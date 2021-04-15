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Дайджест > Зеленский за два года стал изгоем внутри страны и на международной арене. Печальный путь от 73% до полного и абсолютного ноля

Зеленский за два года стал изгоем внутри страны и на международной арене. Печальный путь от 73% до полного и абсолютного ноля

Автор: Игорь Вальский, PNK,TV
15.04.21 18:33
733
Зеленский за два года стал изгоем внутри страны и на международной арене. Печальный путь от 73% до полного и абсолютного ноля

Президент Украины Владимир Зеленский за два года при власти умудрился наворотить столько дел, что страшно представить, что же он успеет сделать за оставшиеся три. Зеленский сумел полностью развалить отношения с политическими кругами, как внутри страны, так и за рубежом, превратившись с «надежды нации», на «политического клоуна», которого в мире никто не воспринимает всерьез.

Это подтверждается даже тем, что три страны — Франция, Германия и Россия — предпочли встретиться без Украины, чтобы обсудить кейс Донбасса.

А для участия в его «Крымской платформе» не приедет ни один более-менее серьезный международный политик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила официальным отказом, президент Турции Реджеп Эрдоган также вряд ли посетит сие мероприятие, чтобы не портить и без того напряженные отношения с Россией. Остальные, скорее всего, пришлют мелких сошек из посольств. Вот и восприятие Зеленского международным сообществом.

Пытаясь хотя бы внутри страны восстановить свой пикирующий рейтинг, президент превратил Совет безопасности в карательно-репрессивный орган, уничтожающий своих же граждан и СМИ, вводя против них санкции. И только за то, что они посмели критиковать деятельность власти! При этом санкции вводятся абсолютно незаконно, о чем говорят все правозащитники.

Так, адвокат, кандидат юридических наук Василий Сметана заявил, что, согласно украинскому законодательству, «применению санкций к украинскому предприятию или гражданину Украины обязательно должен предшествовать или приговор суда, которым соответствующее лицо осуждено за уголовное правонарушение, подпадающее под террористическую деятельность, или решение суда о включении соответствующего лица в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности». Кто-то видел решение суда в отношении хотя бы одного из украинцев из санкционных списков? Я — нет. Как, собственно, и все остальные.

За такое вопиющее нарушение всех мыслимых законов Зеленского за рубежом критикует разве что не ленивый. Только представьте, за 2 месяца в мировых СМИ было порядка 10 тысяч (!) публикаций, в которых международные политики и эксперты осуждали самоуправство украинского главы государства. Какой после этого всего у Зеленского будет имидж на мировой арене? Мудрого политика или местечкового самодура? Я лично голосую за второй вариант.

Да и внутри самой страны, как бы он ни пытался примерять на себя доспехи «непримиримого борца с коррупцией», к Зеленскому отношение ухудшается с каждым днем. Ведь обычный человек санкционным списком за коммуналку не рассчитается и громкие «разоблачения» на хлеб не намажет. А учитывая, как за последние месяцы взлетели тарифы на коммунальные услуги, газ, а вслед за ними — абсолютно на все товары, включая даже самые необходимые, — боюсь, что пресловутая бабушка из предвыборного ролика Зеленского получит не один инфаркт от космических цен и мизерной пенсии.

И как бы не внушал премьер-министр Шмыгаль простым украинцам мысль о том, что экономика растет и какие-то там проценты какого-то ВВП увеличиваются, реальность выглядит совершенно по-другому. Бесконечные локдауны и ограничения из-за коронавируса приводят к закрытию тысяч предприятий и бизнесов по всей стране. Люди выходят на митинги, перекрывают дороги, потому, что жить действительно не за что. От слова совсем. Но с окна Банковой и Грушевского этого, судя по всему, не видно.

А ведь все могло бы быть совершенно иначе. И об эпидемии коронавируса мы бы забыли, как о страшном сне, если бы Зеленский, смирив свою гордыню, согласился бы на план председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, который договорился о том, что российский Институт им. Гамалеи передаст нам технологию по производству вакцины «Спутник V». Той самой, которую массово закупают ведущие страны мира. И пока наша власть подбирает остатки непроверенного «шмурдяка» из Китая и Индии, которым украинцы отказываются вакцинироваться, в других странах благодаря качественной, проверенной вакцине люди выздоравливают, а сами страны побеждают коронавирус. Мы бы тоже могли пойти по такому сценарию, начав производство вакцины с начала апреля и привив все население хорошим препаратом. Но гордыня и зависть Зеленского победили здравый смысл. В итоге, страна все глубже погружается в очередной локдаун.

Отсутствие здравого смысла и черная зависть — это вообще характерная черта нашей власти. Иначе, как можно объяснить тот факт, что Зеленский отказался от своих же граждан, которые томятся в застенках ОРДЛО? Речь идет о четырех украинках, об освобождении которых тоже договорился Медведчук. Еще в конце января они могли бы быть дома со своими родными. Но нет, их освобождение заблокировала украинская сторона. Рационально этот шаг невозможно никак объяснить. Ведь если бы Зеленский действительно был настоящим государственным мужем, то он бы первым встречал украинок в аэропорту.

Однако и этот факт, как и многие другие, которые я привел выше, доказывают, что нами два года управляет не президент, а неудачная пародия на него.

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