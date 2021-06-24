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Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть

Александр Панько
24.06.21 09:04
394
Как известный программист Джон Макафи дважды предсказал собственную смерть

Американский бизнесмен и разработчик программного обеспечения Джон Макафи, создавший одноименный антивирусный программный комплекс, был найден мертвым в тюрьме Барселоны 23 июня. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на Каталонское министерство юстиции, он мог совершить самоубийство.

О смерти 75-летнего предпринимателя стало известно всего через несколько часов после того, как Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где он объявлен в розыск по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Предупреждения

Однако в опубликованном 15 октября 2020 года на своей странице в Twitter сообщении Макафи отдельно отмечал, что не собирается совершать самоубийство. Он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья. «Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина», — написал он.

Еще одно предупреждение о том, что если его когда-либо найдут мертвым, то не в результате самоубийства, он опубликовал в 2019 году. По данным СМИ, тогда он запостил фотографию татуировки с надписью «Whackd» (сленг, с англ. whacked — убитый, также «выйти из игры»). «Получил намеки от официальных лиц США, по сути, говорящие: „Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя“. Я сделал сегодня татуировку на всякий случай. Если я покончил жизнь самоубийством, я этого не сделал. Меня убили. Проверь мою правую руку», — говорится в подписи к фото.

Скандальное прошлое, задержание и обвинения

Макафи создал компанию McAfee, одного из крупнейших разработчиков антивирусного ПО, в 1987 году. В 1994 году он уволился, затем в 2010-м McAfee более чем за семь миллиардов долларов США купила корпорация Intel. Тогда Макафи из США переселился в Белиз, где занялся изучением антибиотиков. Он покинул страну после того, как власти Белиза заподозрили его в незаконном хранении оружия и производстве наркотиков.

Макафи был задержан в Испании по запросу США в 2020 году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Он содержался в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.

Он имел сомнительную репутацию на крипторынке и был известен своим эксцентричным поведением. В августе прошлого года он был задержан и позже арестован в аэропорту Норвегии из-за женского белья, которое он решил использовать в качестве защитной маски от коронавируса. «Я убежден, что это самый безопасный из доступных методов защиты, и я отказываюсь носить что-либо еще ради своего же здоровья», — заявил 74-летний Макафи.

В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.

При чем тут Эпштейн?

Как уже говорилось выше, в одном из своих предсмертных сообщений Макафи упоминал миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, которого также обнаружили мертвым в тюрьме. Перед этим ему были предъявлены обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними.

Он был осужден за подобные преступления и якобы прекратил свою незаконную деятельность, однако, по некоторым данным, на самом деле занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Эпштейна задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса.

Однако Макафи неоднократно выражал скептицизм по поводу самоубийства Эпштейна. Так, он заявлял журналистам, что сокамерника Эпштейна вывели из камеры за шесть часов до его смерти, видеокамеры были выключены, а охранников в этом блоке рано отправили домой на уборку.

По материалам: Lenta.ru, El Pais, The Sun

Тэги: самоубийство, мир, тюрьма, Испания, антивирус, Джон Макафи

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