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Дайджест > Как налоговик Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн

Как налоговик Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн

Автор: dubinsky.ua
11.02.22 13:11
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Как налоговик Александр Крамаренко отладил преступные схемы под руководителей ГНС, сумками возил им валюту, а себе на счетах собрал $6 млн

Журналист-расследователь Евгений Плинский опубликовал сенсационный материал о коррупции в Государственной налоговой службе в 2020-2021 годах. Когда ГНС руководил Алексей Любченко со своим заместителем Евгением Олейниковым.

Всплыл ряд интересных фактов. Правоохранителями в ходе расследования уголовного производства №5202100000000287 было установлено, что одним из главных персонажей в данном производстве является Александр Крамаренко по прозвищу «Сан Саныч», который в 2020 году был привлечен советником председателя ГНС Украины и оставался им вплоть до увольнения правой руки Любченко — Евгения Олейникова.  

В материалах дела говорится, что именно Крамаренко в период 2020-2021 годов ежемесячно получал взятки (неправомерную выгоду) в особо крупных размерах от представителей субъектов хозяйственной деятельности и руководства территориальных органов Налоговой службы. Сводил потоки и передавал деньги своему руководству. Долгое время это был Алексей Любченко, а после его назначения министром экономики и повышения его зама до и. о. главы ГНС — и Евгению Олейникову в том числе.

О том, что Крамаренко являлся кассиром и главным конвертатором страны, народный депутат Дубинский сообщал еще в сентябре 2020 года во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором заслушивался министр финансов Сергей Марченко. 

Александр Дубинский в ходе обсуждения тогда открыто говорил министру о множестве вопросов к председателю ГНС Любченко, который ездил на незадекларированном автомобиле, попавшем в ДТП, где его водителем оказался тот самый Александр Крамаренко, оформленный советником. Была информация о том, что Крамаренко вел от имени Любченко переговоры и устраивал договорняки по проблемным вопросам:

- о включении предприятий, занимающиеся скруткой НДС, в так называемые схемы (списки);

- о НДС-накладных и блокировке возмещений по НДС для предприятий;

- об откатах на возврат НДС.

Сергей Марченко обо всем этом знал. Не только потому, что были внутренние сигналы, но еще и потому, что ему открыто на публике это говорили. Нельзя было притвориться несведущим. Однако министр финансов не реагировал на тревожные сигналы по своему подчиненному (ГНС подчиняется Минфину) адекватным образом. Отмахивался от любой информации.

Скандал разразился позже. В ноябре 2021 года, когда Алексей Любченко возглавлял Министерство экономики, и Кабмин неожиданно отменил результаты конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы. И. о. руководителя был Евгений Олейников, надеявшийся стать полноправным главой. Однако этого не случилось. Олейникова не просто не назначили, он был уволен. А через несколько дней в отставку пришлось уйти и министру Алексею Любченко. 

Тучи на Любченко и Олейниковым сгущались, и 3 ноября 2021 года НАБУ и СБУ провели серию громких обысков. В ходе одного из них в доме у советника этой парочки — Александра Крамаренко — обнаружили сумку с огромными суммами валюты. Это $993,7 тыс. и €30 тыс. По версии следствия, это могла быть взятка, которую получил Крамаренко и которую он должен был передать руководству ГНС.

Об этом говорится в материалах дела:

«Під час розслідування кримінального провадження 52021000000000287 отримано відомості що Крамаренко О.О. 25.09.1960 р.н. який з 2020 року був залучений радником Голови ДПС України в період 2020-2021 років щомісяця отримував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб’єктів господарської діяльності, та керівництва територіальних органів ДПС України яку в подальшому передавав керівництву ДПС України за не вжиття останніми заходів реагування на прийняття комісіями з питань зупинення реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь ДПС України в регіонах. Безпідставних та необґрунтованих рішень, що до реєстрації ПН в ЄРПН невідповідності платників податків критеріям ризиковості платника податку, обрахування таблиць даних платника податку на користь суб’єкту господарської діяльності, представники яких надали неправомірну вигоду».

Еще правоохранители нашли в мессенджере и. о. главы Налоговой Евгения Олейникова реестр фирм с суммами налогового кредита и инструкцией по выводу их из рискового перечня. Четкая информация о том, кому и какие суммы нужно вывести, ограбив при этом госбюджет — Украину.

В перечне были такие компании с такими суммами:

- ООО «Торговый дом Полтава Стройторгсервис» — 14,2 млн;

- ООО «Норд трейдинг фиш» — 8,2 млн;

- ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ» — 9,5 млн;

- ООО «Евро Сиэтл» — 18,1 млн;

- ООО «Галогробизнес» — 1,7 млн.

Сильно доказывать договорняк и вывод компаний из списка рисковых за деньги уже не приходилось. Поскольку в конце июля (до обыска) решения по ним были приняты, и они незаконно получили возмещения НДС с соответствующей регистрацией налоговых накладных. 

Налицо четкая инструкция — на деле ее выполнение. 

В материалах дела также есть информация о скрутках НДС и схемах из разных областей Украины, где собирались взятки и вымывались средства. В нашей стране, к сожалению, масса фиктивных компаний, созданных именно для этого — для формирования налоговых накладных, подтасовок данных, получения незаконных возмещений и для уклонения от налогообложения. Они функционируют и получают свое в сговоре с нечистыми на руку налоговиками, разворовывая бюджет. 

Из материалов дела ясно, что фактическим сбором взяток ежемесячно занимался вышеупомянутый советник Любченко и Олейникова — Александр Крамаренко. Он был ключевым звеном в коррупционной деятельности ГНС последние два года.

Он не только передавал деньги руководителям, но и сам обогащался, что подтверждается справкой из Укргазбанка. В ней говорится, что на 3 ноября 2021 года на счетах членов семьи Крамаренко находилось $6 млн, поступивших за 2021 год:

- жена Марина Крамаренко — $2 млн;

- Анна Крамаренко — $2 млн;

- Александра Крамаренко — $1 млн;

- сын Александр Крамаренко — $1 млн.

Понятно, что это часть взяток, которые были получены за посредничество. Суммы впечатляющие. Причем, только легализированные суммы — размещенные на счетах. Сколько собрано наличными и спрятано — еще неизвестно. Плюс это все процент за договорняк и транспортировку. Понятно, что главные решалы — то есть высокопоставленные налоговики, которые занимались схемами — получали намного больше. 

Хочется верить, что по ним ведется еще более глубокое следствие и его результаты будут представлены вскоре. С задержанием и привлечением к ответственности соответствующих лиц. 

Тэги: коррупция, схема, Государственная налоговая служба Украины, налоговая служба, конвертационный центр, Александр Крамаренко, ГНС, Алексей Любченко, конвертатор, схематоз, Евгений Олейников, скрутки НДС

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