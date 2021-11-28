Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови

Вышел в свет новый номер, принадлежащего Ротшильдам, журнала «The Economist» на 2022 год. На обложке журнала как обычно зашифровано визуальное послание-прогноз на следующий год. Автор канала «Адекватный конспиролог» попытался расшифровать послание Ротшильдов.

Что же можно расмотреть на обложке журнала?

— Однозначно различим прицел, в центре которого 2022 год, что может намекать как на начало войны, так и на громкое убийство;

— Если принять за основу разделение круга на годичные кварталы (смотрим по часовой стрелке), то мы получим намек не только на победу республиканцев в ходе выборов в Палату представителей США в 2022 году (3 квартал/круг, где Байден наблюдает за предвыборным ростом республиканцев), но и намек на фактическое сворачивание процесса вакцинации. Обратите внимание на картинку, символизирующую 2 квартал — там шприц пробивает красный кружок. А в 4 квартале шприц уже направлен в противоположную сторону (вверх) и не прокалывает кружок.



— Перевернутый микроскоп в 4 кружке может означать начало торжества антинауки, как это было перед приходом Гитлера к власти в Германии

— Еще одна аналогия с фашистской Германией: если присмотреться, то в круге можно разглядеть намек на вращающуюся свастику.

— Во 2 части круга, символизирующей 2 квартал, есть изображение похожее на перевернутый плакат. Видимо, это намек на то, что весна будет периодом активной вакцинации и полицейского давления. А вот уже в 4 круге/квартале этот плакат не перевернут, что может символизировать наоборот — активизацию антиковидных протестов по всему миру. Это вполне гармонирует с перевернутым шприцом, возможно, намекающем на окончание периода вакцинации.

— По поводу картинок, на которых изображены сопла ракет. Не факт, что это намек на мирное освоение космоса. У межконтинентальных баллистических ракет тоже есть сопла...

— На обложке четко просматривается рост рынков в первом квартале и их обвал (судя по всему, после победы республиканцев) в 3 квартале.

— Шарики с черточками очень похожи на написание магико-теургических имен в тайных обществах. Впрочем, это очень условно и не факт.

— Изображение микрочипов в 1 и 3 квартале может намекать на запуск метавселенной Цукерберга.

— Много красного цвета. Цвета переворотов, военных конфликтов, смертей, цвета крови.

А вот еще одна расшифровка: