Зеленский уверяет украинцев, что вторжения РФ в Украину не будет. А вот британцы и американцы настаивают на том, что в Украине возможна смена власти в самое ближайшее время, в случае если это произойдет.

Что будет дальше? Вывод очевиден. Зеленский и его ближайшее окружение сбегут доживать свои дни в эмиграции на свои офшорные деньги. А те, кто по его хотелкам держал под арестом Медведчука, не сбегут. Их ждет суровая, но справедливая расплата. В первую очередь, над прокурорами, следователями и судьями, которые по методичкам Банковой фальсифицировали уголовные дела, в частности против Виктора Медведчука, близкого соратника Владимира Путина. Потому самое время одуматься, а стоит ли исполнять все незаконные пожелания Зеленского, который бросит своих слуг, как только на горизонте возникнет угроза.

Хочется посоветовать окружению президента бежать от него подальше, ибо он затянет всех с собой на дно.