблем с желудком. Это связано с нехваткой сырья. В профильной федерации призвали власти стимулировать внутреннее производство лекарств, а также снять ценовые ограничения на некоторые препараты.

Есть еще один фактор. Летом этого года вступил в силу закон, который запрещает продавать в Украине лекарства производителей, продолжающих работать на российском рынке. В Минздраве уже появились первые «черные списки» запретных лекарств. На конец прошлого года в них 35 препаратов: в частности, лекарства венгерской компании «Гедеон Рихтер». Она выпускает, такие известные препараты как «Гропринозин» (противовирусный), «Нифоруксазид» (от инфекций желудочно-кишечного тракта), «Зиола» (от аллергии), «Нормодипин» (от давления и стенокардии) и др.

Пока тотальный запрет на продажу не действует (наличие такого запретного списка уже раскритиковали в ЕС). Но многие аптеки их уже не берут. К примеру, тот же «Гропринозин», по дынным Liki24, можно найти лишь в каждой пятой аптечной точке. Аналоги по «запретным» лекарствам есть, но они устраивают далеко не всех.

Отметим, что в дальнейшем «черный список» лекарств может пополняться. В России продолжают работать такие крупные фармкомпании, как, к примеру, KRKA, Dr. Reddys, Fressenius и др.

«Пока дефицита лекарств из-за принятия закона удалось избежать, во многом, благодаря активной позиции гражданского общества, народных депутатов, Антимонопольного комитета и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Минздрав был вынужден поставить на паузу работу комиссии и проведение заседаний по запрету лекарственных средств европейских производителей под видом борьбы со страной-агрессором. Удалось избежать запрета сотен европейских препаратов для лечения тяжелобольных украинцев (были намерения запретить около 300 таких препаратов). Но риски все же есть. Ведь изменения в закон не внесены, поэтому МОЗ может в любой момент возобновить зачистку рынка от неугодных производителей», — прокомментировала нам нардеп Ольга Стефанишина.

«Цитрамон подорожал втрое»

Украинские аптеки сейчас активно заменяют дорогие препараты более дешевыми аналогами.

Тут дело не только в дефиците.

«На более дешевых „аналогах“ аптеки могут больше заработать. К примеру, в среднем на капли в нос психологическая планка цены — 150-180 гривен. Дороже люди просто не берут. Хороший импортный препарат в закупке стоит 120-140 гривен, то есть, аптека может на нем заработать 30-40 гривен. Аналог подешевле дает возможность поднять двойной ценник, тем более, если больше ничего нет — человеку приходится или брать, что предлагают, или идти искать нужное лекарство по другим аптекам. Сыграла роль также активизация дистрибуторов сравнительно недорогих лекарств, которые тратят немалые деньги, чтобы убедить аптекарей брать их препарат и отказываться от конкурирующих лекарств. Технологии по вытеснению лекарств с аптечных полок применялись и до войны, сейчас же они ее больше активизировались», — рассказал нам источник на фармацевтическом рынке.

«Так называемые дешевые препараты дорожают намного быстрее импорта. Тот же „Цитрамон“ до войны стоил 6 гривен, сейчас — 17-18 гривен. Вроде недорого, но динамика впечатляет. По некоторым препаратам рентабельность зашкаливает — до 300%», — говорит Прудникова.

Такое «обновление ассортимента» устраивает далеко не всех украинцев, но выхода нет. Приходится лечиться тем, что есть.

«У мня заболел ребенок, но из того, чем мы всегда лечились, в соседней аптеке вообще ничего не нашла. Взяла аналоги, якобы, „не хуже“ и дешевле. Но, вопреки заверениям фармацевта, почти ничего не подошло. Капли в нос оказались с экстрактом хвои и попросту спровоцировали дополнительный отек слизистой у ребенка. Пастилки от боли в горле похожи на обычные леденцы, симптомы практически не снимают. При этом заплатила я за покупку только процентов на 10 меньше, чем если бы приобрела то, за чем, собственно, и шла в аптеку. На свое качество предложенные „аналоги“ слишком дорогие», — говорит нам киевлянка Татьяна.

Такие тенденции снова заставляют украинцев «доставать» нужные лекарства, чего в последние годы не наблюдалось. Многие вернулись к практике заказов препаратов из-за границы — покупают лекарства в Европе сами во время поездок или заказывают передачи через знакомых.

«Мои знакомые получили временное убежище в Италии. Приезжали домой на новогодние праздники, и я, пользуясь случаем, заказала им целый пакет лекарств — против простуды, обезболивающие, витамины, в общем, все то, что в Европе можно купить без рецепта», — рассказывает жительница Киева Елена. Жительница столичного пригорода Маргарита закупилась лекарствами в Египте, куда недавно ездила на отдых с сыном.

Плюс к ценнику и минус в продажах

Стоит отметить, что время войны украинский фармацевтический рынок в целом претерпел большие изменения.

По данным исследований PharmXplorer, розничные продажи лекарств в Украине с начала войны сократились. По итогам сентября 2022 года, они упали на 9% в денежном выражении, в октябре спад ускорился до 19%. В декабре, на волне простудного сезона, продажи пошли вверх и даже превысили прошлогодние показатели на 6%. Но в целом по году рынок ушел в минус на 6,2%.

Но это статистика в деньгах. За последний год лекарства в Украина значительно подорожали, и даже с учетом этого аптекари фиксируют снижение выручки.

В количественном измерении ситуация куда хуже — в отдельные периоды продажи лекарств в упаковках были ниже, чем до войны, на 35-40%.

К примеру, по итогам ноября прошлого года продажи лекарств в натуральном выражении упали на 36,2% — до 98 млн упаковок, а в деньгах — на 11% (до 11,7 млрд гривен). Частично это объясняется объективными факторами — население в стране из-за потока беженцев в Европу сократилось, плюс часть лекарств поступает в качестве гуманитарной помощи.

Но все же, как полагают эксперты, главной причиной обвала продаж стало подорожание лекарств. По данным Proxima Research, за январь-ноябрь 2022 года лекарства в украинских аптеках выросли в цене на 18%, а в ноябре — на 27,1%.

По топ-10 самых продаваемых лекарств противовоспалительные «Нимесил», успокоительные «Бифрен», капли для носа «Эвказолин Аква», обезболивающее «Цитрамон Дарница», «Спазмалгон» и др.) рост цен с начала войны в среднем составил 27%.

Но по разным препаратам динамика отличается. К примеру, если «Фаниган» до войны стоил порядка 370 гривен за упаковку, то сейчас — 550 гривен. «Эвказолин Аква» подорожал с порядка 50 гривен почти до 100 гривен, «Нимесил» — с 330 до более чем 400 гривен и т.д.

Препараты дорожают, главным образом, из -за роста курса доллара. Этот фактор влияет как на импорт, так и на отечественное производство, так как большинство видов фармацевтического сырья наши фармацевты закупают за границей.

При этом украинские препараты все же остаются более доступными по цене, что смещает продажи в их сторону. К примеру, если в ноябре 2021 года доля отечественных лекарств в аптечных продажах составляла 56,1%, то в 2022 году выросла до 58.7%. Доля импортных лекарств, соответственно, упала с 43,9 до 41,3%.

Собственно, немалая заслуга в улучшении статистики для отечественных фармкомпаний принадлежит и аптекарям. Ведь многие аптеки отказываются от импортных лекарств, заменяя их украинскими аналогами.

Аптечная монополизация

Отметим, что аптек в Украине с начала войны стало меньше. Если в феврале 2022 года их насчитывалось около 21 тысячи, то уже к апрелю — чуть больше 16 тысяч. На ноябрь 2022 года статистика улучшилась, но не сильно — работало 16,8 тысяч аптек, то есть, на 19% меньше, чем до войны.

Проблемными по аптечной рознице в Proxima Research называют Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Николаевскую, Харьковскую, Запорожскую области. К примеру, в Харькове количество аптек сократилось на 34%, в Николаеве — на 40%, тогда как, к примеру, в Киеве работает 1629 аптек — это 97% от довоенного уровня.

При этом идет укрупнение рынка.

Пять крупнейших аптечных сетей («Аптека Магнолия», «Подорожник», «Гамма-55», «Сириус-95», «Фармастор») контролируют порядка 52% всего товарооборота лекарств. «Золотая сотня» аптек продает 88% всех медпрепаратов.

«Фактически идет монополизация рынка. Небольшие аптеки, которые и раньше вытесняли из этого бизнеса, сейчас едва выживают, Многие фармацевты-предприниматели уехали из страны, и уже устроились в той же Польше. Многие потеряли все из-за войны — товар пропал, с поставщиками рассчитаться не могут. Скорее всего, они уже никогда не откроются», — говорит руководитель аптечного объединения Фармрада Елена Прудникова.

К слову, ранее в аптеках Киева предупредили о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений света.

По материалам украинских СМИ