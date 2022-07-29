Как в Украине проходит мобилизация и где вручают повестки

Хотя «крепостное право» военкоматов в Украине отменили, но мобилизация продолжается. Призывают военнообязанных мужчин, вручая им повестки на работе, на блокпостах и даже в ночных клубах.

Причем иногда доходит до курьезов, когда полицейские вручают повестки женщинам, столичным пляжникам, которые спасаются от них вплавь, и обнаженным неформалам, которые отдыхают в Карпатах.

Параллельно власти активно перекрывают каналы, по которым военнообязанные мужчины пытаются выехать из страны.

То есть мобилизация набирает обороты, что уже обратило на себя внимание западных СМИ, где не утихает дискуссия, а готова ли Украина и дальше успешно воевать против России и нужно ли поставлять ей больше вооружений.

Разобрались, как вручают повестки призывникам и кто помогает им избежать мобилизации.

Рейды по клубам и повестки женщинам

Нередко полиция вручает повестки посетителям ночных клубов, которые нарушают действующий комендантский час.

Время от времени такие рейды проводят в Киеве. Недавно правоохранители отчитались, что обошли 420 заведений столицы и выяснили, что два из них работали ночью. Там отдыхали 413 человек.

В результате — 219 из них получили повестки в военкомат из рук военного комиссара, который участвовал в рейде.

В Обухове (Киевская область) полиция и военная комендатура также недавно прошлись по развлекательным заведениям с выдачей повесток посетителям.

Как заявила военная комендатура, таким образом выявили тех, кто так и не стал на учет в своих военкоматах. Во время последнего такого рейда вручили 5 повесток лицам, которые имели опыт службы в ВСУ. Сообщается, что после прохождения медкомиссии они сразу пополнят ряды мобилизованных.

Кстати, среди нарушителей комендантского часа, которые получили повестки, оказалась и женщина. В Тернополе патруль остановил девушку и вручил ей повестку с требованием явиться в военкомат.

Когда она прибыла туда, сотрудники удивились и заявили, что не понимают, как так получилось. По их словам, повестку вручали не военные, поэтому вышло недоразумение. Перед девушкой извинились и отпустили.

Добрались до хиппи в Карпатах и прихожан Львова

Высматривают военнообязанных украинцев и в местах массового отдыха.

Так, в Киеве полицейские пришли на озеро Вырлица. Когда они попытались вручить повестку мужчине, тот спасался от них вплавь. Видео очевидцев с места событий публиковали телеграм-каналы.

На видео группа полицейских стоит на пляже среди отдыхающих и высматривает кого-то в воде.

Ранее раздавали повестки и на одесских пляжах. Местные СМИ публиковали фото, как полиция и сотрудники военкомата проводят мобилизацию на пляжах.

Сообщалось, что только за один день было выдано 27 повесток независимо от места прописки.

Повестки пытались вручить даже голым хиппи в Карпатах. На Ивана Купала полицейские нагрянули на водопад Шипот — место, куда летом традиционно съезжаются неформалы, хиппи, представители разных субкультур и нудисты.

Причем с повестками туда нагрянули на главное событие сезона — костер на Ивана Купала с 7 по 10 июля.

На видео — история о том, как в палаточном городке отдыхающие убегали от полиции в чем мать родила.

А во Львове повестки в армию начали вручать возле церквей. Об этом сообщал депутат Николай Княжицкий. «Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники. Им есть чего возмущаться. Украинские церкви стали настоящей опорой и для нашей армии, и для временно перемещенных лиц. Значительная часть гуманитарки и для войск, и для переселенцев доставляется украинскими церквями. Среди самих священников много капелланов», — написал Княжицкий в Facebook.

Украинцам не нравятся повестки на улице

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ пояснили, что во вручении повесток в военкомат на улицах и блокпостах нарушения нет, поскольку их вручают не всем подряд, а тем, кто не явился в военкомат, и об этом есть соответствующая информация в базе.

«Всем не вручают же. Если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явиться, и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы», — сообщали в Генштабе.

Но понятно, что вручение повесток прохожим под это не подпадает, поэтому в Украине появляются петиции к президенту, где его просят запретить выдавать повестки украинцам на улицах. Одна из таких петиций уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

«Господин президент, прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. Согласно закону о мобилизации, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию», — говорится в сообщении.

Автор петиции объясняет, что для граждан информация об очередности недоступна и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации.

Реакции президента пока нет, но в Минобороны уже начали говорить, что выдавать повестки в виде наказания — «полная глупость». По крайней мере, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

«Иногда это делается как наказание за что-то — например, нарушение скоростного режима, — я точно против этого. Я считаю, что это глупость полная, потому что служить стране и защищать страну — это точно не должно быть наказанием», — заявил Резников.

При этом он напомнил, что повестка не означает автоматический призыв в армию, а является приглашением в центр комплектации для уточнения текущего статуса призывника.

В самих военкоматах практику массовой раздачи повесток мужчинам объясняют необходимостью понимать, какой вообще призывной контингент имеется на их территории. И в большинстве случаев действительно повестка означает не призыв в армию, а постановку на учет с понимаем, к какой службе годится военнообязанный (и годится ли вообще). Но пригодных, конечно, могут мобилизовать в любой момент. Тем более что планы по мобилизации постоянно увеличиваются.

Газета The New York Times пишет, что кампания по мобилизации в Украине «носит скрытный и произвольный характер». По данным журналистов, из-за уличных повесток «иногда призывают нежелающих, отвергая желающих. Это также привело к игре в кошки-мышки между вербовщиками и мужчинами».

«Правительственные чиновники говорят, что до сих пор были призваны только те, кто имеет военный опыт или особые навыки, но и другие, вероятно, будут призваны, поскольку война продолжается. Критики говорят, что призыв на военную службу не был таким избирательным, как его изображают официальные лица, и что, поскольку за набор, регистрацию и призыв в армию отвечают военные, процесс окутан тайной, а стандарты, применяемые к каждому этапу, непрозрачны», — сообщает издание.

Как ловят «перевозчиков»

Охотятся в Украине не только на призывников, но и на тех, кто помогает им избежать мобилизации.

Причем, судя по количеству «показательных» разоблачений, мы наблюдаем действительно массовое явление. Когда спрос (желание не попасть на фронт) рождает предложение (услуги по выдаче липовых справок и вывозу военнообязанных за рубеж).

На днях МВД отчиталось: бизнес на мужчинах, которые хотят уехать от мобилизации, разросся до невиданных масштабов.

Только в ходе одной из операций силовики сообщили о ликвидации 45 каналов незаконного вывоза мужчин призывного возраста из Украины. Задержаны 64 участника группировки.

Информацию о выезде размещали в закрытых телеграм-каналах, вывоз осуществляли пешком, на авто, на лодке или вплавь в водолазном костюме, также делали фиктивные справки для выезда.

За услуги брали от одной до 20 тысяч долларов, успели «заработать» 200 тысяч долларов.

На днях в Киеве задержали мужчину, который помогал украинцам призывного возраста уехать за границу. Стоимость такой услуги оценивалась в 1600 евро за человека.

Мужчина изготовлял пакет поддельных документов о якобы обучении в учебных заведениях иностранных государств: студенческие билеты и документы о зачислении.

«На основании этих документов граждане, которые пытались уклониться от мобилизации, беспрепятственно могли пересечь границу Украины», — рассказали в полиции.

Похожий «ценник» и такая же схема была на Западной Украине. 21 июля полиция Львовской области сообщила о задержании мужчины, который организовал канал незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу.

По данным копов, 31-летний житель Ровенской области за 1800 евро взялся изготовить для «заказчика» — мужчины призывного возраста, комплект фиктивных документов. Они якобы давали право на обучение в польском вузе. Туда же «помощник» обещал вывезти клиента.

Отметим, что в законе о мобилизации действительно есть норма, дающая студентам очной формы обучения право на отсрочку. И этим стали пользоваться многие, «поступая» в иностранные вузы — особенно польские и прибалтийские, где за плату принимают без экзаменов, оформляя даже без личного присутствия студента все документы и пересылая их в Украину.

Стоимость обучения за семестр или год может колебаться в пределах 2-3 тысяч евро, что подчас дешевле суммы взятки пограничникам.

Но, как объяснили украинцы, уехавшие по такой схеме, за границу со студенческим и контрактом на обучение выехать не удастся. Сперва нужно пойти в военкомат и получить специальную справку об отсрочке. Которая дает право пересечь кордон. Без нее пограничники «завернут» назад.

Случаи, как студентов, действительно едущих учиться, не выпускали из страны, регулярно появляются в соцсетях и пабликах. Большинство этих людей не пошли в военкомат за справкой и пытались выехать по студбилету.

Впрочем, даже поход в военкомат не всегда дает гарантию получения необходимого документа. Как рассказал «Стране» киевлянин Олег, он поступил в литовский вуз и пошел в военкомат. Но там его всячески пытались убедить, что справку он не получит и требовали взять повестку. Но Олег, ссылаясь на статью 23 закона о мобилизации, отказался и ушел.

Но вернемся к тому, какой «бизнес» процветает на мобилизации.

В Одесской области Нацполиция в конце июня сообщила, что сотрудники военкомата требовали по 12 тысяч долларов за освобождение от службы в армии. Преступники предлагали мужчинам, не желающим проходить служить, пройти процедуру снятия с воинского учета.

В результате уклонист получал справку о непригодности к службе в ВСУ (возможность беспрепятственно пересекать границу), а сотрудники военкомата ранее оговоренное вознаграждение.

Также стало известно о задержании врача-офтальмолога в Каменце-Подольском. Доктор выдавала мужчинам липовые справки о том, что они воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Свои услуги оценивала в 500 до 1000 долларов. В общей сложности врач успела «заработать» 800 долларов.

Согласно законодательству, незаконная переправа людей за границу — статья 332 УК Украины — наказывается лишением свободы от 7 до 9 лет.

Санкция за изготовление поддельных документов и их использование — статья 358 — до 2 лет тюрьмы.

А за отказ служить в военное время можно получить от трех до пяти лет тюрьмы по статье 336.

При этом таких приговоров единицы. В июне в Украине зафиксировали лишь четыре производства за уклонение от мобилизации, тогда как в первые месяцы войны в среднем открывалось по 198 производств, свидетельствуют данные «Опендатамедиа».

При этом масштабы теневого бизнеса показывают, что количество потенциальных уклонистов гораздо выше.

По материалам украинских СМИ