Фигурант уголовных дел Руслан Александрович Стрелец стал новым членом правительства, не ответив за прежние деяния?

Не так давно Кабинет министров временно назначил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, который является фигурантом дела ГБР о служебной халатности. Так просто, в силу наличия могущественных покровителей, фигурант уголовных дел Руслан Стрелец сумел не только остаться в госструктурах, но и подняться по службе.

В ноябре на пленарном заседании народные депутаты рассмотрели отставку Романа Абрамовского с должности министра. Вполне ожидаемо, за это решение проголосовали 322 парламентария. Его преемника Руслана Стрельца в бюро проверяют по факту незаконной выдачи разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу компании ООО «Коксовый завод «Новомет».

Удачливый телец Руслан Стрелец

4 ноября в Верховной Раде произошли очередные кадровые изменения. Свои посты покинули министр по защите окружающей среды и ресурсов Роман Абрамовский, первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко, министр реинтеграции Алексей Резников, министр стратегических отраслей Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран.

Пост Любченко заняла заместительница руководителя Офиса президента Андрея Ермака Юлия Свириденко. Резникова сменила народная депутатку от «Слуги Народа» Ирина Верещук, а Уруского глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин. Самым неоднозначным их всех неоднозначных кадровых изменений выглядит назначение такого человека как Руслан Стрелец на должность и.о. Министра защиты окружающей среды и ресурсов.

Стрелец Руслан начал карьеру в Днепре. Имеет диплом в области экологии и охраны окружающей среды.

В 2007-2012 годах он работал в структурных подразделениях Днепропетровской областной администрации.

С 2012 по 2014 год Руслан Стрелец занимал должность заместителя начальника Государственного управления по охране окружающей среды в Днепропетровской области.

С 2014 по 2019-й был директором департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА.

В 2019-2020 годах Стрелец работал в Министерстве, которое сейчас возглавил, заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике.

В конце 2020 Руслан Стрелец по приказу Зеленского стал членом Комиссии по биологической безопасности и защите при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

Наиболее заметным, что сделал Стрелец Руслан в деле защиты окружающей среды, принято считать разработку сайта экологических деклараций, который упрощал процедуру учета произведенных предприятиями вредных выбросов. По замыслу создателей, экологический сайт был призван реализовать на практике систему, по которой чем больше предприятие загрязняет природу, тем больше денег оно платит в местный бюджет, финансируя программы экологической безопасности.

Руслан Стрелец

Личным бизнесом, согласно данным реестра Министерства юстиции, Стрелец Руслан Александрович не владеет и позиционирует себя, как чиновника, живущего на зарплату. Соответственно, поданная им декларация отличается скромностью на фоне доходов других руководителей украинских руководящих ведомств.

Руслан Стрелец задекларировал семейный доход в 1,95 млн грн:

954 тыс. грн — доход от предпринимательской деятельности жены Ксении Стрелец; 318 тыс. грн — заработная плата от Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; 304,5 тыс. грн — подарок в денежной форме от Марины Стрелец; 225 тыс. грн — зарплата от Министерства энергетики; 152 тыс. грн — доход от продажи недвижимого имущества Анне Хлудеевой.

Согласно документу, Стрелец Руслан владеет двумя квартирами в Днепре (площадью 51,1 кв.м, 84,1 кв.м) половиной квартиры в Киеве и ездит на автомобиле Nissan Maxima 2017 года выпуска.

Несмотря на относительно скромную декларацию, прозрачную карьеру и наличие профильного образования, назначение Руслана Стрельца на пост главы Министра защиты окружающей среды и ресурсов было встречено депутатами и экспертами в области экологии с тревогой и недоумением.

Тот факт, что Руслан Стрелец назначен не полноценным главой министерства, а исполняющим обязанности, к сомнениям политиков и специалистов отношения не имеет и носит чисто кулуарный характер.

По сообщениям LIGA.net, чиновник так и не дошел до второго этапа собеседования в Офисе президента. «Он был у [Давида] Арахамии , но не был на встрече с [Владимиром] Зеленским. Поэтому мы хотим посмотреть на него в статусе и.о.» — сообщил сайту один из руководителей фракции «Слуга Народа».

Напомним, что исполняющие обязанности министров являются членами правительства с ограниченными возможностями и не могут участвовать в голосовании на заседаниях Кабинета министров. Эксперты указывают на то, что Стрелец Руслан Александрович записал все свое имущество на жену и третьих лиц. Действительно, квартира в Днепре площадью 51,1 кв.м. записана на Марину Стрелец, квартира в Днепре площадью 84,1 кв.м. на жену назначенца жену Ксению Стрелец. Она же арендует в Киеве квартиру площадью 72 кв.м у человека по имени Сергей Бондаренко.

Руслан Стрелец

Автомобиль Nissan Maxima, на котором ездит новый и.о. Министра, принадлежит Ирине Тищенко. Все перечисленное является неприятным, но привычным симптомом. Украинские чиновники предпочитают показательно открещиваться от собственности, а их жены, как правило, миллионеры.

Озабоченность вызвали не квартиры и накопления Руслана Стрельца, а более существенные детали его биографии.

Стрелец занимает различные посты в области Охраны природы с 2009 года, и экологи утверждают, что в результате его деятельности состояние окружающей среды значительно ухудшилось, вместо кризисного уровня приобрело катастрофический. В качестве показательного примера называют ситуацию с шахтными водами в Кривом Роге, которую Руслан Стрелец был призван решить.

«Именно из-за его неправильного управления отраслью, не распределялся правильно экологический налог, который зачислялся в местный бюджет, ситуация стала катастрофической» К такому выводу пришли эксперты, проводившие государственный аудит, который оценивал работу Департамента экологии ОГА.

В результате проверки был уволен и привлечен к ответственности местный руководитель Госводагентства. По данному факту было открыто уголовное производство, которое тянется до сих пор.

Еще один скандал возник вокруг заказника «Балка Северная Красная». Тогда предприятие «Кривбасс цемент пром» получило разрешение на добычу полезных ископаемых открытым способом, не имея положенных в таких случаях лицензий. То, что в заказнике обитали животные, занесенные в Красную книгу, придало нарушению вид и масштаб преступления.

В департаменте экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА, который тогда возглавлял Стрелец Руслан Александрович, заявили, что охраняемых растений и животных в заказнике нет, и, кроме этого, «в целом месторождение находится не на территории заповедника». Заявления является заведомо ложным, поскольку не соответствует действительности.

В сентябре 2020 года Госэкоинспекция, которая проводила проверку предприятия «Коксовый завод «Новомет», зафиксировала значительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ: аммиака, фенола и сероводорода. В декабре Харьковский окружной административный суд временно остановил ​​деятельность предприятия до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

ГБР открыло дело против замминистра экологии Руслана Стрельца

Следствие считает, что во время рассмотрения дела судом Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», 5 марта 2021 года выдало ООО «Новомет» выдано разрешение № 6310137900-00389 на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками. Это было сделано вопреки требованиям ч. 10 ст. 4-1 закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

В суде следствие ходатайствовало о предоставлении доступа к документам административного дела № 520/12729/2020 по иску Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ООО «Новомет», так как они могут содержать «свидетельствовать о факте служебной халатности работников Минприроды при выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».

Власти города подали иск против коксового завода, требуя разорвать договор аренды земли и взыскать с предприятия около 2,5 млн. грн. долга за аренду.

В июне Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с предприятия 3,5 млн гривен убытков, причиненных государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Государственное бюро расследований открыло дело о служебной халатности заместителя министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца по факту незаконной выдачи разрешений на выброс в атмосферу вредных веществ. Об этом сообщают материалы уголовного дела (ч. 1 ст. 367 УК.)

Назначения на высокие государственные должности людей, которые фигурируют в идущих расследованиях и открытых уголовных делах, становится привычной практикой. Самим фигурантам должность позволяет уйти от расследований или затянуть их. Чем руководствуется при подобных назначениях президент Владимир Зеленский и премьер-министр, ответить сложно. Новый и.о. Министра защиты природы и ресурсов Стрелец Руслан стал очередным членом правительства, который занял новую должность, не ответив за прежние деяния. То, что он назначен руководить такой ответственной сферой, как охрана окружающей среды и экология, вызывает особенную тревогу. Сложно сказать, сколько продержится коррупционер Руслан Стрелец на этой должности, но факт назначения печален сам по себе.