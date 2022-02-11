В ОП определили виноватого за пессимизм украинцев в отношении курса гривны

На Банковой анализируют панические настроения в украинском обществе и как они влияют на курс национальной валюты. После доклада главы НБУ Кирилла Шевченко, что за январь месяц на поддержание курса гривны была потрачена огромная сумма — 1,5 млрд долларов, а дальнейшее искусственное сдерживание курса за счет валютных интервенций на межбанке является нецелесообразным, выступил министр финансов Марченко.

Он отметил, что его ведомство зафиксировало заметный рост скупки иностранной валюты и драгметаллов физическими лицами в январе (37% и 29% соответственно по сравнению с декабрем 2021 года), добавив, что положение дел вызывает настороженность у финансовых аналитиков министерства и дальнейшее развитие данной тенденции необходимо как можно быстрее купировать. По итогам двух докладов Зеленский поручил Марченко проработать план действий, как не допустить обвала гривны в экстренной ситуации.

Глава Минфина сразу отчитался, что подобный план в его ведомстве уже разработан. Поскольку основной задачей в случае чрезвычайной ситуации в экономике является недопущение резкого оттока денег из банков, то предлагается ввести ограничение по снятию наличных средств. Ведутся споры вокруг допустимой суммы, которая не нанесет ущерба. В Минфине посчитали, что это не более 5000 грн за 14 календарных дней для физических лиц (юридических решили не трогать — удар по инвестклимату). В НБУ у Шевченко вообще насчитали, что это должно быть 3000 грн. Почему такой разрыв непонятно. Дополнительно предлагается, мягко говоря, неоднозначная мера — «попридержать» выплату пенсий для всех категорий населений. В качестве антикриза для СМИ уже согласована версия с якобы хакерской атакой на финансовый сектор Украины, в результате которой выплата невозможна n-ое количество дней (сколько потребуется). До кучи в перечень включили ограничение на выдачу потребительских и ипотечных кредитов. Здесь предусмотрено увеличение сроков рассмотрения заявок (опять же сколько потребуется), а также расширение перечня требований к заемщику («банк в кредите не отказывает, это вы долго документы собираете»).

И если с тем, что делать более-менее понятно, то кому сообщать украинцам об откровенно антинародных решениях вопрос открытый. Репутационные потери огромные, а Зеленскому сейчас важен каждый % одобрения, быть ответственным за «закручивание гаек» он не хочет.

По иронии судьбы в ОП крайним предлагают сделать разработавшего план Марченко. Только вот ему всего 49 лет и на пенсию после таких кульбитов он не хочет. В ОП Марченко дали время самому найти крайнего, который согласится за отступные стать «принесшим дурные вести гонцом», но предупредили, что бесконечно ждать они не будут. Рядовым же украинцам без разницы, кто это будет, им важно успеть забрать накопленные средства и вложить их в более надежные активы (иностранная валюта/ драгметаллы/ недвижимость), пока это еще возможно.