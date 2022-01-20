Решение по Порошенко даст старт серьезным переменам и в публичной политике, и в команде Зеленского.

Решение суда по Порошенко, определившему тому сверхмягкую меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене, без сомнения, даст старт серьезным переменам и в публичной политике, и в команде Зеленского.

Следующим, кто соскочит с «крючка» Банковой, будет Виктор Медведчук. Он проходит по одному делу с Порошенко, сидит под домашним арестом, но теперь получит все основания требовать пересмотра меры пресечения и для себя. Порошенко и Медведчук на свободе, озлобленные и жаждущие мести, — это не предвещает власти ничего хорошего.

Также нынешнее фиаско неминуемо приведет к переформатированию юридической команды президента. Долгое время суды и систему правосудия в ОП курировали Андрей Портнов, Олег Татаров и Андрей Смирнов. Пользуясь отсутствием у Зеленского и его окружения опыта в данной сфере, они долго морочили Зеленскому голову, преследуя, преимущественно, собственные цели. Итогом их «работы» стал провал попытки установить контроль ОП над судебной системой — от Конституционного суда до местных судов, ссора с западными партнерами в вопросе САП и НАБУ, бардак в правоохранительных органах.

Единственным «достижением» за все время работы этой троицы на ОП стало отмазывание Татарова от ответственности в деле Микитася, что больно ударило по рейтингу президента, не дав Зеленскому взамен абсолютно ничего. После «дела Порошенко» даже Зеленский, при всей его недалекости и непереборчивости в кадрах, будет вынужден сделать выводы.