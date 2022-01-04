Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Слезоточивый газ, десятки задержанных, погромы полицейских: что происходит в Казахстане

Слезоточивый газ, десятки задержанных, погромы полицейских: что происходит в Казахстане

Александр Панько
04.01.22 22:38
73
Слезоточивый газ, десятки задержанных, погромы полицейских: что происходит в Казахстане

На фоне протестов, вспыхнувших из-за резкого подорожания автогаза в Казахстане, президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам с призывом о благоразумии. При этом в стране начались перебои с мобильным интернетом.

С чего все началось

По запасам природного газа Казахстан занимает 22 место в мире, этого газа ежегодно в стране добывают до 50 миллиардов кубов. При этом за прошлый год цены уже выросли в три раза, это возмущает жителей страны.

Массовые недовольства начались 2 января в Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе — с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн).

Еще до решения правительства собственники АЗС в Мангистауской области (главном газодобывающем регионе страны) проявили инициативу и снизили цену до 85-90 тенге/л (5,27-5,58 грн). Но протестующих это не устроило, они потребовали газ по 50 тенге (3,14 грн), а также хотят убрать «клан Назарбаева» из правительства. Имеется в виду бывший президент Нурсултан Назарбаев, который, как считается, вместе со своим окружением продолжает неформально руководить страной после добровольной отставки в 2019 году.

Протестующие призывают к отставке правительства и президента, к снижению цен на продукты, товары и коммунальные тарифы. На опубликованных в соцсетях видео видно, как сотни людей на площади в городе Актау скандируют «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), имея ввиду именно Назарбаева.

После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.

Протестующие в Актау выдвинули новое требование: президент Токаев должен приехать к ним на встречу. Митингующие пытались штурмом взять здание областной администрации.

Что теперь

На центральной площади собрались свыше 5000 человек. Полицейские перекрыли дорогу, но митингующие прорвали оцепление. Граждане кричат «Назарбаев, уходи». Митингующие там уже перекрывали дороги и железнодорожные пути. По словам пользователей сети, которые поддерживают протесты, дело уже не просто в ценах на газ — казахи хотят политических перемен.

В Алматы на акции группы по созданию Демократической партии Казахстана собравшиеся выступили против роста цен, высказались за улучшение социального положения населения и выразили поддержку протестам в Мангистауской области.

Спустя некоторое время полиция начала задерживать участников митинга, сажать их в автозаки и увозить в неизвестном направлении. В общем задержали около ста человек.

Примерно в это же время десятки членов движения «Проснись, Казахстан» проводили акцию с аналогичными лозунгами недалеко от Парка первого президента в Алматы. Ее участники выразили поддержку протестующим в Жанаозене и в Актау.

На проспекте Республки протестующие начали громить полицейские автомобили. По данным соцсетей, несколько полицейских машин загорелись, а одна — взорвалась.

 

В ответ правоохранители распылили слезоточивый газ и применили светошумовые гранаты, из-за чего площадь затянуло густым дымом.

Продолжаются «газовые митинги» и в городе Караганда. Сотни людей продолжают стоять на улице в минусовую температуру уже более шести часов подряд. Они поддерживают митингующих в Мангистауской области и выдвинули также и свои требования. Протестующие планируют оставаться до утра.

К месту сбора жителей Караганды прибывают автобусы с сотрудниками отряда спецназначения и Нацгвардии.

Также в акции присоединились десятки жителей города Жезказган и около сотни людей в городе Сатпаев (оба — в Карагандинской области).

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей страны проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Токаев также подчеркнул, что «власть не падет» и пообещал учесть все законные требования протестующих.

В итоге Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области с 5 до 19 января.

После этого в охваченных протестами городах начались перебои с мобильной связью. Местные операторы Beeline и Kcell объяснили, что перебои связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности.

«Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК „О связи“ сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности», — объяснили на официальной странице Kcell в Twitter, однако впоследствии твит удалили.

Beeline заявил, что перебои в сети происходят по независящим от компании причинам.

Отметим, что вечером во вторник правительственная комиссия объявила о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены 50 тенге (3,14 грн) за литр, но только в Мангистауской области.

Такие действия властей не устроили другие регионы, и они продолжают акции протеста.

По материалам: «Украинская правда», РБК-Украина

Тэги: Жанаозен, Казахстан, полиция, СМИ, арест, протест, мир, Алматы, задержание, слезоточивый газ, Караганда, автогаз, Касым-Жомарт Токаев, Актау, Сатпаев, Жезказган

Комментарии

Статьи

04.01.22 20:08

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 41

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Умер Ричард Лики - ученый, доказавший, что колыбелью цивилизации была Африка
04.01.22 19:48

Умер Ричард Лики - ученый, доказавший, что колыбелью цивилизации была Африка

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
04.01.22 20:23

Талибан создаст спецподразделение террористов-смертников
04.01.22 19:50

В США купили песни легендарного британского музыканта за астрономические деньги
04.01.22 19:00

Главные новости за 4 января 2022 года
04.01.22 16:55

В Киеве вандалы повредили мост Кличко
04.01.22 16:25

НАТО проведет экстренное заседание из-за войск РФ на границе с Украиной
04.01.22 15:53

Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
04.01.22 15:37

Священник УПЦ рассказал о духовном подвиге святой Анастасии Узорешительницы
04.01.22 15:13

В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса
04.01.22 14:53

В Харькове обрушился четырехэтажный дом
04.01.22 21:31

Зеленский случайно поселился в Буковеле на одном этаже с Коломойским
04.01.22 19:00

Главные новости за 4 января 2022 года
04.01.22 15:53

Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
04.01.22 15:13

В Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса
04.01.22 12:42

Украинцам напомнили, сколько будем отдыхать на Рождество и придется ли потом отрабатывать
04.01.22 10:29

Зависимость от видеоигр официально признали болезнью
04.01.22 10:16

Коронавирус в Украине: 1 746 заболевших и 135 погибших
04.01.22 09:20

Украинский журналист Цымбалюк срочно покинул Россию, боясь за свою безопасность
04.01.22 08:52

Названа дата возможного столкновения астероида Апофис с Землей
04.01.22 00:01

Известный таблоид припугнул жителей Земли гигантскими астероидами
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
31.12.21 13:57

«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»
31.12.21 13:05

Украинцы стали жертвами ДТП в Словакии
Фото и Видео
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
В Харькове коммунальщики «закопали» машину в снег
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
Под Киевом пылала жилая пятиэтажка
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
В Одессе пьяная мамаша обманом заставила маленького сына выпить водку
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Появилось видео с места масштабного ДТП под Киевом, которое спровоцировали гололед и туман
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов
fraza.com
Новости блогосферы
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.