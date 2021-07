Заговор Жака Аттали: с помощью медицины создается новая форма тоталитарного общества

Глобалисты не скрывают своих замыслов. В книгах и выступлениях масона и иллюмината Жака Аттали все сказано прямым текстом, и все осуществляется прямо на наших глазах. Главная идея состоит в том, что человек должен сознательно стать рабом мирового правительства, а новая жизнь будет организована по образцу Третьего рейха, который для Аттали является идеалом общественного устройства. Первая фаза глобального переустройства — пандемия и гибель США — уже пройдена.

«Пандемия», о которой заговорили весной 2020 года, не есть что-то стихийное. Это заранее спланированная операция, преследующая цель всемирной перестройки в интересах «глобальной элиты» («мировой закулисы», «глубинного государства»). Фактов на сей счёт предостаточно. Уклончивое предположение главы ВОЗ 11 марта 2020 г. о возможной «пандемии» и то, что за этим последовало, может вызывать разные ассоциации; в том числе с поджогом Рейхстага 27 февраля 1933 года, после чего Германия ввела режим жёсткого ограничения свобод и дала старт подготовке к развязыванию Второй мировой войны.

Возможна и более забавная ассоциация, взятая из романа «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова. Там была сожжена «Воронья слободка» — двухэтажный дом в черноморском переулке. «Воронья слободка» сгорела не случайно, так было задумано. Жители дома застраховали жильё и имущество от пожара, а затем с нетерпением ожидали наступления «страхового случая» — пожара. В этой истории важна фигура бывшего камергера Митрича: ему первому пришла в голову идея застраховать имущество. А далее сработало стадное чувство: все обитатели слободки последовали примеру бывшего камергера. Митрич и его соседи своими ожиданиями друг с другом не делились, но понимали друг друга без слов. «Воронья слободка» была обречена и в результате поджога, совершённого дворником, сгорела. Социологи называют такие случаи самосбывающимся прогнозом.

«Пандемию» и всемирный локдаун можно сравнить с пожаром глобального масштаба. Многие гадают, кто осуществил «поджог». Кто этот дворник? А меня, признаться, больше интересует другое: кто в этой истории изображал бывшего камергера Митрича?

И вот моя версия: «Митричем» был Жак Аттали. Это французский экономист, писатель и политический деятель. Родился в 1943 году в Алжире. В 1956 г. семья Жака перебралась в Париж. Приобрёл известность в 1981 году, когда стал советником президента Франсуа Миттерана. В апреле 1991 года занял пост первого главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Аттали — один из фигурантов по делу о незаконной продаже оружия Анголе («Анголагейт»). Масон; по некоторым данным, иллюминат.

Большому влиянию Аттали подвергся президент Франции Эмманюэль Макрон. В деятельности Макрона, писал «Фонд стратегической культуры» в 2017 году, заметен «отчётливый след влияния... члена Бильдербергского клуба и фанатичного идеолога глобализации Жака Аттали, при котором Эмманюэль Макрон состоял около года (2007-2008) в роли заместители докладчика в Комиссии по улучшению французского экономического роста. Философия Аттали, выходца из среды алжирских евреев-сефардов, сводится к тому, что всемогущество денег — самый справедливый общественный порядок, а рождаемое глобализацией племя „всемирных кочевников“ должно быть решительно отсечено от их национальных корней» (выделено нами. — Ред.).

Аттали умеет увлечь витиеватыми, не лишёнными остроумия размышлениями, демонстрируя большую эрудицию; при внешней неказистости он способен оказывать на аудиторию гипнотическое влияние.

Чем-то Аттали напоминает не только «Митрича», но и Герберта Уэллса — человека, который принадлежал к британской интеллектуальной элите и был озабочен перестройкой несовершенного мира в интересах англосаксонской элиты. Свои идеи о том, каким должен быть «совершенный» мир и как к нему двигаться, он излагал публично. Ярким примером этой озабоченности является работа Уэллса «Открытый заговор» (первое издание — 1928 год). Вот и Жак Аттали, будучи масоном высокого градуса, публично рассуждает о несовершенствах мира XXI века и объясняет, как его следует менять. Эти суждения Аттали тоже можно назвать открытым заговором.

Ещё в 1979 году малоизвестный широкой публике Жак Аттали, выступая по французскому телевидению, изложил свою концепцию «диктатуры здоровья»: «Мы установим абсолютную форму диктатуры, при которой каждый пожелает добровольно („свободно“) соответствовать установленным нормам. Надо, чтобы каждый добровольно („свободно“) принял свой статус раба... Эта новая форма тоталитарного общества создаётся с помощью медицины (выделено нами. — Ред.), принятых понятий добра и зла, отношения к смерти».

Уже тогда Аттали предложил ввести специальные «паспорта здоровья» для контроля над людьми. Эксперты общественной организации United World International в обзоре World-wide Fascism on the horizon? Globalist plans for 2021 (Мировой фашизм на горизонте? Глобалистские планы на 2021 год), обсуждая перспективы появления в мире в текущем году такого документа, как «паспорт иммунитета» (immunity passport), отмечают: впервые идею введения такого документа высказал Жак Аттали.

Ещё громче прозвучало заявление, сделанное Аттали почти 12 лет назад в его колонке в L’Express. Напомню, на фоне каких мировых событий это произошло: мировой финансовый кризис плюс эпидемия «свиного гриппа», захватившая многие страны. 5 марта 2009 года Аттали писал: «История учит нас, что человечество существенно развивается только тогда, когда оно действительно боится: тогда оно начинает создавать защитные механизмы...» Аттали сетовал на то, что государственные деятели и политики упустили прекрасную возможность начать всемирную перестройку, которую давали глобальный финансовый кризис и свиной грипп (к моменту публикации пик того и другого был пройден). Теперь, отмечал Аттали, надо ждать следующего кризиса и следующей эпидемии.

«Великая пандемия гораздо более успешно, чем любая гуманитарная или экологическая проповедь убедит людей в необходимости альтруизма...» — уговаривал Аттали. Под «альтруизмом» понималась готовность людей идти на жертвы и самоограничения «в интересах человечества». Аттали призывал «извлекать уроки, чтобы до следующего неизбежного события мы создали механизмы предотвращения и контроля, а также логистические механизмы справедливого распределения лекарств и вакцин. Для этого нам придется создать глобальную полицию, глобальное хранилище [вероятно, централизованный запас медикаментов и вакцин. — В.К.] и, следовательно, глобальное налогообложение».

Для чего? Очень просто: «Тогда нам гораздо быстрее удалось бы заложить фундамент настоящего мирового правительства».

Это было 12 лет назад. И вот идеи закоренелого глобалиста, идеологически близкого Клаусу Швабу, начинают претворяться в жизнь.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО

В 2020 г. Аттали дал ряд интервью, из которых видно, что он очень удовлетворён происходящим («пандемия», планетарный локдаун, публикация плана «великой перестройки»). Аттали надеется, что процесс будет доведен до логического конца — до создания открыто действующего мирового правительства...

Некоторые из откровений Жака Аттали, сделанные им в интервью в течение 2020 года, заслуживают того, чтобы их процитировать.

Вот, например, из его интервью (май) японским изданиям Sankei Shimbun и JAPAN Forward: «Кризис очень глубокий. Это только начало. Даже страны, которые меньше всего пострадали, будут захвачены мировой рецессией, самой сильной за столетие». Здесь он не ошибся. Спад мировой экономики, согласно предварительным данным МВФ, составил в минувшем году 4,4%.

Аттали убеждён, что общество можно менять в заданном направлении: «В нынешней ситуации начинается осознание необходимости другой формы общества. Мы должны перенаправить нашу экономику в сторону „ориентированных на жизнь отраслей“, таких как здравоохранение, питание и гигиена, энергетика, образование, медицинские исследования, водные ресурсы, цифровой сектор, безопасность и демократия...» Слова об «экономике жизни», «безопасности», «демократии» звучат у Аттали постоянно. Однако всё это — лишь «в будущем». До этого придётся пройти через серьёзные лишения (проявить «альтруизм»), согласиться на ограничения демократии (самоизоляция, локдауны) и даже на войны — кибернетические, экономические и прочие.

Можно вспомнить одну из наиболее резонансных книг Жака Аттали «Краткая история будущего» (2006, русский перевод 2014). Это ни много ни мало прогноз развития мира на ближайшие полвека. На первом этапе (до 2025 года) Америка утратит роль мирового лидера, в США начнутся внутренние конфликты, эта страна превратится в заурядное государство). Попытки Китая и, может быть, Европы «заместить» Америку закончатся ничем. Усилится влияние ТНК, они будут всё больше размывать устои национальных государств, приватизируя государства. Кончится всё, обещает Аттали, большой, затяжной, тяжёлой мировой войной, и лишь после этого возникнет новый справедливый порядок. Однако представление об этом порядке у Аттали размыто, да и дать гарантии будущего «рая» он отказывается.

В контексте происходящего в мире сегодня любопытно, что Аттали настаивает на следующем положении: чем больше «альтруизма» (согласия на ограничения) проявит человек сейчас, тем больше шансов, что будущая война не окажется чрезмерно тяжёлой и человечество увидит желанный «рай». Другими словами, покоритесь принуждению и будет вам счастье.

А вот откровения Аттали итальянскому изданию FarodiRoma (июль). Французский идеолог не скрывает радости по поводу того, что всемирная перестройка в условиях «пандемии» идёт успешно. По его словам, более 2,5 миллиарда человек в одночасье переключились на удалённую работу. Стало быть, есть надежда, что человечество так же спокойно примет и другие новации. Сейчас самое главное — оказывать давление на государственных руководителей, которые порой пребывают в спячке.

Аттали недоволен тем, что вместо введения жёстких порядков («принудительный альтруизм») власти пытаются смягчить кризис путём денежной накачки экономики. Это мешает радикальной перестройке: «Я думаю, что многим до сих пор не до конца понятно, что происходит. Я имею в виду, что все страны Запада и многие другие страны в различных частях мира ввели так много денег на рынок через свои центральные банки, что... это позволит „замаскировать“ кризис на первом этапе, отсрочить его последствия и заставить нас думать, что будет простое решение с простой денежной эмиссией, но это совсем не так».

Жак Аттали недоволен и тем, что власти многих стран пытаются спасать «мёртвые» отрасли экономики. Он предлагает сконцентрировать все ресурсы на том, что называет «экономикой жизни»: «здравоохранение, образование, питание, цифровой мир». Как о примере «мёртвых» отраслей Аттали говорит об автомобилестроении и авиастроении, предлагая перебросить квалифицированных инженеров и других специалистов из данных отраслей в сектора «экономики жизни». Это напоминает рассуждения покойного Збигнева Бжезинского в книге «Технотронная эра» (1969 г.), где предлагалось как можно быстрее перейти от индустриального общества к постиндустриальному с преобладанием услуг над производством. Заметим, что «постиндустриальное общество» и «экономика жизни» — это не продукты фантазий. Это идеологемы, за которыми скрываются вполне определённые цели.

В построениях Жака Аттали «экономика жизни» соседствует с «экономикой войны». У него нет внятного определения «экономики войны», но это одно из его любимых понятий. Можно предположить, что под «экономикой войны» этот масон-философ понимает полную ликвидацию той модели экономики, которую принято называть «либеральной», или «рыночной». Где рынок, там и демократия, а при демократии радикальные преобразования общества невозможны. Для этого необходима диктатура. В ряде своих книг и статей Жак Аттали намекает, что модель мобилизационной экономики, созданная в Третьем рейхе, заслуживает применения в современных условиях. Он сетует на то, что даже в условиях «пандемии» власти не решились превратить свои экономики в военно-мобилизационные.

В заключение я хотел бы обратить внимание на интервью, которое Жак Аттали дал мексиканскому информационному агентству Confabulario. Он заговорил о своей книге «Краткая история будущего» и назвал основные этапы, которые, как он утверждает, человечеству предстоит пройти в ближайшие полвека. Он повторил, что первым этапом явится закат Америки как великой державы. По его словам, данный этап уже завершён. Это было сказано 26 декабря 2020 года; соответственно, закат, по Аттали, произошёл на пять лет раньше, чем он предсказывал в «Краткой истории будущего». Однако главное то, что всемирная перестройка идёт с опережением «графика». Открытый заговор осуществляется.

По материалам Бизнес-онлайн