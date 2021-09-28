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Дайджест > Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины

Александр Панько
28.09.21 10:54
326
Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины

Результаты парламентских выборов в Германии уже известны. О том, как партия Ангелы Меркель получила худший результат в своей истории, какая коалиция сформирует будущее немецкое правительство, кто станет следующим канцлером и чего стоит ждать Украине — далее в материале.

Общенациональные выборы в разных странах в СМИ нередко преувеличенно называют «эпохальными». Но в случае с выборами-2021 в немецкий Бундестаг это определение вполне уместно.

Это голосование заканчивает 16-летнюю эпоху правления Ангелы Меркель, начавшуюся еще в 2005 году. Для сравнения — в соседней Франции за этот период сменилось четыре президента. По сути, 26 сентября на участки пришло немало молодых немецких избирателей, которые вообще не помнят Германию без Меркель.

Политическую карьеру канцлер завершает на довольно пессимистичной ноте. Ее партия ХДС (Христианско-демократический союз), вместе с союзниками из ХСС (Христианско-социальный союз) получила худший результат на выборах во всей своей истории, начиная с 1949 года — 24,1%. Тем не менее, он обеспечил ХДС второе место.

На первом оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7%. Третьими финишировали «Зеленые» — 14,8%. Также в бундестаг прошли либералы из Свободной демократической партии (СвДП) с результатом в 11,5%, ультраправая «Альтернатива для Германии» (10,3%) и Левая партия (4,9%). Левые не преодолели проходной 5%-й барьер по партийным спискам, но из-за особенностей немецкой избирательной системы все же смогут сформировать фракцию в бундестаге.

Роковой смех

Еще в начале этого года казалось, что позициям христианских демократов ничего не угрожает, а победа на выборах и новые четыре года у власти им почти обеспечены. Тогда ХДС ровно в два раза обходил в рейтингах своих ближайших преследователей — «Зеленых» (36% против 18%).

Но ХДС подвел, очевидно, неправильный выбор кандидата в канцлеры на смену уходящей Меркель. В апреле им стал премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Тогда как большинство сторонников ХДС хотели видеть в этой роли главу союзной партии ХСС и премьера Баварии Маркуса Зедера. Сам процесс определения кандидата в канцлеры проходил в очень конфликтной атмосфере. Ходили разговоры даже о возможном расколе блока ХДС-ХСС из-за того, что оба претендента не могли умерить своих амбиций.

Реакция избирателей не заставила себя долго ждать. Уже спустя несколько дней после выдвижения Лашета ХДС потерял первую строчку в рейтингах, уступив «Зеленым» во главе с Анналеной Бербок — новой звездой немецкой политики, которой открыто симпатизировали многие ведущие СМИ Германии.

Но ее звезда тоже быстро потускнела после серии скандалов: у Бербок обнаружились проблемы с декларацией и автобиографией, в ее книге нашли плагиат, кандидат совершила ряд оплошностей в публичных выступлениях. К тому же против лидера «Зеленых» запустили черную пиар-кампанию: от того, что партия якобы собирается запретить немецким детям содержать домашних животных до фейковых обнаженных фотографий самой Бербок, якобы снятых во времена ее юности.

«Зеленые» упали в рейтингах столь же стремительно, как и выросли, на первом месте снова закрепился блок ХДС-ХСС. Но в середине лета партия Меркель столкнулась с неожиданным вызовом — разрушительными наводнениями. Их эпицентром как раз стала земля Северный Рейн-Вестфалия, где и руководит Лашет. Зарекомендовать себя эффективным кризис-менеджером в этой ситуации у кандидата от ХДС-ХСС не получилось. Более того, он совершил ошибку, которая, вероятно, будет стоить ему канцлерского кресла.

В СМИ попало видео, на котором Лашет весело смеется во время выступления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, посвященного как раз преодолению последствий паводка. Видео моментально разлетелось в социальных сетях, Лашета обвинили в отсутствии сострадания к жертвам наводнений и некорректном поведении. Рейтинги ХДС-ХСС незамедлительно упали.

Зато стали расти рейтинги социал-демократов во главе с Олафом Шольцом. В отличие от Лашета, тот сумел грамотно воспользоваться кризисной ситуацией и своим постом министра финансов в коалиционном правительстве, организовав выделение помощи пострадавшему от наводнения региону.

И в целом Шольц со своим имиджем спокойного, сдержанного технократа по политическому стилю больше других подходил на образ преемника Меркель, хоть и представляет другую партию.

Лашет же так и не смог оправиться от серии скандалов, его ставка на победу на предвыборных дебатах также не сыграла. В конце августа 70% сторонников ХДС-ХСС выступали за замену Лашета как кандидата в канцлеры от блока.

Свою роль сыграл сам факт того, что Меркель не пошла на выборы — согласно опросам, около трети сторонников ХДС поддерживали партию как раз из-за личности действующего канцлера. Полноценно заменить ее у Лашета не получилось, в результате ХДС потерял часть своего электорального ядра — женщин старшего возраста, симпатизировавших лично Меркель.

Под конец августа социал-демократы опередили ХДС-ХСС в рейтингах и удержали первое место до дня голосования. Свою роль в успехе сыграла и умеренность позиций Шольца. Он принадлежит не к левому, а к центристскому крылу СДПГ, и тем самым не отталкивает от себя избирателей, критично настроенных к левой идеологии. Хотя многим все же пришлась по душе его идея повысить минимальную зарплату в стране до 12 евро в час (ХДС-ХСС выступали против этого).

«Светофор» для Украины

Первое место на выборах для СДПГ еще не гарантирует Шольцу канцлерский пост. Сейчас Германия входит в привычный для себя процесс создания коалиции. И коалициада может быть довольно затяжной. Так, после выборов 2017 года переговоры продолжались почти полгода. До тех пор, пока не будет избран новый премьер, Меркель продолжит руководить Германией.

Исходя из результатов выборов, арифметически возможны несколько вариантов коалиций. Самый напрашивающийся — новый альянс между СДПГ и ХДС-ХСС, так называемая «большая коалиция», правящая Германией с 2013 года. Только теперь социал-демократы окажутся в роли главной правительственной силы и получат пост канцлера для Шольца. Это как раз и не устраивает Лашета — до выборов он заявлял, что не хочет быть «младшим партнером» в таком альянсе. О нежелании «блокироваться» с ХДС-ХСС ранее заявлял и Шольц.

Потому, вероятнее всего, коалицию сформируют три партии, с обязательным участием «Зеленых» и Свободной демократической партии. Более вероятным пока что видится союз между СДПГ, «Зелеными» и СвДП — так называемая «светофорная» коалиция, по цветам трех партий: красный, желтый и зеленый. И в таком случае канцлером станет Шольц.

Возможен и вариант коалиции «Ямайка» (по цветам флага этой страны): ХДС-ХСС, «Зеленые» и СвДП. Тогда Лашет, несмотря на невыразительную кампанию, сможет получить канцлерское кресло, а христианские демократы останутся главной партией власти.

В любом случае предстоят напряженные переговоры, в ходе которых надо будет согласовать два параметра: программу действий нового правительства (как идеологический компромисс между коалициантами) и персональный состав кабинета министров.

Но уже точно можно сказать, что по итогам выборов арифметически невозможной является красно-красно-зеленая коалиция: социал-демократы, «Зеленые» и Левая партия — для парламентского большинства им не хватает пять мандатов. Такой вариант был бы для Украины самым худшим — немецкие левые занимают открыто прокремлевскую позицию.

Кандидата от социал-демократов и самого вероятного будущего канцлера Шольца также часто подозревали в излишней мягкости к Кремлю. Во многом это основано на истории его партии — социал-демократы традиционно были лояльны к Москве. Свою роль в укреплении такого имиджа сыграла и карьера канцлера Германии в 1998-2005 годах, представителя СДПГ Герхарда Шредера, ныне занимающего пост главы совета директоров компании «Роснефть».

В своих предвыборных интервью Шольц заявлял о необходимости выработки «новой восточной политики» в отношении РФ. Потенциальный канцлер выступает за диалог с Кремлем. В то же время он осуждает «насильственный передел границ в Европе» в контексте оккупации Крыма.

В СДПГ давно раздаются голоса в пользу смягчения санкций в отношении РФ, но Шольц эту позицию не разделяет. Зато он полностью поддерживает запуск «Северного потока-2». Перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО кандидат от СДПГ оценивает очень сдержанно, по его мнению, пока что этот вопрос не стоит на повестке дня.

Внешняя политика Германии, в том числе в отношении Украины и РФ, будет зависеть не только от того, кто займет пост канцлера, но и от состава будущей коалиции. Согласно немецким политическим традициям, «младший партнер» в коалиции получает пост главы МИД. Если главным «младшим партнером» в коалиции окажутся «Зеленые» (что следует из результатов выборов), для Украины это будет хорошей новостью.

Партия Анналены Бербок занимает наиболее жесткую позицию в отношении Кремля, выступая категорически против запуска «Северного потока-2». Впрочем, в формате коалиционного правительства, где «Зеленые» будут играть только вторую роль, сорвать запуск газопровода у них вряд ли получится. Зато при «зеленом» министре иностранных дел уступки Кремлю в вопросах Крыма и Донбасса будут маловероятными.

По материалам «РБК-Украина»

Тэги: Германия, выборы, Украина, мир, политика, Ангела Меркель, Бундестаг

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