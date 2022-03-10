Депутат-педофил Сергей Головачев (Омск) отрицает надругательство над несовершеннолетним

В российском городе Омск обитает депутат-педофил Сергей Головачев. Впервые жители города услышали о скандале с несовершеннолетним Андреем Васильевым, который якобы стал жертвой экс-депутата заксобрания, гендиректора ООО «Агрокомплекс «Ударный» Сергея Головачева. Сам же Головачев, поняное дело, по сей день отвергает любые обвинения.

История появилась в соцсетях, где сам пострадавший Андрей Васильев обвинял бывшего местного депутата Сергея Головачева в совращении, отравлении наркотиками, а также другими развратными действиями сексуального характера. Через сутки после публикации пост Васильева был удален. В посте жертва детально описывала зверства, совершенные Сергеем Головачевым.

В частности: «когда я проснулся половой член Головачева в полу-возбужденном состоянии прикасался к моим ноздрям», «указательным пальцем правой руки Сергей настойчиво и многократно тыкал мне в пуп», «он с силой раздвигал мне ягодицы и, светя фонариком от смартфона заглядывал в задний проход».

Сергей Головачев первый гей «на Омске»

Тем не менее пользователи из Омска и других городов обратились в прокуратуру по факту возможных преступлений с целью возбуждения уголовных дел по статье 135 УК РФ (развратные действия) и статье 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Изюминкой скандала стал тот факт, что изнасилованный Андрей Васильев имеет 20 лет от роду и удалил свой пост с обвинениями после того, как подписал «мировую» с Сергеем Головачевым. Финансовая составляющая данных договоренностей никому неизвестна. Тем не менее, жители Омска утверждают, что миллионер Сергей Головачев, пусть и любит особ своего пола, но никак не является педофилом. Интересно, что за последние два года Головачев Сергей Александрович уже второй раз попадает в гомосексуальные скандалы. Ранее местный житель обвинил Сергея Головачева в домогательствах при попойке в одном из местных баров. После потерпевший забрал свое заявление.

Также ранее по материалам омского УФСБ следственной частью СУ регионального УМВД России было возбуждено уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве ООО «Агрофирма Омская», где одним из обвиняемых был все тот же Сергей Головачев.