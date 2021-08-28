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Дайджест > Сговоры, растраты и подозрения: как появлялись флагштоки в городах Украины

Сговоры, растраты и подозрения: как появлялись флагштоки в городах Украины

Александр Панько
28.08.21 16:13
151
Сговоры, растраты и подозрения: как появлялись флагштоки в городах Украины

После скандала с упавшим флагштоком в Херсоне общественность задумалась не только о качестве выполнения данных работ, но и об их стоимости. В ответ чиновники заявили, что что бюджетные деньги на установку не были потрачены — это все гранты.

«Информатор» проверил открытые данные и выяснил, кому местные власти отдали заказы на установку флагштоков.

Харьков

Флагшток в Харькове

Самый высокий флагшток в Европе

Высота флагштока — 101 метр, и среди прочих он самый высокий. По договору его должны подсвечивать 4 прожектора. Флагшток установили недалеко от Сергиевской площади.

Победителем аукциона стала «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНЕТА БУД». Ее представители предложили цену за работы в 24 млн 499 тыс. грн. По данным YouControl, фирма зарегистрирована в Киеве и специализируется не только на строительстве, но и на аренде, купле-продаже недвижимости. Владелец — Сергей Мошенский. Компания фигурирует в некоторых уголовных делах, и все они касаются расхищения бюджетных средств. Например, вместе с рядом других предприятий фирму подозревали в сговоре с «Харківзеленбуд» и завышении стоимости работ по реконструкции сада имени Т. Шевченко с 2016 по 2017 года. В частности стоимость могла превышать реальную на 77 тыс. 725,2 грн. Следователи несколько раз просили у суда разрешения на изъятие необходимой документации, которые, по их мнению, могли бы доказать сговор компании и коммунальщиков. Однако судья не увидел в этом необходимости и прошения правоохранителей отклонял. Только после экспертизы дал добро. Дело продолжают расследовать.

Также компанию подозревали в сговоре с коммунальщиками во время реконструкции парка «Молодежный» и в завышении цен на спортивный инвентарь. Но следователю понадобились документы, которые подтверждают это, и суд опять отклонил ее прошение.

В деле о завышении цен на капитальный ремонт территории Дворца детского и юношеского творчества суд снова не дал разрешения на изъятие необходимых документов.

Все еще расследуют дело о сговоре с Департаментом коммунального хозяйства и завышении цен на ремонт фонтана «Стеклянная струя», благоустройстве улицы Сумской и сквера Победы. Следователи предполагают, что фигуранты завладели суммой свыше 500 тысяч гривен.

Бровары

Флагшток в Броварах

Компания, которая занималась установкой, есть в санкционных списках -YouControl

Высота флагштока — 72 метра. В тендере победила компания «ПАН-ПІВДЕНЬБУД» — она согласилась установить флагшток за 20 768 285,84 гривен. Фирма специализируется на мелких ремонтных работах, аренде строительной техники, оптовой торговле строительными и лесоматериалами.

Совпадение или нет, но в налоговом реестре РФ есть компания «Пан-югстрой», которая занимается тем же. С 2015 года она зарегистрирована в Крыму, в Ялте. Директора разные — если у крымской компании это Бугло Владимир Николаевич, то у фирмы, которая занималась флагштоком в Броварах, — Панкратьев Александр Николаевич. Он также является сооснователем компании по производству органических и химических веществ.

Кривой Рог

Флагшток в Кривом Роге

Высота та же, что и в Броварах

На малой родине Президента власти решили установить 72-метровый флагшток за 8 млн 113 тыс. 592 грн 40 коп. Тендер достался ООО СК Стройинвест. Компания занимается строительством на протяжении семи лет, и этот госзаказ — не самый показательный в послужном списке фирмы. Среди объектов были и опорные школы, и амбулатории, а на данный момент «СК Стройинвест» ведет реконструкцию стадиона в Кривом Роге в рамках проекта «Велике будівництво». Заказчиками выступали не только Днепропетровская, но и Черкасская и Ровенская ОГА. Подробнее о компании читайте здесь.

Флагшток установили в районе проспекта Металлургов несмотря на то, что власть дала достаточно времени на работы — до конца 2022 года.

Львов

Флагшток во Львове

Сложности проведения тендеров

До того как состоялся тендер на строительство флагштока, Львовская ОГА провела две таких процедуры на определение победителя. Но успехом они не увенчались. Первый — на 6 млн 720 тыс. грн — объявили 14 мая. Один из участников обратил внимание на неточные характеристики в документации, которые не дают ясности исполнителю работ. Такое обращение оставили без ответа, а уже через два дня появился другой тендер на эти же работы. Его сумма — 13 млн 660 тыс. 846 грн. Но и к нему были претензии со стороны участников, а некоторые даже подозревали в не объективном проведении процедуры. Заказчик нашел ответы на все вопросы, но торги все равно отменили.

Следующий тендер объявили 9 июня. В нем участвовали две компании, а победила ООО «Риел Энерго» из Львовской области. Они согласились установить флагшток высотой 50,5 м. Установку объекта запланировали на улице Героев Майдана, а вместе с ней фирма должна была благоустроить территорию Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Финансирование распределили и на 2021, и на 2022 год — значит, работы затянутся. Сумма заказа — 12 млн 283 тыс. 6 грн.

К компании-победителю у заказчика тоже возникли вопросы. Например, представители «Риел Энерго» подали не полный перечень документов. А некоторые и вовсе не соответствовали действительности — например, данные о сотрудниках с квалификацией, соответствующей требованиям заказа. Фирма работает с 2017 года, и ее специализация достаточно широка — и ремонты, и строительство, и дизайн, и архитектура, и производство мебели. По даннім YouControl, только в 2021 году «Риел Энерго» начала побеждать в государственных тендерах.

Винница

Флагшток в Виннице

Победитель очевиден?

Горсовет настолько ответственный, что указал четкие сроки выполнения договора. 50-метровый флагшток должны были установить до 17 августа. По всей видимости, компания не успевала, и 13 августа планы изменились — дедлайн перенесли на 30 сентября.

В этом тендере было проще всего выбирать исполнителя потому, что конкурентов не было по техническим причинам. О торгах объявили 16 июля, и в тот же день нашелся победитель. Это ООО «Підприємство «Агропродсоюз». Компания местная, и на рынке с 2002 года. Занимается строительством. В феврале этого года его не допустили к аукциону в тендере на ремонт дорог по причине отсутствия некоторых документов — в том числе и справки об отсутствии в санкционных списках. Справедливости ради стоит отметить, что уже в мартовском тендере на текущие ремонтные работы ООО «Підприємство «Агропродсоюз» победило. Согласно информации Prozorro, у предприятия есть 78 заказов, из них 58 — от властей Винницы.

О том, сколько потратили на установку всех флагштоков в разных регионах Украины, читайте здесь.

 

По материалам: «Информатор»

Тэги: общество, Харьков, коррупция, стоимость, Кривой Рог, Винница, криминал, Бровары, Флаг Украины, День Государственного Флага Украины, флагшток

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