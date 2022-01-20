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Дайджест > Зеленский отпустил Порошенко, но удерживает Медведчука, т.к. электорат первого легко идет на бессмысленные бунты, а второго – спокойно занимается созидательным трудом

Зеленский отпустил Порошенко, но удерживает Медведчука, т.к. электорат первого легко идет на бессмысленные бунты, а второго – спокойно занимается созидательным трудом

Автор: «112 Украина»
20.01.22 17:10
37
Зеленский отпустил Порошенко, но удерживает Медведчука, т.к. электорат первого легко идет на бессмысленные бунты, а второго – спокойно занимается созидательным трудом

Об этом пишет Екатерина Селантьева в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Сейчас много обсуждают, почему власть отпустила Петра Порошенко под абсолютно смешное личное обязательство, при том, что Виктор Медведчук, которого также приплели к «угольному делу», более полугода сидит под домашним арестом. Есть много версий, но нельзя обойти стороной и ту, что власть Зеленского, очень трусливая власть, просто испугалась улицы. Испугалась, что Порошенко с помощью разветвленной «секты 25%» организует в Украине очередной Майдан, который сметет Зе.

В первый день рассмотрения вопроса о мере пресечения для Порошенко власть присматривалась, насколько масштабными будут протесты «порохоботов». Даже без особой подготовки Порошенко собрал внушительный митинг, участники которого были настроены агрессивно, провоцировали полицию. На фоне полного провала Зеленского на посту президента и свертывания свобод в стране угроза Майдана растет. И пусть вас не сбивает с толку, что согласно соцопросам протестовать в Украине готовы лишь 33% граждан. Майданы устраивают несколько тысяч подготовленных активистов. Такие у Порошенко есть. Потому у Зеленского решили не рисковать и пока не навлекать на себя гнев праворадикалов.

А вот избиратели Медведчука — это рабочий класс, трудящиеся люди, промышленники. Они не пойдут митинговать по каждому поводу, хотя недовольство Зеленским на юге и востоке страны растет с каждым днем. Но важно понимать, что юго-восток всегда был менее политически ангажированный и активный, чем Запад страны. Майданы и протесты — это прерогатива западных украинцев. Восточные же трудятся и создают валовый внутренний продукт и общее благосостояние. Потому власть привыкла смотреть на юго-восточный электорат лишь перед выборами, поскольку он более многочисленный и именно здесь решается судьба выборов.

Но вот какая закономерность — юго-восток страны, который трудится, живет богаче, чем протестующий запад. За хороводами и майданами западным украинцам некогда создавать экономику.

У Зеленского может сложиться впечатление, что с юго-восточными украинцами можно делать что угодно, как и с политиками, которые ориентируются на этот электорат. Но это очень опрометчиво и ошибочно. Даже самые спокойные и трудолюбивые люди, когда их доведут до ручки, способны дать отпор. История, которая произошла на Донбассе в 2014 году, — лучший урок для любой власти в Киеве. Правда, Зеленский настолько недальновидный, что не делает выводов из истории и наступает на те же грабли.

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