Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Создание группы дружбы между парламентами России и Украины – важный шаг к нормализации отношений между нашими странами, – Медведчук

Создание группы дружбы между парламентами России и Украины – важный шаг к нормализации отношений между нашими странами, – Медведчук

Автор: Виктор Медведчук, 112ua.tv
22.01.22 16:02
112
Создание группы дружбы между парламентами России и Украины – важный шаг к нормализации отношений между нашими странами, – Медведчук

В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов.

Уверен, что эта инициатива является совершенно своевременной и крайне необходимой для наших государств. В условиях, когда украинская власть, находящаяся в полной вассальной зависимости от западных государств, полностью передала Украину под внешнее управление, когда на территории нашей страны свободно распространяются самые фантастические измышления о якобы «вторжении», заранее спланированному распространению которых предшествовали организованная и злонамеренная кампания по борьбе с «нарративами» и уничтожение независимых СМИ, можно с уверенностью говорить, что за нынешним кризисом стоит власть Зеленского, которая не способна разрешить этот кризис, да и не заинтересована в его разрешении.

В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса.

Тэги:

Комментарии

Статьи

22.01.22 10:00

Чей Илья Муромец?

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Скоро украинцам ограничат снятие налички и депозитов, как это было в 2014-2015 годах?
22.01.22 12:52

Скоро украинцам ограничат снятие налички и депозитов, как это было в 2014-2015 годах?

Автор: Виктория Розанова, 112ua.tv

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.01.22 15:40

В столице верующие УПЦ отметили 120-летие преставления преподобного Ионы Киевского
22.01.22 15:17

В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
22.01.22 14:50

На Черниговщине горел храм УПЦ - предварительная версия поджог
22.01.22 13:35

Митрополит УПЦ напомнил о необходимости фильтрации информационного потока
22.01.22 13:07

Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
22.01.22 12:45

На Кировоградщине при исправительной колонии освятили новый храм УПЦ
22.01.22 12:25

В Симферополе УПЦ открыла центр гуманитарной помощи
22.01.22 12:05

В УПЦ объяснили, почему опыт воссоединения РПЦ и РПЦЗ неприменим к украинскому расколу
22.01.22 11:35

Ученые нашли крайне необычное сырье для производства экологичной резины и пластика
22.01.22 05:07

День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
22.01.22 15:17

В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
21.01.22 19:00

Главные новости за 21 января 2022 года
21.01.22 15:51

Киевских работодателей призывают отправить своих сотрудников на удаленку
21.01.22 14:49

В МОЗ сделали тревожный коронавирусный прогноз на февраль
21.01.22 14:16

Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, горючее и боеприпасы
21.01.22 13:41

Во Львове вслед за Киевом «заминировли» все школы
21.01.22 13:13

Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
21.01.22 12:17

В Киеве «заминировали» все школы
21.01.22 09:48

Коронавирус в Украине: 20 156 заболевших и 150 погибших
21.01.22 09:09

Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной
21.01.22 12:42

Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
17.01.22 19:00

Главные новости за 17 января 2022 года
19.01.22 00:01

4 июля 2023-го года в Землю может врезаться астероид
21.01.22 13:13

Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
Фото и Видео
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
В прямом эфире американского ТВ произошел крайне необычный инцидент
В прямом эфире американского ТВ произошел крайне необычный инцидент
В Ровно подросток задул газом лицо продавщицы
В Ровно подросток задул газом лицо продавщицы
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
В центре Киева женщина выгуливала на поводке... козу
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.