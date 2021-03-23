Аферы Сергея Шапрана или почему Сергей Коробка до сих пор на свободе?

Аферы в газовой сфере, работа с «Сашей Стоматологом», отмывание больших сумм денег, а также «кидок» самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором писалось ранее. Он же Сергей Коробка.

В январе в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил». Что известно о днепровском молодом одиозном бизнесмене Сергее Шапране? О роскошных пристрастиях предпринимателя – о собственной роскошной яхте с эксклюзивным дизайном «Принцесса Виктория», цена которой составляет около полумиллиона долларов. О политическом провале. О грандиозных газовых махинациях, который провел Шапран Сергей Валентинович. Об этом и не только – читайте прямо сейчас.

Кто же он Сергей Шапран или Сергей Коробка

Одиозный бизнесмен родом из Днепра. Родился в 1983 году. Имеет высшее образование. Сейчас проживает в Киевской области. Является директором, владельцем и бенефициаром «Броварского алюминиевого завода».

Согласно информресурсу «Чесно», в 2012-м баллотировался по мажоритарке в Верховную раду по округу 97 в Киевской области. Не прошел. Больше и не пытался… Иначе говоря, в политику не вжился.

Шапран Сергей Валентинович — это блеск афер бурлеск

Так, к примеру, у него есть собственная роскошная яхта с эксклюзивным дизайном «Принцесса Виктория», цена которой составляет около полумиллиона долларов. Это одно из самых дорогостоящих и элитных судов на Днепре – английская яхта марки «Princess V 65», корпус которой составляет 20 метров.

Подробнее – смотрите в видео BIHUS info.

Какими компаниями владеет Шапран

По данным ресурса Youcontrol Сергей Шапран является бенефициаром 10 компаний и владельцем 12 фирм.

Мы сегодня не будем говорить обо всей этой палитре, хотя есть тема для серьёзного разговора. Пока остановимся на нескольких.

Алюминиевый завод в Броварах – визитная карточка Шапрана

Именно благодаря этому предприятию его чаще всего узнают в СМИ. Статусный капитал компании – 5 миллионов. Шапран также выступает единственным бенефициаром завода. Среди основателей компании также числится кипрская компания «АЛЮМЕТА ЛТД». Как говорится, концы в воду…

В ноябре прошлого года у завода был налоговый долг почти 19 тысяч гривен.

Компания числится в 38 судебных реестрах…

Криминал, схемы и другие приключения Сергея Шапрана

В конце 2017-го года Шапран засветился в масштабной афере, связанной с хищениями газа в Киевской области. Итак, теперь подробнее. Тогда сотрудники метрологической службы общества «Киевоблгаз» накрыли схему вышеупомянутого товарища медным тазом. О чем идет речь?

В ходе плановой экспертизы на алюминиевом заводе Шапрана в Броварах, уполномоченная комиссия зафиксировала нарушения в настройке программного обеспечения, связанные с изменением параметров узла учета газа. Там, по подсчетам специалистов, были намеренно уменьшены в 9 раз зафиксированные объемы потребленного газа, то есть знающие люди спецом заставили счетчики считать потребление газа в разы медленнее. Воровство владельцев завода составило приблизительно 120 тысяч кубометров газа ежемесячно. А « Киевоблгаз » по горячим следам сразу доначислил 47 миллионов грн за пользование потребленным ресурсом. При этом, высказанные руководством завода подозрения в предвзятом отношении к отдельному потребителю, газовой компанией были четко отвергнуты.

Дальше – интереснее. На следующий день после наложения на завод санкций выявились дополнительные весьма интересные нюансы. Так, на оборудовании завода были обнаружены пломбы, которые не имели заводских маркировок и не имели необходимых элементов защиты. Другими словами, размеры аферы и хищений могли быть значительно весомее. На тот момент ответственных должностных персон всего лишь официально предупредили об уголовной ответственности за вмешательство в работу измерительной техники.

Позже в СМИ появилась информация о том, что этот Броварский алюминиевый завод штрафанули на сумму 47 млн грн за украденный газ.

Шапран не выплачивает зарплату своим сотрудникам: его вызывают в суд

Ну, да ладно, в сфере интересов Шапрана Сергея Валентиновича есть и другие предприятия, с которыми тоже не все гладко. Так, к примеру, из свеженького: этого товарища вызывают в суд в связи с его компаниями ООО «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».

Так, 15 января в СМИ появилась информация о том, что Сергея Шапрана вызывают в суд по делу №2/335/805/2020. Повестка дня – взыскание задолженности по заработной плате, компенсации среднего заработка за время задержки расчета, и других расходов, не выплаченных при увольнении, которое состоится 30.01.2020 года в 11 час. 00 мин. в помещении Орджоникидзевского районного суда в Запорожье.

Что же это получается?Сергей Шапран не выплачивает зарплату своим сотрудникам? Нехорошо!

Теперь подробнее о компаниях, связанных с этим судебным делом.

Что известно об «Аграрной компании «Ленд ОІЛ»

Статусный капитал ООО «Аграрная компания «Ленд ОІЛ» составляет 24 545 344 грн. Она имеет небольшой налоговый долг в 340 гривен. А вот ООО «Лендхил» является одним из владельцев этой компании. Ей принадлежит 50 %. Вторая половина принадлежит самому бенефициару – Шапрану. Замкнутый круг.

Что известно о компании ООО «Лендхил»

Статусный капитал – более 1,4 миллиона гривен. При этом у фирмы висит налоговый долг в 506 гривен. Агро-компания Шафрана также числится в 29 судебных реестрах, а также выступает заявителем или ответчиком в 6 судебных делах. Это немалое вредное «богатство».

Но это не все…

ПАО «Киевоблгаз» раскрыли в Броварах резонансное правонарушение. В результате экспертизы узла учета газа, снятого на ООО «Инвестиции Третьего Тысячелетия» (Броварской Алюминиевый Завод), было зафиксировано незаконное вмешательство в настройки программного обеспечения. Манипуляции с изменением параметров узла учета газа привели к уменьшению измерения объема фактически потребленного предприятием газа почти в девять раз. Об этом идет речь в расследовании «Антикора».

В текущем году жесткость менеджмента компании, направленную на борьбу с кражами и несанкционированным отбором газа, ощутили многие любители бесплатного или почти бесплатного газа. То, что некоторым влиятельным в области лицам наступили на «газовые хвосты» стало понятно после того, как к правонарушителям применили жесткие санкции. В частности, должностным лицам ООО «Инвестиции Третьего Тысячелетия» (Броварской Алюминиевый Завод, фактический собственник которого — Сергей Шапран, известный ранее как Сергей Коробка), доначислили объемы фактически потребленного газа на 47 млн.

Сергей Шапран скандально известен наличием крупнейшей в акватории Днепра британской яхте «Принцесса Виктория» цвета ультрамарин длиной 20 метров. Интересно, что рыночная цена яхты (€1,3-1,5 млн) совпадает со стоимостью украденного у государства газа. При этом ни для кого не является секретом то, что Шапран – зиц-председатель завода. Настоящие собственники – компании, связанные з братьями Вячеславом и Александром Супруненко, первый из который – зять бывшего мэра Киева Черновецкого.

В 2009-м в отношении этого актива, принадлежавшего киевской громаде, начали процедуру банкротства, которая завершилась в 2014-м приватизацией по заниженной стоимости. Тогда же в формальные учредители вывели амбициозного Шапрана.

В ПАО «Киевоблгаз» скрупулёзно подошли к рассмотрению зафиксированных нарушений. Экспертизу узла учета провела уполномоченная комиссия с привлечением сотрудников Госстандарта. В ее состав вошли представители облгаза, ООО «Инвестиции 3-го тысячелетия», организации «Еврогазмонтаж», обслуживающей узел учёта, Госстандарта.

Составили акт о нарушениях, среди которых, кроме хищения газа, – наличие «левых» пломб, не соответствующих заводской маркировке и не имеющих элементов защиты. Процессы составления актов, экспертизы узла учёта и заседания комиссии обеспечили видеофиксацией. Это снимает любые вопросы о предвзятости ПАО, поскольку данные материалы доступны для публичного использования в СМИ.

Важно понимать некоторые акценты запутанной структуры собственности броварского предприятия. Киевоблгаз не имеет юридических обязательств перед ООО «Броварской алюминиевый завод» и не может нести ответственность за отношения этого предприятия, учредителем которого является Сергей Шапран, с ООО «Инвестиции 3-го тысячелетия», которое потребляет газ в интересах завода. Именно последнее является крупнейшим должником облгаза.

Конфликт в настоящее время имеет единственное правовое решение – погашение со стороны ООО «Инвестиции 3-го тысячелетия» начисленного долга за фактически украденный газ.

Хотя в любом случае последнее решение будет за судом. Ведь кража газа – только часть преступной схемы должностных лиц ООО «Броварской алюминиевый завод». На самом деле на заводе отлажена схема масштабной налоговой «оптимизации». Об этом сообщил один из народных депутатом Украины в депутатском запросе на имя руководства ДФС.

По его информации, предприятие оформило бестоварные операции по приобретению дизтоплива на сумму более 100 млн грн. Поставщики – явно фиктивные СПД. Дизтопливо приобретают якобы для производственных нужд. Хотя на предприятии используют исключительно газовые литейные печи.

Броварской алюминиевый завод фактически выплавляет 700-800 тонн алюминиевых слитков ежемесячно (официально – 450 тонн). Одна печь использует минимум 90 тысяч м3 газа в месяц. Даже с учетом минимального производства объем потребленного ежемесячно газа составляет не менее 140 тыс. м3. При этом алюминиевый завод официально закупает не более 25 тыс. м3 природного газа в месяц. Таким образом около 120 000 м3 природного газа воруют. А это – серьезная причина для органов прокуратуры обратить внимание на законность приватизации предприятия киевской громады…

В Киевоблгазе подчеркивают абсурдность любых инсинуаций по поводу якобы избирательного отношения к своим потребителям. Чем выше объемы прокачки, тем больше прибыль у компании и уплаченные ею в бюджет налоги и сборы. Никто в ПАО не заинтересован рубить сук, на котором сидит.

Важно, что в стабильной деятельности ПАО «Киевоблгаз» заинтересована громада Киевщины. Ведь это – ключевой экономический актив региона и – один из основных финансовых доноров областного бюджета. Компания входит в тройку крупнейших налогоплательщиков области. Ее трудовой коллектив насчитывает четыре тысячи работников. Таким образом, ПАО обеспечивает занятостью и доходами до 15 тысяч жителей Киевщины с учетом членов семей сотрудников

Как думаете? Интересно, посетит ли Сергей Шапран это скандальное судебное заседание, которое состоится уже через неделю? Мы будем следить за развитием событий, и, конечно же, будем держать вас в курсе всех событий.

Ожидайте продолжения истории Шапрана Сергея Валентиновича и его подельников.