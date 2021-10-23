Песнь льда и тары: как украинцев обманывают в супермаркетах

Крупные торговые сети в Украине не перестают обманывать невнимательных покупателей. Для этого они повышают стоимость продукции под видом «скидок», взвешивают товар с тарой и льдом, и указывают неправильные сроки годности.

На сегодняшний день, как утверждает исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, есть четыре основных схемы обмана покупателей:

— Разница в цене на весах в зале, которые взвешивают товар и выбивают ценник, и на весах на кассе. Там могут стоять две разные базы цен.

— Недодача сдачи. Согласно постановлению Кабмина, все, что меньше 5 копеек, остается магазину. Что больше — нужно отдать покупателю. Но есть кассиры-умельцы, которые умудряются недодать и 70 копеек сдачи. Учитывая поток покупателей, за день набегают не малые суммы.

— В отделах уценки много просроченной и испорченной продукции. Уцененными должны быть те товары, срок годности которых подходит к завершению, но не закончился.

— Дополнительная тара. Плашка, на которой находится продукт, не должна входить в вес товара. Но бывает, на дорогих продуктах ее взвешивают вместе и включают в стоимость. Если, к примеру, вы покупаете немного сухофруктов, 500 грн/кг, плашка может составлять 10% от веса товара.

Также стоит быть внимательным к весу фасованных товаров, который указанный производителем. «Часто приходишь в супермаркет, на упаковке указано 500 грамм печенья, а по факту там 300 грамм. — говорит Несмеянов. — Это заводской брак, скорее всего, но такие случаи бывают. Потом сложно доказать, что вы не съели эту часть печенья, ведь упаковка была закрыта, а вы приносите открытую».

Лживая скидка

С одной из таких схем столкнулась журналистка Леся Гасич. На своей странице в Facebook она опубликовала фото сыра, который после скидки стал гораздо дороже:

«Сильпо научит, как на товаре, где подходит к завершению срок годности, можно не потерять, но еще и наварить. Сыр по обычной цене стоит 239/кг, при минус 50 цена становится 344/кг. В другом магазине еще наклеено перед этим 25%. То есть, это проблема не с одной точкой. Получит на орехи тот, кто криво наклеел скидки?», — написала она.

Поэтому, чтобы не заплатить лишнего, в магазине стоит быть внимательным. Проверяйте информацию на упаковке, следите за весом и ценой.

По материалам: «Обозреватель»