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Дайджест > «Таможня дает добро»: знатный контрабандист Вова Морда и его ОПГ снова в деле

«Таможня дает добро»: знатный контрабандист Вова Морда и его ОПГ снова в деле

Автор: «Антикор»
08.07.21 13:23
286
«Таможня дает добро»: знатный контрабандист Вова Морда и его ОПГ снова в деле

Все наверняка слыхали о реформе на таможне. Вот и мы слышали: красиво, много, пафосно, от первых лиц страны… Но на самом деле это был чистый пиар. Спустя всего три года после громких заявлений о борьбе с контрабандой на таможнях Украины и показательных санкций СНБО мы видим, как старые мошенники массово возвращаются к своим «кормушкам».

Большой манипуляцией власти на деле выявилось и внесение в санкционный список матерого контрабандиста Владимира Дидуха (он же криминальный авторитет из лихих 90-х Вова Морда). Почему манипуляция? Потому что всем известно, что таможней руководит его зять и, в частности, именно он решает все кадровые вопросы, а также руководит контрабандными потоками. Такой себе «серый кардинал»… Итак, Вова Морда и члены его ОПГ снова в деле. Что известно?

Вова Морда: что известно о львовском криминальном авторитете из девяностых

Итак, Владимир Степанович Дидух, он же Вова Морда, родился в 1967-м году в селе Обильное Львовской области. По образованию – учился на специальности «Финансы и кредит».

На старте 90-х он подался в Москву, где и заработал свой первый миллион. Как именно – вопрос интересный. Потом вернулся обратно на родину.

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Позиционирует себя товарищ, как «украинский бизнесмен». Ну, оно и логично, не важно, какими способами, главное, как можно больше сбить бабла.Чем и занимался в 90-е, сбивая дань с львовских предпринимателей. Также согласно данным милицейских хроник, группировка Морды организовала целый ряд убийство не только во Львове, но и в других областях нашей страны. Постепенно авторитет «перепрофилировался» и стал «порядочным» бизнесменом «по понятиям» и перебрался в столицу. Его бизнес был связан с энергетикой а также ж/д перевозками.

Попытка застрелить Дидуха в 2004 году не удалась: правоохранителями было изъято около 20 гильз

В первый день лета 2004-го года Вову Морду ранили в плечо при попытке застрелить, когда тот выходил из автомобиля. Тогда правоохранители изъяли около 20 гильз. По словам бывшего начальника УМВД Львовщины Богдана Шкарады, Владимир Дидух был активным помощником в ходе оранжевой революции.

Покушение в 2012-м и 48 миллионов для «Свободы»

Весьма крутой поворот произошел в августе 2012-го, точнее прямо в день Независимости 24 числа. Кстати, примечательно, что в такие дни на улицах полно полиции, а тогда милиции, которая должна оберегать правопорядок на улицах города… Именно тогда на Морду было совершено резонансное покушение.

Такое ощущение, что мы вернулись в лихие 90-е. По сути, его бы тогда порешали беспощадно, но полиции удалось предотвратить убийство. Подробности – смотрите в видео.

Тогда речь шла о вкладе Дидуха 48 000 000 баксов для развития ВО «Свобода»… Все подробности читайте в интервью самого Вовы Морды.

В роли подозреваемого – не впервой!

А в 2016-м Вова Морда был подозреваемым в заказняке на Богдана Копытко, главу наблюдательного совета “Львовский хладокомбинат”… 

Об этом – подробно читайте по ссылке.

А также смотрите в видео момента взрыва.

Продолжать можно долго, еще больше подробностей о жизненном пути и становлении криминального авторитета Морды – читайте здесь. А мы не останавливаемся и двигаемся дальше.

Кстати, за Дидухом (Мордой) числится два судебных дела, в которых он выступает ответчиком.

Согласно данным судебного реестра, Вова Морда числится в 7 документах, большинство которых – криминальные.

Старые контрабандисты снова возвращаются к кормушке

Итак, что мы видим по факту? Три года псевдореформы на таможне и популисткие санкции РНБО показали, что абсолютно ничего не поменялось. В целом, громкие санкционные списки оказались просто пафосным ходом дествующей власти. Да, что-то делалось для картинки, но в реальности, у руля мы видим все те же «морды». О чем это говорит? О том, что всё можно в нашей стране «порешать», было бы большое бабло. А вот бабло у Владимира Дидуха имеется и он не понаслышке знает, как его «добывать»…

Ну, что ж, пройдемся по списку «славы» таможенной схематозной сетки.

Нижников Илья – новый начальник Львовской таможни. Он же зять одиозного Дидуха. Согласно данным информационного ресурса ОпенДата в 2020-м году по сравнению с 2019-м в копилке Нижникова плюс одно авто. Из задекларированного за последний год: 6 квартир, 3 земельных участка, 3 автомобиля, доходы почти 900 тысяч гривен, а из наличности 22 тысячи баксов и почти 125 тысяч гривен.

Журналист Юрий Николов в своем блоге отметил, что Илья Нижников связан с «группой Семочко». Ну, все логично, Юрий, работавший в СБУ столицы, и бывшие контрразведчики, неоднократно попадавшие в громкие коррупционные скандалы, сейчас встали у руля Государственной Таможенной службы.

Одиозный Сергей Семочко весьма зажиточный товарищ. Так, согласно последней заполненной декларации в 2019-м году, одни только его официальные доходы составили более 3 миллионов гривен, а денежных активов в разных валютах: почти 18 миллионов гривен, почти 324 тысячи долларов, почти 560 тысяч евро. И это только из задекларированного… За кучу квартир и земельных участков мы вообще молчим.

Но вернемся к Нижникову. Не успел зять Дидуха занять новую должность на Львовской таможне, как уже делает новые назначения. Так, таможенный пост «Краковец» возглавляет Олег Баран, контрабандист «с опытом» и фигурант во многих криминалках, но при этом он продолжает «рулить» схематозными делами. Уж сколько фур он незаконно пытался пропустить через таможню – просто не счесть. И речь идет разнообразном товаре на миллионы гривен.

По данным декларации за прошлый год Баран получил доходов на сумму свыше 427 тысяч гривен, а денежных активов у него хранится только официально свыше 1 миллиона гривен. Товарищ владеет одной квартирой на 81 квадратных метров и двумя земельными участками, общей площадью почти 10,5 тысяч квадратных метров.

Еще одно действующее лицо из ОПГ Вовы Морды – Качмарский Владимир, возглавляющий оперотдел управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни. Смешно да не очень, когда контрабандисты борются с контрабандой… Интересные подробности о жизни Качмарского – смотрите в журналистском расследовании.

P.S.

Продолжать список «старых» кадров из ОПГ Вовы Морды можно долго. Даже не так, это только малая доля фамилий… Перечень огромен, но суть одна: новая реформа на таможне привела к власти старые одиозные коррумпированные кадры с огромным опытом контрабанды за плечами. Несмотря на матерое криминальное прошлое, эти «морды» снова занимают руководящие позиции на таможнях по всей нашей стране. И это печально…

Продолжение следует...
 

Тэги: СБУ, Вова Морда, Баран Олег, Качмарский Владимир, Николов Юрий, Нижников Илья, Львовская таможня, Дидух Владимир, Владимир Дидух, Владимир Степанович Дидух

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