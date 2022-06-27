Медицина в Украине во время войны: скорее мертва, чем жива

В Украине усугубляются проблемы с медициной. С начала войны многие врачи и фармацевты выехали за границу, начались перебои с лекарствами, а люди стали лечиться онлайн (появились специализированные чаты, где можно оперативно связаться с доктором).

Ситуация все еще далека от стабилизации, плюс пошел очередной виток подорожания.

«Прайс вырос и на лекарства, и на услуги частных клиник», — говорит руководитель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.

В государственных клиниках жалуются, что проплаты от НСЗУ идут с задержками, и их не хватает, так как тарифы на медицинские услуги занижены. Поэтому зачастую пациентам приходится платить самим — и за лекарства, и «благодарности» врачам. Причем суммы, несмотря на войну и экономические трудности в стране, даже растут. Сравнительно несложная операция в государственной больнице Киева обходится не меньше 20-30 тысяч гривен, хотя до войны можно было уложиться в 15-25 тысяч.

Причем эти «прайсы» могут еще больше вырасти, так как намечается дефицит по целому списку лекарств и их подорожание.

Разбирались, как лечатся украинцы в условиях военного времени.

«Повышают прайсы на лечение»

Киевлянину Виктору недавно пришлось лечь в больницу на операцию.

«И до войны были проблемы с венами, а сейчас до того дошло, что стало тяжело ходить, постоянно мучили боли в ногах. Врачи сказали, нужно срочно оперировать. Операцию решил делать в одной из крупных профильных клиник столицы. Платил за все — начиная от анализов и палаты, и заканчивая „благодарностями“ врачам. Анализы по чеку — больше тысячи гривен, благотворительный взнос клинике (который по факту вовсе не добровольный — платят все) — 3,5 тысячи. Койка в двухместной палате — 7 тысяч за два дня. Врач сам озвучил сумму „гонорара“ лично ему — 15 тысяч гривен. Едва отошел от наркоза, пригласил на „оплату“. В целом операция прошла нормально, но суммы, честно говоря, впечатляют. Знакомый недавно попал в больницу с более серьезными проблемами — уже 100 тысяч потратил, а во сколько в итоге обойдется лечение даже предположить страшно. Как же лечиться людям, и платить по таким заоблачным ценникам, если война, многие работу потеряли, а врачи только поднимают планку», — удивляется Виктор.

Операция в государственной клинике в итоге обошлась ему в около 27 тысяч гривен. В частной больнице, где Виктор предварительно также консультировался, выставили ценник около 40 тысяч гривен.

Буквально недавно частные клиники начали повышать ценники, которые они держали неизменными (а иногда и давали скидки) с начала войны. К примеру, консультации узкоспециализированных врачей стали дороже в среднем на 100 гривен и варьируются от 400-600 гривен в небольших клиниках до 1500-1600 гривен в известных сетях и у именитых докторов.

По словам Юрия Черткова, одна из причин в том, что многие врачи с начала войны уехали, нагрузка на тех, кто остался, выросла, и им приходится повышать зарплаты.

В клиниках говорят также о росте цен на медикаменты, расходники и пр. Особенно сильно увеличение этой статьи ударило по ценниках на стоматологию — с начала войны они подскочили на 15-20%.

Интересно, что вслед за частниками, неофициальные прайсы начали повышать государственные клиники, где лечение, по идее, должно быть для людей бесплатным, так как финансируется за счет НСЗУ.

Но на практике многие пациенты платят за все — начиная с лекарств и заканчивая благодарностями врачам, суммы которых, несмотря на войну, тоже повышаются.

Операцию, которая обошлась Виктору в 27 тысяч гривен, еще полгода назад можно было сделать за 20-22 тысячи. Банальная консультация в районной поликлинике без длительного ожидания, которая до войны стоила 200 гривен, сейчас обходится уже минимум в 300-350 гривен.

«Проблема сейчас в том, что получить бесплатную консультацию узкого специалиста сложно даже в государственной поликлинике. Многие семейные врачи уехали, как моя, к примеру. Декларации у меня больше нет, найти нового врача пока не смогла — все заняты. Без направления от семейника к узкому специалисту на прием не запишусь — можно только за деньги договариваться. Получается замкнутый круг — в любом случае нужно платить, как минимум пока не найдут нового семейного врача», — рассказала нам жительница Киевской области Юлия.

Жалуются и те, у кого есть декларация с семейным врачом.

«Сейчас проходим медосмотр в поликлинике.

1. Направления к специалистам не допроситься

2. Анализы за свой счет

К детскому ортопеду запись на месяц вперед. Система такая — или ждать неделями, или идти в частную больницу, но тогда зачем декларация», — возмущается в комментариях на Фейсбук-странице НСЗУ пациентка Алла.

Понятно, что деньги с пациентов берут не везде.

«Знаю киевские клиники, где нет никаких прайсов, а „благодарности“ врачам — только если пациент сам захочет, никто ничего не требует», — говорит президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

В то же время он говорит, что НСЗУ больницам не доплачивает, и медикам «нужно как-то выживать». Пациентов, за которыми должны прийти деньги, просто стало меньше.

В НСЗУ призывают украинцев жаловаться, если с них в больницах будут требовать деньга за лечение. На этот счет у Нацслужбы отдельный алгоритм:

— Убедиться, что программа медгарантий покрывает услугу в конкретной клинике, в которую вы обратились. Если ее в списке нет — нужно искать в других больницах

— Бесплатными должны быть не только услуги, но и лекарства

— Если вам отказывают в бесплатных услугах и лекарствах, пишите жалобу — сначала на имя главврача, а если не поможет — на департамент здравоохранения или местным властям.

— Если проблему не получается решить на местном уровне — нужно жаловаться в НЗСУ, сообщив о фактах отказа в предоставлении бесплатных услуг.

«Не стесняйтесь и не волнуйтесь из-за того, что подаете жалобу. Потому что именно ваша небезразличная гражданская позиция позволит улучшить медицинскую систему в Украине», — отмечают в НСЗУ.

«Такое впечатление, что мы с вами живем в разных государствах. Вы даже понятия не имеете, что делается в регионах. Даже когда попадаешь в больницу по электронному направлению, сразу пишут список, что нужно купить. В нем даже вата, спирт и шприцы, не говоря уже о лекарствах», — жалуется в комментариях на призыв НСЗУ добиваться бесплатных услуг Андрей Омельченко из Измаила.

«7 миллионов украинцев выехало. А за кем пошли их деньги?»

Отметим, что жалобы на финансирование у госклиник были и до войны. В частности, медики говорили о занижении тарифов, по которым платит НСЗУ за оказание медицинских услуг. Ситуация усугубилась после того, как зафиксировали зарплаты для врачей на уровне не ниже 20 тысяч гривен (для медсестер — 14 тысяч).

«Получается, или нужно сокращать персонал, или тратить деньги, поступающие от НСЗУ сугубо на зарплаты. А лечить тогда за что», — говорит нам главврач одной из больниц на Киевщине.

По словам заместителя главы Украинского врачебного сообщества Константина Надутого, сейчас проблема с заниженными тарифами еще больше обострилась, так как себестоимость лечения по факту подорожала. Только лекарства выросли в цене, по данным Агентства медицинского маркетинга, минимум на 11% плюс дорожают расходные материалы.

«Многие клиники выходят из ситуации сейчас за счет гуманитарной помощи, это немного разгрузило бюджеты. Но нормы по зарплатам врачей сохраняются, что заставляет главврачей идти на сокращение штатного расписания. При этом нагрузки на медиков растут, качество, понятно, теряется», — отмечает он.

«Несмотря на то что и так многие врачи уехали в Европу, сейчас по нашим больницам идет новая волна сокращений. Увольняют по закону, с выплатой выходящего пособия, но без согласования с профсоюзами, так как это сейчас не обязательно», — говорит глава общественной организации «Социальная защита», юрист Виталий Дудин.

При этом НСЗУ на время войны засекретило данные по выплатам (ранее они были в открытом доступе в форме дашбордов). На наш запрос — как сейчас идет финансирование медицины — в Нацслужбе не ответили. Мы опубликуем их комментарий, как только получим.

«Главное, что хотелось бы выяснить — куда „пошли за пациентами“ деньги, которые предназначались для наших беженцев. Миллионы украинцев выехали в Европу. Понятно, что деньги за их лечение в Германию и Польшу не перечисляются. То есть в теории это могло бы позволить увеличить финансирование по обслуживанию тех граждан, которые остались в Украине. Но этого почему-то не наблюдается», — отмечает Виктор Сердюк.

По словам Надутого, в войну жесткая медицинская централизация — когда все по выплатам решает НСЗУ — дала сбой.

«Нужны оперативные решения на местах — какие медучреждения нужны, как менять маршрутизацию пациентов, что делать с новыми реалиями распределения нагрузки на клиники. Ведь в одних регионах пациентов стало значительно меньше, тогда как другие сейчас перегружены. Западные области, куда выехало много переселенцев, едва справляются с нагрузками», — говорит эксперт.

В НЗСУ вышли с пояснениями, как людям получать медпомощь в условиях военного времени.

Прописан следующий алгоритм:

1. Получить направление от семейного врача. Переселенцам, которые не могут попасть к своему семейнику, советуют связываться с ним. Просить направление по телефону или мессенджеру. И врач выпишет направление дистанционно, «если имеет доступ к Электронной системе здравоохранения». Также переселенцы могут пойти к семейному врачу по новому месту жительства. Подписывать новую декларацию, как утверждают в НСЗУ, не нужно — нужно предоставить данные своего семейника и озвучить жалобы.

2. В течение военного времени, помимо электронных направлений, действуют также бумажные. Их врачи могут выписывать, если нет доступа к Электронной системе здравоохранения.

3. С направлением на руках нужно найти специализированного врача. НСЗУ советует обращаться в любую больницу, которая имеет договор с Нацслужбой, и обещают — помощь будет бесплатной. Но предварительно нужно записаться на прием.

4. Без направления можно обратиться к следующим специалистам — гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру, врачу, который наблюдает хронически больного пациента.

Впрочем, люди говорят, что описанные Нацслужбой схемы на практике дают сбой.

«Я из Тернополя. Когда нужно было сделать УЗИ, то в одном кабинете можно было или ждать бесплатной процедуру две недели, или заплатить и пройти сразу. В государственной поликлинике Тернополя специалист работает как платно, так и бесплатно. Если нужно срочно — платите. А кто же приходит сейчас за медпомощью не срочно? Поэтому я воспринимаю эту так называемую бесплатную медпомощь как обычное мошенничество. Хочешь выжить — плати», — жалуется Лилия Воробель из Тернополя.

«Готовят запретные списки и новые ценники»

По лекарствам — отдельная тема. Мы уже писали, что в начале войны многие аптеки закрылись, и последовал ажиотаж и рост цены на препараты.

В последнее время предложение по лекарствам стабилизировалось, но ценники остаются неизменно высокими.

По данным свежего исследования рынка компании Proxima Research, после двукратного роста продаж в марте, в апреле рынок начал падать, но в мае темпы обвала замедлились.

При этом изменилась структура продаж медикаментов. В частности, с начала войны массово скупали антибиотики, а теперь спрос на них резко упал. В то же время растут продажи препаратов для лечения хронических заболеваний, а также успокоительных.

По ценам — с середины мая пошла новая волна роста. «Для топ-10 торговых наименований лекарственных средств по объемам продаж в денежном выражении с 24 февраля этого года среднее увеличение цены, по состоянию на 22 июня, составило 11%», — констатируют исследователи.

По словам Юрия Черткова, на ценовую динамику в ближайшее время может повлиять также возврат НДС на импорт — это еще плюс 7% к ценнику.

Но есть еще один фактор. Не так давно парламент принял закон, которым запретил продажи в Украине препаратов производства России и Беларуси. Под запрет попали не только компании — производители из этих стран, но и те, кто имеет на их территории производственные площадки. А в этот перечень попадает немало иностранных фармацевтических фирм.

То есть получается, что их продукция теперь может стать запретной на нашем рынке.

Сейчас Минздрав формирует списки — какие препараты станут «невъездными».

Если тотально запрещать все лекарства, которые попадают под определения, прописанные в законе (изготовлены компанией, имеющей производство в России или Беларуси) — то в перечне будут сотни наименований. В том числе жизненно важные.

В Минздраве, по данным наших источников, обсуждают возможность завоза самых критических препаратов по «зеленым коридорам», то есть на них запрет в теории не должен распространяться.

Но какой запретный список получим на выходе — пока неясно.

«По лекарствам депутаты поставили Минздрав на „растяжку“ — какие лекарства запрещать, а какие разрешать. Ну хорошо, запретим мезим, фестал — будем меньше есть, нимесулин — заменим. А инсулины? Инсулины оставим, пустим по зеленому коридору. А что делать с лекарствами от эпилепсии. В Украине зарегистрировано 50 тысяч таких больных. Гипертоническая болезнь — миллионы людей принимают лекарства, которые тщательно подобраны и держат давление в норме. На замену лекарств нужно время, врачи, кардиологические отделения, реанимации после аллергий и т.д. Это критично для многих заболеваний — от сахарного диабета до гипертонии», — отмечает Виктор Сердюк.

Он не исключает дефицита препаратов, роста цен и потока контрафактной продукции.

«Импортозамещение — опасная практика, может привести к дефициту и повышению цен, так как конкуренция уменьшится», — подытожил Юрий Чертков.

Ранее мы рассказывали, как восстановить медицинскую карточку, потерянную во время оккупации.

Также в МОЗ объяснили, какую медицинскую помощь могут получить внутренне перемещенные лица в Украине.

По материалам украинских СМИ