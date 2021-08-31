Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Украинцев ждет трагическое пенсионное будущее

Украинцев ждет трагическое пенсионное будущее

Агата Кловская
31.08.21 16:27
265
Украинцев ждет трагическое пенсионное будущее

Есть две новости — плохая и хорошая. Начнем с плохой: вы не выйдете на пенсию в 60 лет, что бы об этом ни говорили нормы пенсионного возраста. Хорошая новость — благодаря этому вы не скатитесь в крайнюю бедность, потому что именно она ожидает вас после выхода на пенсию.

В распоряжении редакции есть прогнозные расчеты на краткосрочную перспективу, выполненные экспертами Пенсионного фонда Украины, и по-настоящему хороших новостей в них для нас нет.

Аналитика ПФУ четко указывает, что количество лиц, которые будут иметь право на назначение пенсионных выплат при достижении определенного законодательством пенсионного возраста, будет постоянно снижаться из-за отсутствия у них необходимого страхового стажа. Так, из всех застрахованных на сегодняшний день лиц в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет (см. рис. 1). То есть более чем половине будущих пенсионеров придется работать дольше, чем требует законодательство, и в основном они сами себе подняли свой пенсионный возраст, потому что главная причина отсутствия необходимого стажа — неофициальная занятость.
 

Внедряя очередную пенсионную реформу, правительство Владимира Гройсмана страшно радовалось, что ему удалось избежать электорально непопулярного повышения пенсионного возраста. Но это была весьма сомнительная победа, ведь в ходе реформы страховой стаж (необходимое условие выхода на пенсию) повысили с 15 до 25 лет. То есть если до этого человек мог выйти на пенсию в 60 лет при наличии 15 лет уплаты страховых взносов, то сейчас надо хотя бы 25 лет проработать официально, тщательно платя ЕСВ, чтобы претендовать на пенсию. На тот момент не было расчетов, для какого же количества лиц фактически будет поднят пенсионный возраст из-за отсутствия необходимого стажа. Зато нам показывали так называемый гибкий коридор пенсионного возраста и рассказывали о возможности при необходимости «докупить» нехватающие годы стажа. Что ж, теперь мы имеем четкое понимание, что значительная часть наших соотечественников даже зайти в этот коридор не сможет, да и «докупать» вряд ли будет, потому что не от хорошей жизни люди чаще всего соглашаются на зарплату в «конвертах». И что действительно было необходимо после введения этих изменений, так это четкая коммуникация с населением о том, что работа в «тени» фактически обрекает их на работу до конца жизни.

Давайте посмотрим на то, как «тенизация» зарплат уже сейчас негативно влияет на ситуацию. Соотношение количества плательщиков единого взноса к экономически активному населению составляет около 70%, а среди мужчин 25–50 лет — вообще почти 60%. Что еще хуже, к 2040 году прогноз ПФУ не улучшится (см. рис. 2).

По данным ПФУ, отношение занятого населения к экономически активному ниже всего в возрастной группе 15–25 лет. И здесь речь идет как о молодежной безработице, когда молодому человеку трудно получить необходимый опыт работы, потому что каждый работодатель ищет персонал исключительно с опытом, так и о неофициальном трудоустройстве молодежи, которая, естественно, еще не обеспокоена вопросами необходимого стажа и будущей пенсии. Но и среди мужчин в возрасте от 36 до 50 лет плательщиков единого взноса сейчас всего лишь 63%, остальные, учитывая наш умеренный уровень безработицы, очевидно, работают в «тени». И это, безусловно, повлияет на их страховой стаж и лишит права на страховые пенсионные выплаты из солидарной пенсионной системы, которая на самом деле уже давно далека и от солидарности, и от системности.

«Значительное улучшение пенсионного обеспечения лиц преклонного возраста, вышедших на пенсию, в нынешней финансовой ситуации крайне проблематично... — это прямая цитата из аналитики ПФУ. — В связи со снижением темпов роста собственных доходов солидарная система пенсионного обеспечения теряет свою страховую составляющую, так как финансирование пенсий все больше зависит от поступлений средств из государственного бюджета». Ни о какой солидарности речь давно не идет.

Увеличение расходов государственного бюджета на финансирование пенсий произошло в 2016 году при уменьшении ставки единого взноса и, соответственно, отчислений в бюджет фонда почти в два раза. При этом значительная детенизация занятости и заработной платы не произошла. От снижения тарифа прежде всего выиграл крупный бизнес и субъекты хозяйствования, которые и до этого своевременно платили средства в бюджет Фонда. Только за 2020 год бюджет ПФУ по этой причине потерял сумму, превышающую поступления из государственного бюджета на покрытие дефицита пенсионных средств. Впрочем, когда ЕСВ уменьшали, об этом мало кто думал, все надеялись на мифическую детенизацию. Катастрофическую демографию в Украине вообще не учитывали. Что же теперь в сухом остатке?

Сейчас в Украине немногим менее 11 миллионов пенсионеров. А плательщиков ЕСВ — около 12,8 миллиона. Вторые содержат первых за счет отчисления ЕСВ. Поскольку минимальный ЕСВ у нас 1320 гривен, или 22% от минимальной заработной платы, понятно, что поддержка эта не может быть значительной.

При этом расходы на пенсии в Украине упрямо приближаются к 12% ВВП. Суммы огромные, и если не учитывать наших расходов на возврат долгов, то пенсии — самая большая расходная часть бюджета страны и составляет 495,5 млрд грн, более половины из которых — это вообще не ЕСВ, а дополнительное финансирование из госбюджета. При таких огромных расходах пенсии в основном остаются маленькими, потому что пенсионеров у нас почти столько же, сколько и работающих, которые платят взносы в Пенсионный фонд.

По подсчетам ПФУ, уровень замещения пенсионными выплатами заработной платы будет снижаться вплоть до 16,2% в 2030 году. Все правильно, выйдя на пенсию после 2030-го, вы получите всего 16% от вашей зарплаты. Проживете? Для понимания, сейчас средняя пенсия в Украине составляет 3778 грн при средней зарплате в 14 313, то есть почти 26,5%. Но уже сегодня очевидно, насколько резко ухудшается жизнь человека в момент выхода на заслуженный отдых. Что же будет, когда размер пенсии составит лишь 16% от зарплаты?

Если вы не прокурор, депутат или судья и не позаботились о собственном пенсионном плане, полагаясь исключительно на государство, вы обречены на бедность в старости. Уже сейчас пенсии выше 10 тыс. грн в Украине получают менее 4% пенсионеров (см. рис. 3), большинство выживает на значительно меньшие суммы, более того, у 15% пенсионеров выплаты не дотягивают даже до 2 тыс. грн. И это сейчас, а будет еще хуже. При таких перспективах мотивировать людей к «детенизации» их заработков крайне трудно. Еще труднее публично признать, что солидарная система давно умерла, ведь альтернативы ей до сих пор нет. Как и источников для повышения пенсионных выплат.

Пенсионный фонд Украины в своем анализе считает, что ситуации могли бы помочь следующие шаги:

— установление адекватности, обоснованности и приемлемости уровня фискальной нагрузки на фонд оплаты труда;

— сокращение количества пенсионеров-льготников;

— усиление стимулов для участия в страховой пенсионной системе и борьба с «тенизацией» зарплат;

— создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, развитие мелкого предпринимательства;

— поддержка развития негосударственных (частных, корпоративных, профессиональных) пенсионных фондов и запуск обязательного второго накопительного уровня;

— улучшение методов контроля над поступлением единого взноса на общеобязательное социальное страхование;

— экономическое воспитание молодежи и населения трудоспособного возраста о правах и обязанностях участия в солидарной пенсионной системе, преимуществ введения обязательного накопительного пенсионного страхования.

Действительно ли эти рекомендации могут помочь «солидарке»? Повышать налоговую нагрузку на зарплаты вряд ли кто-то решится, ведь на самом деле это повышение только сократит объемы дотаций ПФУ из госбюджета, а вот на размеры пенсий не повлияет. Создание новых рабочих мест без борьбы с тенизацией зарплат эффекта не даст. А бороться с «тенью» у нас традиционно не получается. Негосударственные пенсионные фонды действительно могли бы стать альтернативой, но им однозначно не хватает инвестиционных инструментов, которые позволили бы приумножать доходы людей в перспективе десятков лет. Та же судьба ожидает и обязательную накопительную систему от государства. А что касается экономпросвещения среди молодежи и трудоспособного населения, то вполне можно получить обратный эффект, потому что большие знания о нынешнем состоянии дел будут только демотивировать общество.

Действительно ли ничего уже нельзя сделать? Если власть продолжит закрывать глаза на глобальную пенсионную катастрофу, то да, ситуация очень быстро ухудшится и солидарной системе угрожает коллапс. Но если описанные нами данные, которые ПФУ регулярно готовит для правительства, выйдут за рамки «внутренних документов», активно будут обсуждаться экспертами, если начнется действительно конструктивный поиск возможных дальнейших трансформаций действующей пенсионной системы, то шансы есть. Главное, чтобы эта дискуссия не превратилась в традиционные разговоры о запуске накопительной пенсионной системы, которая все спасет. Не спасет. И в следующем тексте мы детально расскажем, почему.

По материалам «Зеркало недели»

Тэги: Украина, общество, пенсия, пенсионеры, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.08.21 09:23

Где тут записывают в террористы?..

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Тeнeвыe cxeмы экcпoртa титaна в оккупированный Крым и РФ нeпoбeдимы?
31.08.21 17:53

Тeнeвыe cxeмы экcпoртa титaна в оккупированный Крым и РФ нeпoбeдимы?

Автор: «Новости без границ»

Выбор редакции
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.08.21 19:00

Митрополит Онуфрий рассказал о даре от Бога тем, кто не опускает руки в борьбе со своими страстями
31.08.21 18:59

Главные новости за 31 августа 2021 года
31.08.21 18:15

Пассажиры Daewoo — участники ДТП с Трухиным рассказали о событиях на Бориспольской трассе
31.08.21 17:58

В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных книг и церковной утвари
31.08.21 17:40

Епископ УПЦ назвал причины деградации современной системы образования
31.08.21 17:00

В Запорожской области верующие УПЦ прошли 30 км крестным ходом с молитвой об исцелении онкобольных
31.08.21 16:46

В Евросоюзе отрапортовали о вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения
31.08.21 16:24

Стало известно, что является главной причиной смертности от СOVID-19
31.08.21 16:03

В Харькове молния поразила троллейбус
31.08.21 15:39

Новым президентом Эстонии стал директор музея
31.08.21 11:38

Зеленские прибыли в Вашингтон и поселились в роскошном отеле с видом на Белый дом
31.08.21 10:35

Афганистан покинул последний американский военный
31.08.21 08:46

Коронавирус в Украине: заболели 1 356 людей, умер 51 человек
30.08.21 20:35

В Мексике создали защитную маску, убивающую коронавирус
30.08.21 19:00

Главные новости за 30 августа 2021 года
30.08.21 12:57

Минюст взял на работу женщину, приговоренную к высшей мере наказания
30.08.21 09:43

Байден перенес встречу с Зеленским на более поздний срок
30.08.21 09:00

Коронавирус в Украине: 749 заболевших и 18 погибших
28.08.21 15:35

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса
27.08.21 18:59

Главные новости за 27 августа 2021 года
25.08.21 21:53

Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр
27.08.21 21:31

«Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2»
28.08.21 20:55

Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери
24.08.21 22:02

Приколы Дня независимости: зеленка для Порошенко, плоская шутка Зеленского и Разумков против президента-самодура
24.08.21 23:57

Армянский президент поздравил Зеленского с Днем Независимости
27.08.21 15:19

«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций
25.08.21 11:33

В Краматорске мужчина умер после прививки от коронавируса
27.08.21 09:44

Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса
28.08.21 15:55

Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы
28.08.21 10:42

Одну из гор в Альпах укутывают флисовыми покрывалами: стала известна причина
Фото и Видео
В Харькове молния поразила троллейбус
В Харькове молния поразила троллейбус
В Харькове молния поразила троллейбус
В Харькове молния поразила троллейбус
«Жертвами» урагана в Киеве стали сотни деревьев
«Жертвами» урагана в Киеве стали сотни деревьев
Вагон курортного поезда снова оккупировали тараканы
Вагон курортного поезда снова оккупировали тараканы
В Киеве дерево упало прямо на двигающийся автомобиль
В Киеве дерево упало прямо на двигающийся автомобиль
Самую сухую пустыню мира засыпало снегом
Самую сухую пустыню мира засыпало снегом
В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало
В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало
В США на границе с Мексикой начала разрушаться стена Трампа за $15 млрд
В США на границе с Мексикой начала разрушаться стена Трампа за $15 млрд
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Появилось видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова
Появилось видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова
Опубликовано эпичное видео уничтожения американского фрегата
Опубликовано эпичное видео уничтожения американского фрегата
fraza.com
Новости блогосферы
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.