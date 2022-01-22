Создание группы дружбы между парламентами России и Украины – важный шаг к нормализации отношений между нашими странами, – Медведчук

В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов.

Уверен, что эта инициатива является совершенно своевременной и крайне необходимой для наших государств. В условиях, когда украинская власть, находящаяся в полной вассальной зависимости от западных государств, полностью передала Украину под внешнее управление, когда на территории нашей страны свободно распространяются самые фантастические измышления о якобы «вторжении», заранее спланированному распространению которых предшествовали организованная и злонамеренная кампания по борьбе с «нарративами» и уничтожение независимых СМИ, можно с уверенностью говорить, что за нынешним кризисом стоит власть Зеленского, которая не способна разрешить этот кризис, да и не заинтересована в его разрешении.

В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса.