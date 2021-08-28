Сговоры, растраты и подозрения: как появлялись флагштоки в городах Украины

После скандала с упавшим флагштоком в Херсоне общественность задумалась не только о качестве выполнения данных работ, но и об их стоимости. В ответ чиновники заявили, что что бюджетные деньги на установку не были потрачены — это все гранты.

«Информатор» проверил открытые данные и выяснил, кому местные власти отдали заказы на установку флагштоков.

Харьков

Самый высокий флагшток в Европе

Высота флагштока — 101 метр, и среди прочих он самый высокий. По договору его должны подсвечивать 4 прожектора. Флагшток установили недалеко от Сергиевской площади.

Победителем аукциона стала «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПЛАНЕТА БУД». Ее представители предложили цену за работы в 24 млн 499 тыс. грн. По данным YouControl, фирма зарегистрирована в Киеве и специализируется не только на строительстве, но и на аренде, купле-продаже недвижимости. Владелец — Сергей Мошенский. Компания фигурирует в некоторых уголовных делах, и все они касаются расхищения бюджетных средств. Например, вместе с рядом других предприятий фирму подозревали в сговоре с «Харківзеленбуд» и завышении стоимости работ по реконструкции сада имени Т. Шевченко с 2016 по 2017 года. В частности стоимость могла превышать реальную на 77 тыс. 725,2 грн. Следователи несколько раз просили у суда разрешения на изъятие необходимой документации, которые, по их мнению, могли бы доказать сговор компании и коммунальщиков. Однако судья не увидел в этом необходимости и прошения правоохранителей отклонял. Только после экспертизы дал добро. Дело продолжают расследовать.

Также компанию подозревали в сговоре с коммунальщиками во время реконструкции парка «Молодежный» и в завышении цен на спортивный инвентарь. Но следователю понадобились документы, которые подтверждают это, и суд опять отклонил ее прошение.

В деле о завышении цен на капитальный ремонт территории Дворца детского и юношеского творчества суд снова не дал разрешения на изъятие необходимых документов.

Все еще расследуют дело о сговоре с Департаментом коммунального хозяйства и завышении цен на ремонт фонтана «Стеклянная струя», благоустройстве улицы Сумской и сквера Победы. Следователи предполагают, что фигуранты завладели суммой свыше 500 тысяч гривен.

Бровары

Компания, которая занималась установкой, есть в санкционных списках -YouControl

Высота флагштока — 72 метра. В тендере победила компания «ПАН-ПІВДЕНЬБУД» — она согласилась установить флагшток за 20 768 285,84 гривен. Фирма специализируется на мелких ремонтных работах, аренде строительной техники, оптовой торговле строительными и лесоматериалами.

Совпадение или нет, но в налоговом реестре РФ есть компания «Пан-югстрой», которая занимается тем же. С 2015 года она зарегистрирована в Крыму, в Ялте. Директора разные — если у крымской компании это Бугло Владимир Николаевич, то у фирмы, которая занималась флагштоком в Броварах, — Панкратьев Александр Николаевич. Он также является сооснователем компании по производству органических и химических веществ.

Кривой Рог

Высота та же, что и в Броварах

На малой родине Президента власти решили установить 72-метровый флагшток за 8 млн 113 тыс. 592 грн 40 коп. Тендер достался ООО СК Стройинвест. Компания занимается строительством на протяжении семи лет, и этот госзаказ — не самый показательный в послужном списке фирмы. Среди объектов были и опорные школы, и амбулатории, а на данный момент «СК Стройинвест» ведет реконструкцию стадиона в Кривом Роге в рамках проекта «Велике будівництво». Заказчиками выступали не только Днепропетровская, но и Черкасская и Ровенская ОГА. Подробнее о компании читайте здесь.

Флагшток установили в районе проспекта Металлургов несмотря на то, что власть дала достаточно времени на работы — до конца 2022 года.

Львов

Сложности проведения тендеров

До того как состоялся тендер на строительство флагштока, Львовская ОГА провела две таких процедуры на определение победителя. Но успехом они не увенчались. Первый — на 6 млн 720 тыс. грн — объявили 14 мая. Один из участников обратил внимание на неточные характеристики в документации, которые не дают ясности исполнителю работ. Такое обращение оставили без ответа, а уже через два дня появился другой тендер на эти же работы. Его сумма — 13 млн 660 тыс. 846 грн. Но и к нему были претензии со стороны участников, а некоторые даже подозревали в не объективном проведении процедуры. Заказчик нашел ответы на все вопросы, но торги все равно отменили.

Следующий тендер объявили 9 июня. В нем участвовали две компании, а победила ООО «Риел Энерго» из Львовской области. Они согласились установить флагшток высотой 50,5 м. Установку объекта запланировали на улице Героев Майдана, а вместе с ней фирма должна была благоустроить территорию Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Финансирование распределили и на 2021, и на 2022 год — значит, работы затянутся. Сумма заказа — 12 млн 283 тыс. 6 грн.

К компании-победителю у заказчика тоже возникли вопросы. Например, представители «Риел Энерго» подали не полный перечень документов. А некоторые и вовсе не соответствовали действительности — например, данные о сотрудниках с квалификацией, соответствующей требованиям заказа. Фирма работает с 2017 года, и ее специализация достаточно широка — и ремонты, и строительство, и дизайн, и архитектура, и производство мебели. По даннім YouControl, только в 2021 году «Риел Энерго» начала побеждать в государственных тендерах.

Винница

Победитель очевиден?

Горсовет настолько ответственный, что указал четкие сроки выполнения договора. 50-метровый флагшток должны были установить до 17 августа. По всей видимости, компания не успевала, и 13 августа планы изменились — дедлайн перенесли на 30 сентября.

В этом тендере было проще всего выбирать исполнителя потому, что конкурентов не было по техническим причинам. О торгах объявили 16 июля, и в тот же день нашелся победитель. Это ООО «Підприємство «Агропродсоюз». Компания местная, и на рынке с 2002 года. Занимается строительством. В феврале этого года его не допустили к аукциону в тендере на ремонт дорог по причине отсутствия некоторых документов — в том числе и справки об отсутствии в санкционных списках. Справедливости ради стоит отметить, что уже в мартовском тендере на текущие ремонтные работы ООО «Підприємство «Агропродсоюз» победило. Согласно информации Prozorro, у предприятия есть 78 заказов, из них 58 — от властей Винницы.

О том, сколько потратили на установку всех флагштоков в разных регионах Украины, читайте здесь.

По материалам: «Информатор»