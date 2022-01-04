Слезоточивый газ, десятки задержанных, погромы полицейских: что происходит в Казахстане

На фоне протестов, вспыхнувших из-за резкого подорожания автогаза в Казахстане, президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам с призывом о благоразумии. При этом в стране начались перебои с мобильным интернетом.

С чего все началось

По запасам природного газа Казахстан занимает 22 место в мире, этого газа ежегодно в стране добывают до 50 миллиардов кубов. При этом за прошлый год цены уже выросли в три раза, это возмущает жителей страны.

Массовые недовольства начались 2 января в Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе — с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн).

Еще до решения правительства собственники АЗС в Мангистауской области (главном газодобывающем регионе страны) проявили инициативу и снизили цену до 85-90 тенге/л (5,27-5,58 грн). Но протестующих это не устроило, они потребовали газ по 50 тенге (3,14 грн), а также хотят убрать «клан Назарбаева» из правительства. Имеется в виду бывший президент Нурсултан Назарбаев, который, как считается, вместе со своим окружением продолжает неформально руководить страной после добровольной отставки в 2019 году.

Протестующие призывают к отставке правительства и президента, к снижению цен на продукты, товары и коммунальные тарифы. На опубликованных в соцсетях видео видно, как сотни людей на площади в городе Актау скандируют «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), имея ввиду именно Назарбаева.

После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.

Протестующие в Актау выдвинули новое требование: президент Токаев должен приехать к ним на встречу. Митингующие пытались штурмом взять здание областной администрации.

Что теперь

На центральной площади собрались свыше 5000 человек. Полицейские перекрыли дорогу, но митингующие прорвали оцепление. Граждане кричат «Назарбаев, уходи». Митингующие там уже перекрывали дороги и железнодорожные пути. По словам пользователей сети, которые поддерживают протесты, дело уже не просто в ценах на газ — казахи хотят политических перемен.

Казахстан Актау

Люди кричат Назарбаев уходи,в переводе на руцкама языкума. pic.twitter.com/E4lSOd1WIQ — Penner Nikolas (@NikolasPenner) January 3, 2022

В Алматы на акции группы по созданию Демократической партии Казахстана собравшиеся выступили против роста цен, высказались за улучшение социального положения населения и выразили поддержку протестам в Мангистауской области.

Спустя некоторое время полиция начала задерживать участников митинга, сажать их в автозаки и увозить в неизвестном направлении. В общем задержали около ста человек.

Примерно в это же время десятки членов движения «Проснись, Казахстан» проводили акцию с аналогичными лозунгами недалеко от Парка первого президента в Алматы. Ее участники выразили поддержку протестующим в Жанаозене и в Актау.

На проспекте Республки протестующие начали громить полицейские автомобили. По данным соцсетей, несколько полицейских машин загорелись, а одна — взорвалась.

В ответ правоохранители распылили слезоточивый газ и применили светошумовые гранаты, из-за чего площадь затянуло густым дымом.

На площади Республики в Алматы силовики применили светозвуковые гранаты.



В район стянуты водометы, выставлены заслоны. pic.twitter.com/LKrZ93TTbX — 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022 На площади Республики в Алматы полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов. Вся площадь в дыму. pic.twitter.com/snHC3wWx65 — ✌Մιtαuskαs ???????????????? (@_A_Vit_) January 4, 2022

Продолжаются «газовые митинги» и в городе Караганда. Сотни людей продолжают стоять на улице в минусовую температуру уже более шести часов подряд. Они поддерживают митингующих в Мангистауской области и выдвинули также и свои требования. Протестующие планируют оставаться до утра.

К месту сбора жителей Караганды прибывают автобусы с сотрудниками отряда спецназначения и Нацгвардии.

Также в акции присоединились десятки жителей города Жезказган и около сотни людей в городе Сатпаев (оба — в Карагандинской области).

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей страны проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Токаев также подчеркнул, что «власть не падет» и пообещал учесть все законные требования протестующих.

В итоге Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области с 5 до 19 января.

После этого в охваченных протестами городах начались перебои с мобильной связью. Местные операторы Beeline и Kcell объяснили, что перебои связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности.

«Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК „О связи“ сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности», — объяснили на официальной странице Kcell в Twitter, однако впоследствии твит удалили.

Beeline заявил, что перебои в сети происходят по независящим от компании причинам.

Отметим, что вечером во вторник правительственная комиссия объявила о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены 50 тенге (3,14 грн) за литр, но только в Мангистауской области.

Такие действия властей не устроили другие регионы, и они продолжают акции протеста.

По материалам: «Украинская правда», РБК-Украина