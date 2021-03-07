Усиление Оксаной Марченко команды ОПЗЖ: предыстория и риски для Зеленского

В Украине большая часть населения — женщины, но большую, ежели не всю часть политической лиги Украины, составляют мужчины. Причин может быть много: децентрализация, недостаточность ресурсов или глупый стереотип, что «место женщины на кухне, а не в политике». Кроме этого, в нашей стране нет такого понятия, как «сферы женской политики», здесь все перемешано. К примеру, в Америке внедрены женские сферы политики: благоустройство, охрана здоровья, культура, медицина, образование, поэтому там женщина-политик имеет больше шансов, развиваясь в этих сферах, быть замеченной и известной в узких кругах, что даст ей возможность сделать политическую карьеру и достичь результата. Об этом сообщает Шарий.NET.

Репрезентативность женщин в украинской политике на государственных и выборных должностях достаточно низка. Согласно рейтингу The Global Gender Gap Report-2020, Украина занимает 83 место из 152 по уровню политического представительства женщин. Невзирая на это, в Верховной Раде 9-го созыва женщины составляют более 20% состава парламента (88 женщин представлены наибольше в таких партиях, как: «Голос» — 44,4%, «Европейская солидарность» — 40%, «Слуга народа» — 27%), тогда как в 8-ом созыве число женщин-депутатов доходило к 12%. Прогресс есть, но он несуществен, хотя бы потому, что ведённая гендерная квота присутствует лишь на бумагах: по новому избирательному кодексу предусматривается открытие списков и обязательные гендерные квоты на уровне 40%, то есть теперь в каждой пятерке кандидатов в депутаты партии должны соблюдать правило «два к трем». Впрочем, и другие аспекты равноправия женщин остаются лишь на страницах законов, а на практике многих женщин используют только, как технических кандидатов, если быть точнее, то потом их убирают из списка и не допускают к власти. Квоты только усугубили и так малый процент репрезентативности женщин в политике, ничего не поменялось. Так или иначе, всё это — бутафория: женщин в политике мало, и качество от этого не улучшается.

Самой известной женщиной-политиком все еще остается Юлия Тимошенко, согласно опросу Социологической группы «Рейтинг» лидера партии Батькивщины знают 97% опрошенных. Как следствие возникает вопрос, что является первостепенным: качество работы либо же просто узнаваемость по стране?

Вероятно, в украинской женской политической лиге грядет пополнение в лице Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука. После введения властью санкций против Виктора Медведчука, Оксана заявила, что идет в политику. В видео на своем Youtube канале она заявила: «Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору». Также Оксана сказала, что вступает в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», где своим главным заданием видит защиту украинского народа от зеленого произвола и беззаконья.

Да, квоты не поменялись, реалии украинской политики те же, но Оксана, являясь супругой влиятельного человека, а также будучи шоу-вумен с личным рейтингом, имеет все шансы достичь много в политике. Кстати, равно как и Владимир Александрович, Оксана представитель шоу-индустрии. Украинский народ поддерживает людей, идущих в политику, которые ранее не были в нее вовлечены, мысль о их «чистой совести и искренних намерениях» оставляет в сердцах украинцев веру и надежду на лучшее будущее. Плюс к этому у Оксаны кристально чистая социальная репутация, вспомнить по крайней мере ее проект «Время строить», который показал многим жителям нашей страны, как изменилась к лучшему жизнь у героев данного шоу, в их городах и селах благодаря построению новых домов. Этот телевизионный социальный проект по построению домов лишь пример того, что Оксана — человек с высокими моральными устоями, и ничто человеческое ей не чуждо, поэтому у нее есть все шансы попасть в украинский политикум. И такая перспектива вызвана тем, что все познается в сравнении, ведь сейчас украинская женская ниша в политике пустует, и это дает Оксане Марченко фору стать успешной женщиной-политиком.

Итак, власть забывает о главном принципе: выигранное сражение не есть выигранная война. И в войне с альтернативными, оппозиционными политическими лагерями ЗЕкоманда забывает о том, что есть закон бумеранга: локальные выстрелы возвращаются больнее в троекратном размере.