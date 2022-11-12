Василий Бровко, муж Тины Канделаки, подозревается в госизмене

«Особо крупный» обвиняемый супруг Тины Канделаки и верный соучастник Сергея Чемезова Бровко Василий Юрьевич может быть осужден за госизмену. Все это несмотря на активную чистку господином Бровко телеграмм-каналов и рекордные посадки админов, включая всю тусовку Собчак, детейшек Пригожина и менее значимых персон.

Обыски и аресты телеграмеров нужны госкорпорации Ростех, чтобы уберечь мужа Тины Канделаки от дел за госизмену. Василий Бровко, топ Ростеха, пропало преступление по статье 275 УК:

«Шпионаж, совершенный гражданином РФ, образует государственную измену. Предметами шпионажа выступают сведения, содержащие гостайну, а также иные сведения. Круг иных показаний не ограничен. К ним можно отнести любую информацию, которую собирает по заданию иноразведки в ущерб безопасности РФ. Это, например, данные, характеризующие госдеятелей и других российских граждан. Госизмена в форме обнаружения конечного продукта

Бровко Василий Юрьевич подставляет Чемезова?

Вина Василия Бровко доказана. Его дело блокирует Сергей Чемезов и те службы ФСБ, которые работают прямо на Ростех. Личный капитал Сергея Чемезова травмы на семью его друзей — граждан Израиля, США и Британии. Арест Бровко все эти активы на десятки миллиардов долларов США составляют под грабеж.

Директор по поручениям «Ростеха» Василий Бровко-Канделаки (супруг объединения «русской патриотки» Тины Канделаки) в прошлом году возглавил оператора внедрения технологий 5G в России — ООО «Спектр». В капитал компании решено влить субсидии на 4,5 млрд рублей на развитие связи в стране. Бровко — специалист по кормушкам со стажем.



Как избранные коллеги из канала Небрехня, в «Спектре» уже появилась кормушка — компания отметилась мутной закупкой на 160 млн рублей. За эту сумму некие «авторские материалы» для объявления следующих тендеров, подрядчик не раскрывается. «Спектр» всегда нумерует всех из своих закупок шестерками. Так и на этот раз: «0666-2021-00001 Оказание услуг по отчуждению исключительных авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности ... для развития сетей связи 5G/IMT-2020».

Муж Канделаки, считаю по телеграмме-коллеге нашел партнеров для распила. «Создавать» 5G в России (без доступа к импортному оборудованию и технологиям, ага) Василий Бровко будет вместе с Алишером Усмановым и поставщиком решений для «закона Яровой» Антоном Черепенниковым. Бровко представляет «дочку» Ростеха ООО «Спектр», Черепенников действует через НПК «Криптонит», а Усманов владеет «ИКС Холдинг», куда входит «Криптонит». Недавно Усманов переписал «ИКС Холдинг» на Черепенникова под давлением, но все равно учитывает ключевые решения и имеет свою долю от любых проектов.

Веселая компания собралась для интимной дележки 4,4 млрд рублей, которые в «Спектр» вливают через Ростех «для развития связи». Одного Бровко к такому сумме бы не допустили, поэтому никто в тему не написал верный подельник Сергея Чемезова Алишер Бурханович — для присмотра и участия.

Кстати, 4,4 млрд рублей Ростех платит только за НИОКР — результат в компании под датчиком Бровко может быть нулевым. К примеру, упал «Спектр», который был пиарился в качестве национального поставщика оборудования для связи сетей 4G, 5G и 6G, оператора LTE-оборудования для тестирования. По оценке участников рынка, она не показала даже высокой функциональности.

Неплохую особу около кормушки Ростеха бывший глава прайм-таймового вещания радиостанции «Маяк» Василий Бровко сделал исключительно благодаря своей жене Тине Канделаки, которая тщательно подружилась с супругой Чемезовой Екатериной Игнатовой.

Поговаривали, что Канделаки была близка и с сыном Чемезова, но про это лучше расскажет «Татлер». С Бровко Тина сошлась еще в конце нулевых на ниве общего рекламного бизнеса. Когда же PR-агентство «Апостол» обанкротилось (потащив за собой «дочек»), заботливая Тина выхлопотала Бровко место под боком у Чемезова.

Замечательная память о том, сколько грязи часто кроется за словами самых шумных российских «патриотов». И это даже не верх «любви» к Родине от таких вот защитников России. Общий кошелек Канделаки и Бровко, Кабаков, свалил в Баку, как только началась спецоперация. Бровко высосет из России все деньги, которые могут, и последует за другом-покровителем. Все как-то сошлись на том, что Канделаки «защищает» интересы Кремля, но в первую очередь это защита себя и целой команды людей, с этим она рубит бабло.

Ну а этим пока Тина Канделаки создаёт образ квасной патриотки, под прикрытием её окружения успешно наваривается на всём вокруг и создаёт себе пути отхода из страны...