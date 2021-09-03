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Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?

Агата Кловская
03.09.21 14:47
76
Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?

Последние исследования говорят о том, что ковид-вакцины, на самом деле, хуже справляются с коронавирусом. Страны, где привито больше половины населения, страдают от новой волны эпидемии. В чем причина и значит ли это, что вакцины не работают — далее в материале.

Последние данные, которые публикуют ученые и медики, показывают, что прививки против «ковида» могут быть не настолько эффективными, как считалось раньше. Волна эпидемии, накрывшая страны с поголовной вакцинацией, также заставляет усомниться в силе используемых биопрепаратов.

В Центре контроля и профилактики заболеваний США сообщили, что эффективность мРНК-вакцин — Pfizer (Comirnaty) и Moderna (Spikevax) — упала до отметки 66%. Как только эти препараты начали применять в мире, она оценивалася выше чем 90%.

Минздрав Израиля дает похожие цифры. По их данным, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech в профилактике коронавирусной инфекции и ее симптомов с июня снизилась до уровня 64%. Тем не менее, она все равно на 93% эффективна от госпитализаций и тяжелого течения, обращают внимание чиновники.

Израиль, несмотря на рекордные темпы вакцинации, не смог избежать очередной вспышки эпидемии. К концу августа там регистрировали больше 10 тысяч случаев заражения в сутки. Этот пример, кстати, взяли на вооружение многие вакциноскептики.

Значит ли это, что вакцины не работают? Нет. Как же тогда объяснить все эти цифры? Разгулом дельта-штамма, особенностью формулы вакцин и временем, в течение которого ослабевает их эффект.

Коварные потомки уханьского вируса

До сих пор ученые исходили из того, что эффективность вакцин против заражения примерно такая же, как и против заболевания. Это дало возможность властям смягчать карантинные ограничения, но уже вскоре им пришлось их возвращать. Циркуляция различных мутаций коронавируса в мире поменяла представление о том, как работают прививки от «ковида».

На практике оказалось, что эффективность вакцин против инфекции ниже, чем ее эффективность против заболевания. Вакцины в первую очередь защищают человека от заболевания. Более того, привитые люди могут быть переносчиками вируса и заражать других.

Одна из причин, по которой вакцины не дают стопроцентной защиты — это их устаревшая формула и эволюция вируса. Дело в том, что препараты, которые сегодня используются в мире, разрабатывались под «уханьский» вариант. К тому же большинство из них — векторные рекомбинантные (AstraZeneca — VaxZevria) и мРНК-вакцины — в качестве мишени используют S-белок (Spike-протеин). Они заставляют организм вырабатывать нейтрализующие антитела именно к этому белку.

Делая прививку, мы ставим условный замок, а вирус пытается подобрать к нему ключ, проводит аналогию иммунолог Борис Донской. Для выживания вирусу нужно менять свой облик, иначе вакцинированный организм его уже не пропустит.

«А теперь представьте, что у вас есть фото вируса двухлетней давности и вы думаете, что его теперь распознаете. Но за это время вирус, зная, что вы можете его идентифицировать, пытается так или иначе поменять внешность. Пока у него не получилось полностью измениться, но уже некоторые иммунные системы человеческого организма пропускают его», — объяснил изданию Донской.

Профессор Владимир Широбоков отметил, что у большинства новых вариантов вируса произошли мутации в гене, который кодирует именно S-белок. Так коронавирус пытается найти щели в коллективном иммунном ответе, говорит эксперт.

«Сегодня в мире приблизительно 80% заражений — это уже дельта-вариант, у которого двойная мутация в гене, кодирующем S-антиген. Потому и эффективность вакцин снижается из-за того, что вирус меняется генетически. И это будет продолжаться, потому что это очень молодая эмерджентная инфекция (чрезвычайная, непредвиденная, — ред.)», — сказал в разговоре с РБК-Украина вирусолог.

Данные о сокращении эффективности вакцин совпали по времени с ударной волной дельта-штамма, который уже обнаружили в 170 странах и территориях. Он же и привел к всплеску эпидемии в Израиле, где больше 60% населения прошли полный курс вакцинации. Заражаются и невакцинированные, и те, кто уже получил две дозы (такие случаи называют прорывными инфекциями).

При высоком охвате населения прививками вакцины могут снижать риск передачи инфекции, говорит глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий. Но они не создают механического барьера для проникновения вируса в организм.

«Есть пример Израиля, где был подъем заболеваемости преимущественно среди невакцинированных и среди пожилых людей, в том числе получивших две дозы. Но для этой возрастной категории там начали вводить третью дозу и заболеваемость пошла на спад. То есть со своей основной задачей вакцины справляются», — пояснил Лапий.

Профессор Университета Пенсильвании Джеффри Моррис в своем анализе подсчитал, что вакцинированные израильтяне в три раза реже сталкиваются с осложнениями от «ковида» и попадают в больницу, чем невакцинированные. То есть прививки все равно дают надежную защиту от тяжелого заболевания, даже если люди заражаются дельта-вариантом.

Агентство общественного здравоохранения Великобритании (PHE) пришло к выводу, что общая эффективность вакцин, которые используются в стране, против симптоматического заболевания «Дельта» упала до уровня 79%. Но эффективность против госпитализации по-прежнему остается достаточно высокой — 96%.

«Cегодня уже есть данные об эффективности разных вакцин в отношении „Дельта“, раньше были опубликованы исследования о Pfizer и AstraZeneca, совсем недавно появились данные из Китая о вакцине CoronaVac. Все эти препараты предотвращают госпитализацию больше чем на 90%», — говорит Лапий.

Тайна клеточной памяти

CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech, которым делают прививки в Украине — это инактивированная вакцина. Биопрепараты, сделанные по такой технологии, содержат в себе «убитый» вирус, а значит, и все его четыре структурных белка: S, N-белок или нуклеокапсидный белок, М и Е. Опрошенные изданием эксперты полагают, что она может предоставлять более комплексную защиту, но однозначного вердикта на этот счет в мире нет.

По данным, которыми оперирует ВОЗ, эффективность CoronaVac против заражения с выраженными симптомами составляет 67%. Против госпитализации — 85%, от летального исхода — 80%.

«При введении корпускулярных, инактивированных вакцин иммунная система знакомится не только с одним белком вируса, а со всей структурой вируса. Ему будет сложнее изменить всю свою структуру, чтобы проскользнуть в организм», — пояснил Донской.

По словам Широбокова, сегодня в мире тестируют эффективность вакцин только по синтезу антител против S-белка. Но в то же время слабо исследуют механизм клеточной памяти, которую запускает N-протеин.

«Нуклеокапсидный антиген N стимулирует не только защиту от вируса за счет антител, но и активизирует клеточный иммунитет. Его противодействие коронавирусной инфекции на сегодня еще слабо исследовано. Я думаю, что именно клеточный иммунитет составляет базовую защиту, но сейчас, как правило, тестируют только антителообразование», — говорит профессор.

Есть и другие взгляды на этот вопрос: иммунитет, натренированный распознавать S-белок на поверхности вируса, может оказаться более интенсивным, чем тот который борется с каждым белком по отдельности.

Время в минус

Третий фактор, играющий против вакцин — это время. Разные исследования показывают, что спустя несколько месяцев защита от прививок ослабевает, но не сильно.

Масштабный анализ научного центра Zoe Covid показал, что спустя полгода после второго укола вакцина Comirnaty на 74% защищает от заражения коронавирусом. Для препарата AstraZeneca через 4-5 месяцев после курса вакцинации этот показатель составляет 67%.

Создатели Pfizer признали, что эффективность их препаратов снижается спустя полгода до показателя 84%. Тогда как в компании Moderna, напротив, утверждают, что их вакцина сохраняет защиту на уровне 93% даже через шесть месяцев.

Правда, эти цифры достаточно относительны, потому как неизвестно, были ли среди исследуемых зараженные дельта-штаммом. И если да — то в какой доле.

Еще один вопрос, который остается открытым — какой срок годности иммунного ответа после вакцинации. Пока многие эксперты сходятся в ответе, что до года. Но затем в борьбу может ввязаться та самая клеточная память.

«Есть данные, что стойкость против вируса может длиться и несколько лет за счет клеточного иммунитета. Так было с первым SARS-CoV, у некоторых переболевших по сегодня сохраняется резистентность против этого вируса. Не исключено, что с SARS-CoV-2 могут быть разные варианты длительности защиты», — предположил профессор Широбоков.

С тех пор, как начались наблюдения за привитыми, вакцины сохраняют свое действие, говорит Борис Донской. Но за этот период появилось множество «мутантов», поэтому и вакцинам стало сложнее подавлять вирус.

«Не потому что испортилась иммунная память, она сохраняется годами. А потому, что сам вирус начал менять подходы. Если бы мы сейчас проводили исследования для уханьского варианта, мы бы увидели, что через полгода после прививки люди по-прежнему не болеют этим штаммом. А на „Дельта“ уже болеют, потому что вирус ищет лазейки. Инструмент, который разрабатывали для базового варианта, уже не настолько эффективный против измененного вируса», — добавил иммунолог.

Хорошая новость в том, что повысить действие вакцин можно. Для этого нужно модернизировать их формулы под новые мутации вируса. Но на это уйдет время и нет гарантии, что за этот период вирус не мутирует еще больше. Альтернатива — разработка более универсальных, поливалентных вакцин, говорит Донской.

«Количество вариантов подбора вируса в этом Spike-белке в принципе ограничено. Если вирус его изменит слишком сильно, то он просто не сможет связаться с нашим рецептором. То есть количество возможных комбинаций, к которым он может прийти в будущем, ограничено. А потому их можно спрогнозировать. Почему тогда не сделать к ним поливалентную вакцину?» — допустил эксперт.

Пока же страны пытаются усилить эффект от биопрепаратов за счет бустерной вакцинации населения третьей дозой. Но единого мнения о рациональности этой идеи в мире нет. Сперва ВОЗ призывала воздержаться от введения третьей дозы из-за дефицита вакцин и большого разрыва между странами по охвату прививками. Но потом в организации посчитали это хорошим способом защиты уязвимых людей.

«Я уверен, что это абсолютно рационально, потому что бустерная доза, безусловно, дает более интенсивный вторичный иммунный ответ. Я прогнозирую, что мы будем вакцинироваться от коронавирусной инфекции каждый год, как и против гриппа», — предположил Широбоков.

В Украине делать прививки третьей дозой пока не планируют. В Минздраве ссылаются на то, что сейчас слишком мало научных данных о ее влиянии на иммунный ответ. Главный санитарный врач Игорь Кузин не исключает, что ревакцинацию придется проводить через год после первого укола, но окончательное решение насчет сроков будет позже.

По материалам «РБК-Украина»

Тэги: общество, здоровье, вакцина, коронавирус, вакцина от коронавируса

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