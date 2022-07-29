Мобилизация студентов в Украине: кого заберут в армию, а кого выпустят из страны?

Во время действия военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Среди военнообязанных есть и студенты, поэтому часто возникают вопросы о том, подпадают ли они под призыв.

Попадают ли студенты под мобилизацию?

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось более миллиона студентов высшего образования степеней «младший бакалавр», «бакалавр», «специалист» и «магистр».

Согласно отчёту, за один год (по сравнению с 1 октября 2020 года) количество студентов уменьшилось на 3,5%, то есть почти на 37 тысяч человек.

Подавляющее большинство студентов получают высшее образование на уровне «бакалавр» — почти 720 тысяч человек. Второй группой по численности соискателей является степень магистра — более 300 тысяч человек. Степень «младший бакалавр» в 2021/22 учебном году приобретало более 3,5 тысяч человек.

Законом Украины предусмотрены исключения для некоторых категорий лиц, которые не подлежат мобилизации или могут получить отсрочку. Среди людей, имеющих это право, есть некоторые студенты, преподаватели и другие работники учебных заведений.

Согласно Закону Украины, призыву во время мобилизации на особый период не подлежат:

— студенты профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажёры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме образования;

— научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих учёное звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования при условии, что они работают, соответственно, в высшем или профессиональном высшем учреждении, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Могут ли студенты выехать за границу?

К сожалению, нет точной информации по количеству украинских студентов, которые обучаются за границей. На конец прошлого года в польских вузах училось рекордное количество иностранных студентов — 82,5 тыс. человек. Центральное статистическое управление отмечало, что почти половина всех иностранцев, обучающихся в Польше, — это выходцы из Украины. При этом 85% из них учатся на дневной форме обучения.

Правительство внесло изменения в закон о правилах пересечения границы, поэтому теперь не все военнообязанные студенты могут уехать из Украины.

Согласно новым нормам законодательства, выехать могут только те студенты, которые получают образование в зарубежных вузах и имеют соответствующее подтверждение — справку из учебного заведения, студенческий билет, вызов или приглашение на обучение или вид на временное проживание в иностранной стране в связи с учёбой.

Наряду с этим Администрация Госпогранслужбы Украины своим письмом определила, что документом, подтверждающим право на выезд обучающегося за рубежом студента, может быть справка из территориального центра комплектования и социальной поддержки о временной непригодности к военной службе (от 1 до 6 месяцев).

В общем документами, которые могут подтвердить факт обучения в иностранном учебном заведении, являются:

— студенческий билет;

— справка из учебного заведения;

— вызов на обучение или документ, подтверждающий право на проживание в стране в связи с обучением.

Однако следует отметить, что если документ, доказывающий факт обучения в зарубежном вузе, написан на иностранном языке, его необходимо перевести на украинский язык. Перевод должен быть заверен нотариально и иметь подпись переводчика.

Возможна ли отсрочка между бакалавриатом и магистратурой?

Немало вопросов возникает у тех, кто закончил бакалавриат и планирует поступать на магистратуру во время отсрочки. С момента окончания бакалавриата до формирования списков студентов, то есть до 1 сентября, военнообязанный не считается студентом, а потому подлежит призыву.

Об этом говорится в Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе». Если простыми словами, студента не могут мобилизовать, если он учится в любом учебном заведении на дневной форме обучения, даже если получает последующее высшее образование.

Однако отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся в ПТУ дневной или дуальной формы обучения, равно как и студенты высших учебных заведений.

Если студент получил вызов в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ему нужно предоставить документ, подтверждающий, что он имеет право на отсрочку. То есть справку из учебного заведения. Но пока он не является студентом — такую справку не получить.

К сожалению, в сегодняшних реалиях система работает далеко не идеально. Иногда студентов вызывают в военкомат. Бывает, что не выпускают за границу на учёбу. Было бы неплохо принять закон, чтобы давать отсрочку студентам, которые поступают на магистратуру — чтобы люди думали о поступлении, а не о призыве в армию.

По материалам украинских СМИ

P.S. По последней информации, ВРУ приняла отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.