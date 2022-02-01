Как сэкономить в условиях подорожания пластиковых пакетов: 9 простых способов

С сегодняшнего дня в Украине повысились цены на пластиковые пакеты в супермаркетах — с 1-12 коп. за штуку до по меньшей мере 2 грн. Ожидается, что в желании сэкономить нам удастся сократить потребление пластика, вредного для экологии. Аналогичные меры принимаются во многих странах мира — от Европы и США до дальнего Востока.

Как сэкономить в новых условиях, разбирался «Обозреватель».

Многоразовые сумки и авоськи

Такой вариант экономии активнее всего используется по всему миру (например, в Германии, Испании, Польше, Китае). Но он требует начального вложения — понадобится или уже готовая сумка (их продают в среднем по 70 грн), или ткань для самостоятельного пошива.

Второй вариант может обойтись даже дороже, ведь, к примеру, полметра прочного льна стоят примерно 150 грн. Но окупиться такое вложение может за месяц. После этого экономия составит около 50 грн в неделю (покупателю не придется брать большие пакеты на кассе).

Главная проблема сумок заключается именно в том, что они нужны для замены больших пакетов, которые обычно берут уже на кассе, и которые уже давно платные. Упаковывать в сумку, к примеру, полкило моркови или 100 г чеснока неудобно.

Для таких целей больше подойдут небольшие авоськи. Они бывают как тканевыми, так и пластиковыми. Самые доступный вариант — многоразовые пластиковые мешочки для овощей и фруктов, по 24 грн. Несмотря на меньшую экологичность, клеить на них стикеры удобнее, чем на «сеточки» из ткани.

Стикеры прямо на продуктах

Этот способ не предусматривает никаких дополнительных трат. Его украинцы освоили еще с декабря-2021, когда в супермаркетах появились первые платные пакеты. Используют его и за границей.

«В Турции очень часто клеят стикеры на сам товар. Например, на бананы и авокадо, которые в местных магазинах продаются на развес», — рассказала изданию путешественница Ольга.

Главный минус такого способа заключается в том, что его удобно использовать только с крупными овощами и фруктами. Более того, если взять слишком много единиц товара и взвесить каждую отдельно, «пробивка» на кассе займет куда больше времени, чем если продукты будут сложены в один мешочек.

Много продуктов, а пакет один

Чтобы не покупать несколько пакетов, можно приобрести один, но сложить в него разные товары. Например, в одном пакете можно покупать несколько видов конфет. Тогда взвешивать каждый тип сладостей нужно отдельно, без использования тары, а стикеры наклеивать на один пакетик. В итоге будет один пакет с несколькими стикерами и несколькими видами товаров в нем.

Бесплатные картонные коробки

В азиатских странах, например, Японии и Южной Корее (в последней пакеты запрещено продавать в принципе), клиент может взять в магазине коробку и сложить в нее свои покупки. Эти коробки продавцы раздают бесплатно — такую тару не производят специально, она остается после доставки продуктов от поставщиков.

Сыпучие продукты в банках

В некоторых странах, например США и Малайзии, распространены магазины, в которых продаются крупы, сахар и другие сыпучие продукты на развес. Особенность таких торговых точек в том, что покупатель должен прийти со своей тарой. Например, можно использовать стеклянные банки и старые пластиковые контейнеры, рассказали в Greenpeace.

Экономия в таком случае будет не только на пакетах, но и на упаковке в принципе, объясняют экоактивисты: «Вы платите только за сам продукт. Кроме того, вы можете попробовать покупать сыпучие продукты оптом, разделив стоимость с семьей, друзьями или соседями. Это намного дешевле и требует меньше упаковки».

Киевляне поделились опытом, как еще экономят на пакетах

По всей Украине набирает обороты покупка авосек и многоразовых сумок для продуктов, однако не все хотят на них тратиться. Цены на сумки с авторским дизайном достигают 200 грн, а за некоторые авоськи продавцы просят до 100 грн. Да и более дешевые варианты — это тоже лишние расходы.

Поэтому многие стараются экономить, используя то, что уже есть в хозяйстве. Например, берут в магазины рюкзаки или пластиковые пакеты, которые остались с прошлых походов за покупками. Если учесть, что один крупный пакет для покупок стоит 4 грн, то при закупках 3 раза в неделю экономия составит около 51 грн в месяц и 612 грн в год.

Есть и более сомнительные способы. Так, некоторые украинцы придумали, как не платить за пакеты в супермакете, но при этом пользоваться пластиком даром. Вместо пакетиков они берут одноразовые перчатки, которые предназначены для того, чтобы грязные овощи не пачкали руки.

Такие перчатки тоже делаются из пластика, но их пока что не запрещается предоставлять бесплатно, чем и пользуются креативные покупатели. Впрочем, такой метод, хоть и помогает экономить, никак не способствует защите окружающей среды.

Еще один способ обойти закон придумали сами магазины

Некоторые из них предоставляют вместо пакетов пластиковые авоськи-сеточки. Формально они тоже не попадают под запреты и к тому же могут использоваться несколько раз, однако потребление пластика никак не уменьшают.

К слову, экономить стараются не только на пакетах для покупок, но и на мусорных мешках из пластика. И это вполне оправданно: Украина, по версии американского агентства 24/7 Wall Street, регулярно попадает в десятку стран с наибольшим количество бытового мусора на человека. Ежегодно на одного украинца приходится 10,6 тонн мусора. На такой объем понадобится примерно 265 мусорных пакетов (при условии, что полностью использовать весь объем пакета не удастся).

Семья из трех человек соответственно за год использует 795 мусорных пакетов. Они обойдутся в 556,5 грн.

Если вместо мусорных пакетов использовать одноразовые из супермаркетов, за год можно сэкономить сумму, которой хватит, к примеру, на покупку 67,5 кг картофеля первого сорта.

«Я уже три года не покупаю мусорные пакеты. Они часто неудобные, плюс стоят 14 грн за 20 штук. Это 70 копеек за один мусорный пакет. Вместо них использую небольшие одноразовые пакеты из магазина, в которых покупаю картофель, крупы. Или же использую пакеты, в которые складываю продукты, когда забываю взять с собой рюкзак», — рассказывает киевлянин Александр.

Кроме того, вместо обычных платных пакетов для покупок киевляне также предлагают использовать мусорные пакеты — они стоят дешевле, чем «магазинные». Их также можно повторно использовать и для мусора, но такой способ не очень удобен.

«Думал даже использовать мусорный пакет как обычный пакет для продуктов, а потом второй раз использовать его уже по прямому назначению. Это тоже позволило бы сэкономить. Но посчитал, что будет неудобно складывать продукты в супермаркете в мусорный пакет из кармана», — добавил Александр.

Отметим, что следующим шагом может стать подорожание пластиковых бутылок по примеру развитых стран Европы, где уже взимают отдельную плату за напитки в пластиковой таре. А среди местных жителей сдавать пластиковые бутылки за деньги — обычная практика.

Кроме того, уже в ближайшее время в Украине могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.

По материалам: «Обозреватель»