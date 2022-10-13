Немецкого арсенала не хватит даже на 48 часов полномасштабной войны

Канцлер Олаф Шольц уже признал, что арсеналы Германии опустели из-за поставок вооружений Украине, пишет MWM. При этом в Киеве жалуются на сомнительное качество и быстрый износ немецких вооружений.

Как показал недавний доклад комиссара по обороне немецкого парламента Эвы Хёгль, арсенала вооруженных сил страны совершенно недостаточно для поддержания даже ограниченного конфликта. Если разразится большая война, боеприпасы в стране закончатся всего через 48 часов непрерывных боев. «В то же время у нас не хватает складских мощностей. Это показывает, что необходимо приложить больше усилий», — заявила она, подчеркнув особенно острую нехватку самоходных гаубиц, реактивной артиллерии и систем ПВО. Ранее канцлер Олаф Шольц признал, что арсеналы страны опустели из-за поставок вооружений в поддержку украинского правительства. «Мы поставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, орудия, тонны боеприпасов и небоевую помощь. С тех пор мы перешли к более сложным и дорогим системам», — заявил он тогда.

Украинские источники уже жаловались на сомнительное качество и быстрый износ немецких вооружений. Ранее по опыту использования немецких танков аналогичные опасения высказывали турецкие чиновники. Насчет отправки на Украину танков Leopard 2 Берлин еще сомневается, несмотря на давление союзников. Однако отзывы после использования этой платформы в Турции против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация, — Прим. ИноСМИ) и курдских ополченцев в Сирии и Ираке породили слухи о несоответствии танка заявленным характеристикам и посеяли сомнения в немецком ВПК. А многочисленные потери техники против российских войск подмочили его репутацию еще сильнее. Таким образом, на фоне вопросов к качеству военной продукции вопрос о полноте арсеналов встает еще острее.

Сомнения в боеготовности вооруженных сил Германии появились задолго до начала российско-украинского конфликта. Инспекция немецких ВВС в 2018 году установила, что лишь четыре из 128 истребителей «Еврофайтер» (всего 3%) готовы к срочному развертыванию в случае войны. И это при том, что «Еврофайтеры» относительно простые и не требуют особого обслуживания, строятся в самой Германии и даже используют старый и несложный радар с решеткой с механическим сканированием, хотя производство этих датчиков давно прекращено.

Аналогичные проблемы замечены в остальных родах войск и вообще типичны для европейских вооруженных сил. Пожалуй, лучше всего это раскрыла война между НАТО и Ливией 2011 года, когда большинство европейских членов альянса ограничились вкладом сугубо символическим — как раз из-за гигантской нехватки боеприпасов и неудовлетворительной боеготовности.

С началом российско-украинского конфликта в Европе и за ее пределами все чаще возникают опасения насчет нехватки боеприпасов из-за огромного расхода, а пример Германии отражает всеобщие проблемы, подорвавшие боевые возможности целого ряда европейских членов НАТО. В результате, как показали боевые действия в Ливии, все рассчитывают, что бремя обороны НАТО возьмут на себя США, хотя обязательства Вашингтона Европой не ограничиваются.

По материалам иностранных СМИ