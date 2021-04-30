Официально, подпольно и через другие страны: перечислены все способы вакцинации от коронавируса для украинцев

С поставкой первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer, а также китайской CoronaVac в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса — прививку получают маломобильные люди, пожилые граждане в домах престарелых и их персонал, а так же сотрудники ГСЧС, полицейские и таможенники.

При этом в стране еще не завершился первый этап, так что медики, которых прививали в первую очередь, все еще ждут вторую дозу вакцины. К последнему, пятому этапу, Украина перейдет еще не скоро. А ведь именно в него входит большая часть населения страны (18-59 лет). Когда эту категорию украинцев позовут на прививку, никто не знает.

«Страна» задалась вопросом: как в условиях дефицита вакцин обычный среднестатистический украинец может сделать прививку от коронавируса?

Пункты вакцинации

Для налаживания массовой прививочной кампании правительство открыло в Украине более 2 тысяч пунктов вакцинации при медучреждениях. Так, в Киеве уже открыто 83 прививочных пункта.

Адреса и телефоны пунктов вакцинации можно найти на официальном портале Минздрава. Там же можно записаться в «лист ожидания» на прививку через государственное приложение «Дія». По крайней мере, именно такой способ рекомендовал украинцам министр Максим Степанов.

По его словам, чтобы гарантированно получить прививку, всем желающим следует записаться на вакцинацию через приложение «Дія».

«Желательно это сделать для того, чтобы мы смогли верифицировать человека и точно знали, что тот, кто хотел, получил свою дозу вакцины... Также записаться можно через горячую линию Министерства здравоохранения или через своего семейного врача. Аналогичным образом будет осуществляться запись в последующих этапах вакцинации», — рассказал он.

Сейчас в пунктах вакцинации начинают делать прививки украинцам в возрасте от 65 лет.

В мае, по словам Максима Степанова, очередь на вакцинацию дойдет до людей в возрасте 60+. Согласно госплану, люди от 18 до 59 лет будут привиты в Украине последними (на пятом этапе) — после медиков, военных, пожилых людей и прочих приоритетных категорий.

То есть по состоянию на сегодняшний день молодые люди возрастом от 18 лет, не принадлежащие к группам риска, в Украине не имеют легальной возможности получить дозу вакцины.

А вот пенсионеры — могут. По крайней мере, так говорят в МОЗ.

Журналисты посетили правительственные пункты вакцинации в Киеве и попросили вакцинировать «пожилого дедушку» от COVID-19 любой из вакцин, которые есть на данный момент в Украине.

Как оказалось, сделать это далеко не просто. Не во всех пунктах, которые отмечены на карте как прививочные, есть вакцина. А некоторые из пунктов, указанные Минздравом, и вовсе не проводят и не планируют проводить вакцинацию от коронавируса.

Так, например, в амбулатории № 1 Дарницкого района по улице Вербицкого 13Б нам заявили, что вакцины у них нет, и когда она появится, не знают. И вообще — прививать в этом пункте никто не собираются.

«Никто вакцину к нам везти не будет. Мы только формируем списки пожилых людей. Когда вакцина приедет — мы наберём, а человек возьмёт паспорт и поедет вакцинироваться в больницу аж на Красный хутор. У нас вакцины нет», — разводит руками медсестра в амбулатории.

О том, как пожилые люди должны самостоятельно приехать в другой конец города на прививку, никто не беспокоится.

А вот в амбулатории № 2 Дарницкого района по улице Александра Мишуги, 5, который также внесен на интерактивную карту как прививочный пункт, вакцинацию проводят. Точнее, проводили — пока была вакцина. Сейчас же сотрудники откровенно признаются, что пока людей нечем «колоть» — вакцина закончилась.

«Мы ждем со дня на день Pfizer, а сейчас не вакцинируем никого, так как препараты закончились. Коллеги из Бородянки говорили, что у них уже есть вакцина», — сообщила сотрудница амбулатории.

Также, по ее словам, препаратом Pfizer вакцинируют лишь маломобильные группы населения.

«Если дедушка ходячий, нужно записаться в список на вакцинацию через врача, с которым у вас декларация. Когда подойдет его очередь, вам позвонят и пригласят на вакцинацию», — отмечает женщина.

Та же история и в поликлинике «Русановка» на улице Энтузиастов, 49.

«Вакцины нет, закончилась, и неизвестно, когда будет», — ответила сотрудница регистратуры поликлиники, признавшись, что среди пожилых людей много «отказников».

«Старшее поколение сложно уговорить вакцинироваться, большинство просто отказываются. Это целая проблема. С Pfizer отказов будет меньше, чем с CoviShield, но этой вакцины катастрофически мало», — грустно вздыхает сотрудница амбулатории.

В порядке эксперимента корреспонденты «Страны» решили и сами попробовать записаться на вакцинацию от коронавируса. Хотя мы по возрасту относимся к последнему, пятому этапу вакцинации.

В поликлинике на Петра Запорожца, 26, которая также отмечена на карте СНБО как прививочный пункт, вакцин в наличии нет. Но на рецепции всех желающих получить вакцину могут записать в очередь.

«Записываем в очередь на остатки. Бывает такое, что записано 25 людей, а приходит 10 или 5. Дозы остаются и мы перезваниваем тем, кто записывался ранее „на остатки“. Но „на остатки“ не Pfizer, так как эта вакцина предназначена для маломобильных групп населения, а на альтернативные вакцины», — отметили на рецепции поликлиники. Но сейчас даже остатками не вакцинируют никого — их просто нет.

Но даже, когда доступная вакцина («Ковишилд») еще оставалась в пункте прививок, желающих вакцинироваться было очень мало.

«Люди боятся, было много остатков. Прививали ими молодежь, так как люди пожилого возраста неохотно вакцинировались. Мы пытаемся как-то коммуницировать, но люди боятся. Как правило, отказываются от вакцинации с формулировкой, мол, некачественная вакцина», — резюмировали в поликлинике.

Пока у украинцев нет опции купить вакцину в частных клиниках (и когда она появится, учитывая срывы поставок даже для правительств стран, неизвестно), простым гражданам ничего не остается, кроме как дожидаться своей очереди на государственную прививку.

Но для тех, кто не хочет ждать и располагает финансами, есть и другие способы.

Остатки по 100 долларов

В медицинских кругах ходят слухи, что в пунктах вакцинации предлагают уколоть вне очереди неиспользованными остатками вакцины по 100 долларо за дозу.

«Был скандал по поводу того, что пару стационарных пунктов вакцинации за деньги по договоренности вакцинировали разных людей под видом так называемых остаточных доз вакцин. Брали $100 за вакцинацию остатками индийского CoviShield», — считает Сергей Кравченко.

Министр Степанов говорит, что не слышал о подобных случаях.

«Я не могу сказать, верю ли я в то, что сотрудники пунктов вакцинации прививали кого-то за деньги. Но если осуществляется такое правонарушение, то есть соответствующие правоохранительные органы, которые должны реагировать на это заявление. Как минимум МВД. Но должны быть неопровержимые факты по конкретному пункту вакцинации. Я буду являться лоббистом того, чтобы соответствующие люди понесли соответствующее наказание. Я изменил приказ по поводу использования остаточных доз, там достаточно четко написано, кто может их получить: это люди, которые попадают в первый или второй этап вакцинации, в том числе люди старше 80 лет», — прокомментировал Максим Степанов.

Подпольная вакцина

После скандала с якобы подпольной вакцинацией она, по данным СМИ, на какое-то время была приостановлена. Однако с недавних пор, по данным «Страны», возобновилась.

«Колют» узкий круг избранных тем же израильским Pfizer’ом, контрабандой ввезенным в Украину из Израиля. Также известно о наличии на черном рынке вакцин Moderna и AstraZeneka, но спрос на них меньше.

«Продают вакцину по 766 долларов за дозу при условии, что найдутся шесть человек желающих. Это для того, чтобы использовать всю бутылочку», — рассказал источник «Страны» среди украинского бизнеса, которому на днях предлагали уколоться подпольным Pfizer’ом.

Председатель Национальной медицинской палаты, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко подтверждает, что на подпольном рынке представлен более широкий ассортимент вакцин, чем в январе. «Все начиналось с Pfizer. Также теперь идет подпольная вакцинация Китайским SinoVac, CoviShield, так называемыми отстаточными дозами. Наши „делки“ придумали каким-то образом их получать и начали их продавать. Слышал от некоторых наших политиков, что есть возможность заказать и привиться российским „Спутником“ на нашей территории», — рассказал он.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что не знает о подпольной вакцинации ничего, кроме слухов. А даже если информация правдива, то прививаться контрабандной вакциной может быть опасно для здоровья.

«Прививаться подпольно — максимально глупо, потому что люди не понимают, чем вакцинируются. Никто не знает, что им вкалывают, и как этот препарат был ввезен. У нас привоз вакцины Pfizer в Украину — серьёзная логистическая спецоперация. Производитель доставляет препарат с соблюдением всех температурных режимов. Затем контролируется весь процесс разгрузки самолёта, чтобы ничего не повредить. Ограничено количество палет с вакцинами, которые ставятся сверху и сбоку. Учитывается, какое должно быть расстояние между грузом, и как это перевозится в холодильной установке при минус 80 градусах. Это сделано для того, чтобы вакцина после транспортировки осталась вакциной, а не превратилась в водичку. Я не знаю, чем там колются люди. Где гарантия того, что это не Pfizer, который нужно было утилизировать из-за нарушения температурного режима? Не завидую тем, кто им укололся», — объяснил министр.

Вакцинные туры в Беларусь

Учитывая проволочки с вакцинацией в Украине, особой популярностью пользуются так называемые «вакцинные туры» в другие страны. Их охотно покупают те, кто не готов ждать, пока наступит их очередь на официальную государственную вакцину.

Среди самых доступных и бюджетных вариантов — поездка за прививкой в соседнюю Беларусь. По данным «Страны», украинцы ездят туда ради дозы российского препарата «Спутник». Стоимость такого тура стартует от 800 грн.

«Есть коммерческие предложения по вакцинации в Турции, арабских странах. Например, можно „уколоться“ AstraZeneca или Pfizer в Дубае. Точно так же и в России, Беларуси никто не откажет иностранным гражданам в прививке», — подтвердил Кравченко.

Один из украинцев утверждает, что не только привился Pfizer в Дубае, но еще и сделал это совершенно бесплатно. «Но это не так просто — нужно иметь связи. Либо вид на жительство в ОАЭ. Все документы и сертификаты выдали вполне легально», — рассказал он.

В то же время Степанов задается вопросом, как документально оформляются прививки российским «Спутником» в Беларуси: «Если такие туры существуют, я бы посмотрел, как украинцы, которые привились „Спутником“ в Беларуси, будут получать свидетельство о вакцинации, чтобы выехать в Европу или любую другую страну. Где они его будут брать? Все они должны получить соответствующие свидетельство от властей Беларуси. Интересно, как у них организован процесс. Потому что все люди, которых вакцинируют в Украине, есть в базе данных. И после того, как мы согласуем режим введения подтверждающих документов, например иммунного паспорта, мы сможем предоставить подтверждения гражданам в электронном виде или в распечатанном. Что тогда будут делать те, кто получал вакцину „Спутник“ в Беларуси? Не понимаю».

В целом прогнозы насчёт вакцинации в нашей стране пока неутешительны. Судя по всему, Украина на вакцинацию как комплексное, системное явление может рассчитывать не ранее 2022 года.

По материалам: СТРАНА.ua