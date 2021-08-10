Масло, сахар, яйца: как инфляция в Украине совершила самый крупный скачок за 3 года

В прошлом месяце инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%. И хотя, по сравнению с июнем, ее уровень снизился до 0,1%, в последний раз двузначным этот показатель был еще в 2018 году.

При этом, по данным Государственной службы статистики, базовая инфляция в июле 2021г. по сравнению с июнем 2021г. составила −0,1%, с начала года — 4,2%.

Продукты питания и безалкогольные напитки

Отмечается, что на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи (на 2,7% к июлю 2020 года).

На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты.

Вместе с тем к июлю 20210года подсолнечное масло подорожало на 79%, фрукты — подешевели на 12,2%, яйца — подорожали на 33%.

По сравнению с июнем 2021 года сахар подорожал на 6,7%, а по сравнению с июлем 2020 года — на 83,5%.

Хлеб к июню 2021-го подорожал на 0,2%, а к июлю 2020 года — на 16%.

Молоко за год подорожало на 6,5%, масло — на 8,9%, мясо — на 11,1%, сыр и творог — на 7,2%.

Безалкогольные напитки в годовом измерении подорожали на 2,9%.

Одежда и обувь

Одежда сравнению с июнем 2021-го подешевела на 4,7%, с июлем 2020 года — на 4,2%. Обувь за год подешевела на 4,6%.

Жилье, вода, газ, электроэнергия и другие виды топлива

В годовом измерении природный газ подорожал на 164,5%, горячая вода, отопление — на 13,9%, электроэнергия — на 36,6%.

Содержание и ремонт жилья — на 9%, водоснабжение — на 11%.

Здравоохранение

Медицинские товары и оборудование, фармацевтическая продукция по сравнению с июлем 2020-го подорожали на 5,6%, амбулаторные услуги — на 9,7%.

Транспорт

Топливо и масла в годовом измерении подорожали на 33,8%, транспортные услуги — на 11,7%.

Железнодорожный пассажирский транспорт — на 9,4%, автожорожний пассажирский транспорт — на 12%.

Образование к июлю 2020-го подорожало на 14,6%, связь — на 4,8%.

В обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка пик инфляции в этом году прогнозировался на осень.

То есть, скорее всего, показатели инфляции будут продолжать свой рост. Уже в конце 2021 года НБУ ожидает, что темпы роста цен снизятся до 9,6% в год, а уже во второй половине 2022 года годовая инфляция должна попасть в целевой коридор 4-6%.

По материалам: «Экономическая правда»