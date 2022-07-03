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Дайджест > С какими трудностями сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Европе

С какими трудностями сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Европе

Александр Панько
03.07.22 10:45
133
С какими трудностями сталкиваются украинцы при трудоустройстве в Европе

Из-за войны большое количество украинцев уехало за границу, в том числе в Евросоюз. В марте 2022 года министры ЕС объявили об активации Временной защитной директивы, которая предоставляет вид на жительство и доступ к рынку труда в государствах — членах ЕС. Но украинцы сталкиваются с огромным количеством трудностей при трудоустройстве.

Языковой барьер

Основным препятствием, о котором чаще всего сообщалось, было отсутствие знания языка принимающей страны. Особенно это касалось людей, родившихся за пределами ЕС в странах с низким или средним индексом человеческого развития (9,7% мужчин и 10,5% женщин).

По данным исследования 2021 года, более половины людей, родившихся в странах, не входящих в состав ЕС, и проживающих в Хорватии, Португалии, Ирландии, Венгрии, Испании и Франции, до миграции туда владели языком этих стран как минимум на среднем уровне.

Кроме того, в Португалии (77,4 %), Хорватии (68,8 %), Венгрии (58,8 %) и Испании (58,4 %) самая высокая доля людей, родившихся в странах, не входящих в ЕС, которые до миграции говорили на португальском, хорватском, венгерском и испанском языках соответственно, как на родном языке.

С другой стороны, около трёх четвертей и более людей, родившихся за пределами ЕС и проживающих в Финляндии, Швеции и Словении (а также в Норвегии), практически не владели или совсем не владели языками этих стран до миграции.

Выходом из ситуации могут быть языковые курсы. Но на них можно попасть не везде в ЕС.

Более 70% людей, эмигрировавших в Евросоюз и проживающих в Дании, Финляндии, Люксембурге и Норвегии, прошли общие или специальные языковые курсы. Программы для работы были не очень распространены, однако они составляли относительно большую долю в Люксембурге (25,7%) и Нидерландах (17,4%) (а также в Норвегии — 40,4%).

С другой стороны, более 10% людей, родившихся в странах, не входящих в ЕС, и проживающих в Италии, Греции, Чехии, Словении, Австрии и на Кипре, заявили, что языковые курсы на языке принимающей страны просто недоступны.

Признание украинского образования

Второй немаловажной проблемой является признание образования. На это препятствие указали 4,8% мужчин и 5,9% женщин, родившихся за пределами ЕС с низким или средним ИЧР.

Следует отметить, что непризнание формальной квалификации, полученной за границей, в данном контексте охватывает два аспекта: неофициальное недоверие (среди работодателей) к образованию или квалификации, полученным за границей, и низкую официальную валидацию иностранного образования в ЕС.

Доля тех, кто не обращался за официальным признанием аттестата в стране своего нынешнего пребывания, составляла не менее 80%. Большинство из них не подали заявления, потому что в этом не было необходимости (например, нашли работу, несмотря на отсутствие такого признания, потому что выбрали работу в другой области или нашли работу без признания своей квалификации).

Люди, которые не обращались за таким признанием из-за стоимости и сложности процедур (или из-за невозможности по другим причинам, например, нет соглашения о признании их квалификации в стране, где они получили квалификацию), в основном встречаются среди иностранных граждан с наивысшим уровнем образования, полученным в странах, не входящих в состав ЕС, с низким или средним ИЧР (15,6% для мужчин и 13,9% для женщин).

С другой стороны, если диплом был получен в стране, не входящей в ЕС, со средним или низким ИЧР, показатель успеха признания квалификации составлял 66%.

Другие препятствия

Единственным основным препятствием, из-за которого доля мужчин была больше, чем женщин, было «ограничение права на работу из-за гражданства или вида на жительство». Для выходцев из стран, не входящих в ЕС, с низким или средним ИЧР доля мужчин составила 3,3% по сравнению с 2,8% женщин.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении дискриминации по признаку иностранного происхождения. Люди, родившиеся в стране, не входящей в ЕС, с низким или средним ИЧР (3,1% для мужчин и 3,3% для женщин) чаще сталкивались с этой проблемой при поиске подходящей работы, чем те, кто родился в стране Евросоюза.

То есть европейские работодатели предпочитают брать в штат граждан ЕС, чем выходцев из других стран.

В целом результаты трудоустройства иностранцев разнятся от страны к стране. В Финляндии (42,9%), Швеции (41,7%), Люксембурге (34,6%) и Франции (32,1%) самая высокая доля людей, родившихся в странах, не входящих в ЕС, и сообщающих о каких-либо препятствиях на пути к получению подходящей работы.

С другой стороны, самые низкие доли были обнаружены на Кипре (11,2%), Мальте (10,9%), в Словении (10,2%), Латвии (10,0%) и Литве (6,7%).

Действительно, военное вторжение России в Украину создало ситуацию массового прибытия беженцев, которые не могут вернуться в свои дома.

Еврокомиссия выявила явный риск того, что системы предоставления убежища в странах ЕС не смогут обрабатывать заявления в установленные сроки из-за масштабов предполагаемого прибытия. Это отрицательно скажется на эффективности национальных процессов предоставления убежища и неблагоприятно скажется на правах людей, обращающихся за международной защитой.

Только ускорение бюрократических процессов поможет как украинцам, так и странам Евросоюза.

По материалам украинских СМИ

Тэги: Евросоюз, работа

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