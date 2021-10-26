Ватиканская лавочка: вся правда про закрытое общество Opus Dei

Начиная с 2007 г. на территории России открыто действует один из самых закрытых орденов Ватикана Opus Dei. Его представительство открыто в Москве с благословения епископа Хавьера Эчеварриа. В Санкт-Петербурге ведётся работа, хотя центр ещё не создан. Как заявил тогда, 14 лет назад, член регионального руководства этой организации уроженец Парижа нумерарий Александр Дианин-Хавард, его организация уже работала в нашей стране в течение 15 лет, предшествовавших получению официального статуса. Любопытно, что так как речь идёт о религиозной организации, орден не подпадает под действие Федерального закона об «иноагентах» (ФЗ от 28.12.2012 № 272‑ФЗ и от 30.12.2020 № 481‑ФЗ), хотя, несомненно, именно таковым и является.

Официально Opus Dei не скрывает ничего. Вот только стать его членом и тем паче разобраться в политических хитросплетениях вокруг структуры, зародившейся почти век назад — в 1928 г. в Испании, весьма и весьма затруднительно без должной профессиональной подготовки и допуска к знаниям «из спецхрана».

Любопытно, что Opus Dei не знает ни одного случая утечки информации. Ни один член этого ордена не выдал тайн, к которым был приобщён. С одной стороны, это, казалось бы, свидетельствует об искренности и рвении служителей. Хотя, по словам того же Дианина-Хаварда, около 20–30% членов «Дела» не продлевают договор с ним и уходят в большую жизнь. А потом годами молчат. С точки зрения методологии чем меньше у организации утечек, тем она тоталитарнее.

Можно ли верить в чистоту миссии «Дела» на территории России?

Ватикан призван править миром

Начиная с момента своего «учреждения» (начавшегося с убийства последнего Меровинга Хильдерика III в 754 г. Пипином Коротким, подарившим в 756 г. папе Стефану II Римскую область, и создания в дальнейшем Западной Римской империи) и в течение всей своей истории Ватикан — это бесконечная череда интриг, направленных на одну весьма неблагородную цель — активную борьбу за власть на земле. В отличие от Русской православной церкви — и, кстати, большинства других вероисповеданий — католический мир возглавляет именно что светское государство, глава которого — понтифик, «наместник Бога» — носит с древних времён только один законный титул: епископ Рима. Именно поэтому эта «должность» по‑прежнему сохраняется в длинном перечне определений главы всей Западной христианской церкви.

В наши дни одним из непреходящих императивов для «Святого престола» по‑прежнему остаётся упорная борьба со схизматиками, коими наши оппоненты почитают весь православный, по преимуществу славянский, мир. Фактически в течение четырёх веков — с XVI по XX — это было одной из первостепенных задач ордена иезуитов. Такие имена, как Игнатий Лойола и Антонио Поссевино, вписаны золотыми буквами в анналы папской истории. И ничего удивительного тут нет. Освоение восточноевропейских пространств — вполне логичная задача для тех, кто избрал своим девизом Austriae est imperare orbi universo (что в переводе с латыни означает «Запад да будет править всем миром»).

Справка

Папа римский никогда не гнушался выступать гарантом раздела зон влияния в той или иной стране мира. Так, в 1506 г. Юлий Второй акцептовал раздел сфер влияния между Испанией и Португалией в Атлантике. Договор был официально назван Тордесильясским по географической локации, где он был подписан. Папа издал соответствующую буллу. Этим нормативным актом Ватикан одобрил вечную власть Испании и Португалии над внеевропейскими государствами.

Подобных примеров достаточно много. Поэтому не приходится сомневаться в общей агрессивной и жёсткой направленности политики римского понтифика, к слову, всегда привязанной к «злобе дня». Так, папа римский молчаливо одобрил поход гитлеровских полчищ на Восток. Не возражал он и против массовой резни сербов в Хорватии, учинённой при прямом участии католических священников.

Справка

Одним из самых страшных эпизодов Второй мировой является убийство сербских детей в городе Баня-Лука 7 февраля 1942 г. Точное число жертв неизвестно. Детей обезглавливали специальным ножом. Во главе усташей стоял Мирослав Филиппович, священник, воспитанник францисканского монастыря Петричевац.

Пожалуй, один из самых маститых исследователей тайной политики Ватикана Ольга Четверикова следующим образом отозвалась о поддержке фашистов со стороны «Святого престола»:

«Истинная информация о геноциде тщательно скрывалась и скрывается до сих пор, однако, по данным сербских историков и по признанию бывшего министра внутренних дел НГХ А. Артемовича, сделанного им в ходе Загребского процесса в 1986 году, только в концлагере Ясенцов было уничтожено около 700 тысяч человек. Этот террор осуществлялся по благословению Пия XII и архиепископа Загребского Алоизия Степинаца, главы Католической церкви в Хорватии, удостоенного высшей награды усташеской диктатуры — ордена „Велеречие“, и поддерживался подавляющей частью католического духовенства, выступавшего в качестве его вдохновителя».

А «хорватский Гитлер» Анте Павелич вполне благоденствовал после войны, причём в его судьбе Ватикан принял самое тёплое и непосредственное участие. Невообразимо представить себе РПЦ, замешанную в подобных злодеяниях. Но Ватикану, похоже, закон не писан.

Путь: от основателя к планетарной организации

И вот именно в первую половину страшного XX века был призван ко служению Господу основатель Opus Dei, католический святой Хосемария Эскрива.

Справка

Хосемария Эскрива (9.01.1902–26.06.1975) стал священником в 23 года. Спустя всего три года — 2 октября 1928‑го — молодой человек основывает Opus Dei («Дело Господне», лат.). На сегодня организация насчитывает около 80 тысяч человек 87 национальностей. Эскрива — автор программного труда «Путь» и многих других духовных произведений. Он — почётный академик Папской римской теологической академии и главный канцлер Наваррского и Пьюрского университетов.

Важным этапом в становлении ордена стало революционное решение рукополагать мирян, наиболее достойных представителей паствы «Дела», в рамках деятельности Священнического общества Святого Креста, одной из «дочерних организаций» ордена.

Такое смешение клира и прихожан не практиковалось ранее ни одним из орденов. Но именно оно соответствует краеугольной доктрине Opus Dei — обо́жение человека может происходить в миру. То есть, согласно учению «Дела», нет особого отличия между мирянами и священниками. Все христиане — народ Божий, призванный ко служению на равных началах. Казалось бы, похвальная мысль. Однако на деле такой подход позволил «Делу» поставить себе на службу людей, явно далёких от сана. Кроме того, Opus пошёл ещё дальше и стал принимать в свои ряды иноверцев. Такой трактовки Священного Писания не допускали даже самые смелые протестанты. Естественно, поле деятельности ордена ещё более расширилось. Но всё это делалось и делается с благословения римского понтифика, личной прелатурой которого орден и является. Кроме того, в 1947 г. буллой Пия XII (обрела юридическую силу 16 июня 1950 г.) Opus Dei становится первой секулярной, то есть мирской, организацией католического мира.

К сожалению, в этом мире под флёром божественного нередко скрывается жёсткая логика спецслужб. Приобщённые к Богу миряне с образованием выше среднего — это отличный материал для подготовки разведчиков и аналитиков. Так, даже иезуиты, конкуренты и в чём‑то предшественники Opus Dei, принимают в свои ряды людей с высшим образованием, подтверждённом дипломами, не менее 12 лет. Кроме того, любой католический священник даёт обет безбрачия и нестяжательства (иначе — добровольной бедности). В результате получаем фанатично преданных идее, лишённых привязанностей на земле высококлассных специалистов, присутствующих практически в любом государстве земного шара. Эти люди готовы в любой момент умереть за веру. Они неподкупны (так как не могут копить денег) и преданы «Святому престолу». Есть, правда, у «Дела» и некоторое отличие от других орденов Ватикана: члены этой организации имеют право на заключение брака.

Структура же Opus Dei — военная до мозга костей. Вот как он устроен.

«Сотрудники» «Дела» образуют следующие группы:

— нумерарии — живут общинно при соблюдении обета безбрачия; весь заработок перечисляют ордену (20%);

— аггрегати — штатные сотрудники, холосты; перечисляют часть заработка (25%);

— супернумерарии — живут в миру. Могут заключать брак (50%);

— нумерарии-священнослужители — высшая иерархия Opus Dei. Любой посвящённый обязан платить своеобразную «десятину» на поддержание организации;

— привлечённые внештатные сотрудники, формально не входящие в орден.

Справка

Opus Dei — персональная международная прелатура понтифика. Полное наименование — «персональная Прелатура Святого Креста и Opus Dei», или же сокращённо — Opus Dei. Одновременно с образованием «Дела» учреждено и «Священническое общество Святого Креста» на правах ассоциации священнослужителей. Это де-факто филиал прелатуры. Организация подчиняется каноническому законодательству, Апостольской конституции Ut sit от 28.10.1982 и собственному уставу (так называемый «Кодекс собственного права Opus Dei»).

В победное шествие «Дела» по планете вписаны следующие вехи: 1946 г. — учреждение отделений Opus Dei в Италии, Португалии и Соединённом Королевстве; 1947 г. — открываются дома ордена в Ирландии и Франции; 1949 г. — Opus перешагнул Атлантику и обустраивается в США и Мексике; 1950 г. — орден продолжает распространяться по Латинской Америке, дойдя до Чили и Аргентины, а чуть позже и до Венесуэлы и Колумбии. В 1952‑м появляется отделение в Германии (не следует забывать, что не все немцы протестанты — та же Бавария исповедует католицизм, хотя, как и было сказано выше, Opus готов работать и с иноверцами).

«Дело Господне» умеет не только призывать к служению, но и ковать молодые кадры: в 1952‑м трудами Хосемарии открывается Наваррский университет в Памплоне (по некоторым данным, даже муниципалитет этого города находится под контролем Opus Dei). А в 1953‑м для женщин — членов ордена учреждается колледж Святой Марии поблизости от летней резиденции папы — в городке Кастель-Гондольфо.

«Ватикан-2» развернул священника к Богу спиной

В кругах историков Католической церкви существует версия, что Opus Dei оказал существенную поддержку процессу глубокой реформы церковного канона и самой сути веры. Речь идёт о знаменитом «Ватикане-2».

Справка

В период с 1962 по 1965 год в одном из пределов базилики святого Петра шли заседания XXI Вселенского собора католического мира.

На этом собрании высших церковных иерархов Западной церкви было определено, что отныне священник должен служить не лицом к алтарю, а лицом к верующим, которые тем самым признаются ровней клирика. И всё бы ничего, но тем самым пастырь поворачивается к Богу, то есть Престолу... спиной.

Также отход от традиции заключался в отказе от служения на латинском языке в пользу национальных языков и общем сокращении всей литургии.

Как известно, церковь испокон веков категорически запрещала менять хотя бы букву в священных текстах и уж тем более последование к Евхаристии. Но свершилось. И тем самым, произведя отход от собственного канона, имеющего общие глубинные корни с православием, католицизм сам уподобился секте. Многие усматривают в этом разрушительную работу нового учения Хосемарии Эскривы, который, в частности, по информации Е.А. Пазухина, хоть и не принимал участия в Соборе, но в течение трёх лет его проведения был духовником многих присутствовавших на нём высших церковных иерархов.

Opus Dei не только стирает грань между священством и мирянами, не только принимает в своё лоно все религии (что отдаёт самым настоящим экуменизмом), но и не запрещает своим членам быть масонами. Согласно некоторым сведениям, не без участия представителей «Дела» в 1983 г. из канонического кодекса был изъят акт № 2335. Это правило запрещало католикам становиться масонами под страхом наложения епитимьи вплоть до отлучения. Действовал канон более двух столетий. Новый подход существенно упростил работу «Дела» с финансовыми структурами как в Старом Свете, так и за океаном. И — что не менее важно — доступ к знаниям членов лож позволил расширить планетарный информационный охват.

Старинная мудрость гласит, что миром владеет тот, кто владеет информацией, которая стоит дороже денег. Став владельцем такого количества открытых и закрытых ресурсов, орден превратился в незаменимый инструмент для «Святого престола». Помимо информации, второй важнейшей составляющей власти являются финансы.

И тут Opus Dei сумел занять господствующие позиции. Речь идёт о банковской системе Ватикана, невидимой, могущественной — неосязаемой для простого обывателя, но от этого не менее действенной в тайных сферах «мировых денег».

«Деньги — нерв войны»

Так когда‑то говорил Луи Бонапарт. И став папской прелатурой, то есть получив всю полноту исполнительной власти, Opus Dei устремился к финансовым вершинам.

Согласно исследованиям, проведённым ассоциацией бывших членов Opus Dei (ODAN), эта организация чётко подпадает под определение тоталитарной секты, причём секты, добившейся немалых успехов в области экономики. Некоторые аналитики считают, что быстрый рост внутреннего валового продукта в Испании периода 60—70‑х годов ХХ века напрямую связан с деятельностью промышленников, близких к «Делу».

В результате долгих усилий Opus Dei устанавливает постоянный контроль над Банком Ватикана (ИДР). Многие историки Ватикана связывают этот процесс с воцарением Иоанна Павла Второго, ещё со времён «Ватикана-2» симпатизировавшего ордену.

Механизм общения понтифика с «Делом» подробно раскрывает Ольга Четверикова:

«Друг Войтылы и его соотечественник прелат Римской курии Анджей Мария Дескур был близок к двум ключевым фигурам Опус Деи — Альваро Портильо, ставшему главой ордена после смерти Эскрива в 1975 г., и Хулиану Эррансу Касадо, который после избрания Войтылы папой станет кардиналом и одним из важнейших должностных лиц Ватикана. Именно Дескур и познакомил Войтылу с Портильо».

Справка

Официальное название Банка Ватикана — «Институт по делам религий» (ИДР, Istituto per le Opere di Religione). В свою очередь, роль Минфина играет администрация владения Апостольского престола (АВАП). Объём активов составляет более 3 миллиардов евро. Череда громких скандалов в 2009–2010 гг. выявила связь тогдашнего руководителя банка Этторе Готти Тедески с Opus Dei. Италия возбудила против банкира уголовное дело. Отмыванием грязных денег в «налоговом парадизе» Ватикана занимались, в частности, Роберто Кальви (убит) и Пол Марцинкус. Они замешаны в отмывании денег через одну из дочек ИДР — «Банко Амброзиано» (неофициальное название — «Банк священников»).

Немаловажно отметить, что и после ухода Тедески от дел ИДР остался, по сути, подконтролен «Делу». Жена руководителя Банка Ватикана Палома О’Шеа является супернумерарием ордена.

После отмены запрета для католиков на общение с масонами получилась интересная триада: ИДР тесно сотрудничал в 60—70‑е годы ХХ столетия с масонами, в то же время находясь под контролем Opus Dei. А те, в свою очередь, «сливали» разведданные из центра католического мира и щедро ссуживали деньгами американские спецслужбы. В частности, этому увлекательному роду деятельности фактически открыто предавались неофашистская масонская ложа Р-2 и работающая в спарке с ней Открытая ложа Англии. Так, в апреле 1967 г. был щедро профинансирован переворот «чёрных полковников» в Греции.

И вот по этому‑то поводу и возникает снова вопрос, насколько деятельность такой «замечательной» организации, как орден, должна приветствоваться на территории России. Да, ничего официально запретного он не делает — лишь собирает общие сведения, анализирует, ведёт миссионерскую деятельность... Вот только сами католики уже очень давно изобрели любопытную пословицу: «Темнее всего под пламенем свечи». Имеется в виду, что самое тайное находится порой у всех на виду. Только люди этого не видят.

Впервые россияне узнали о существовании Opus Dei более 40 лет назад: в 1980 г. об ордене поведал своей пастве отец Александр Мень. Книга Хосемарии Эскривы «Путь», эта хрестоматия работников «Дела», переведена на русский язык в 1992 г.

Неслучайно руководитель российского отделения ордена, отец Хосе-Антонио Сеновилья, под эгидой которого работает российское отделение «Дела», как‑то раз сказал в интервью, что Opus Dei, мол, не намерен заниматься в нашей стране активной пропагандой. Далее католический священник уточнил: «Мы работаем с каждым человеком лично».

Иными словами, в России обустроилась одна из мощнейших разведок мира, обладающая также большими финансовыми возможностями и сектантским методом воздействия на неокрепшие умы.

Заглянуть в бездну...

В своё время, работая в Марселе и выполняя соответствующее поручение, я вошёл в непосредственный контакт с местным представительством Opus Dei. Тогда‑то, ознакомившись с основополагающим трудом основателя «Дела» Хосемарии Эскривы, я на деле узнал, что такое три «золотых» правила Opus Dei — святость повседневного созидательного труда; созерцательная жизнь без отказа от мира; проповедь Благой Вести.

По сути, это означает ежедневную молитву по 3–4 часа, добровольно-обязательное присутствие на молитвенных воскресных собраниях членов ордена, регулярную неформальную исповедь перед духовником ордена. Неудивительно, что у такой структуры не бывает проколов: трудно представить себе разведчика — даже такого, как легендарный герой книги «Щит и Меч» Александр Белов, — который был бы способен противостоять ежедневному взлому сознания профессионалами экстра-класса. Рано или поздно, но человек обязательно проникнется «правотой» доктрины и начнёт защищать её как свою наивысшую ценность. Произойдёт перековка сознания.

Тогда я заглянул в бездну и... отошёл, поняв невозможность изучить деятельность этой организации, не потеряв себя самого. Но бездна также заглянула и в меня. Спустя годы, когда я приехал на переговоры в Рим, меня в толпе нашёл неприметный человек, который сказал всего лишь несколько слов:

«Если вы когда‑нибудь передумаете, мы по‑прежнему открыты для вас. Мы подождём».

Что ж, не секрет, что Ватикан умеет ждать и получать своё.

В этой связи и возникает вопрос: не пора ли рекомендовать нашим правоохранителям разделить позицию американской организации ODAN, признав орден самой что ни на есть сектой. А так как деятельность сект — тем более «иноагентов» — не приветствуется в нашем Отечестве, то далее мы могли бы в полном соответствии с законом прикрыть лавочку.

Именно так — «лавочкой» — называли когда‑то иезуиты свои отделения за рубежом.

По материалам Завтра